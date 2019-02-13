Đàn ông mấy ai nghĩ được như Đức Thịnh: Biết ơn vợ đã hy sinh mọi thứ để đẻ con cho mình

Những chia sẻ mới đây của đạo diễn Đỗ Đức Thịnh nói về sự hy sinh của phụ nữ khi sinh con khiến nhiều người cảm động.

Những ngày gần đây, vợ chồng Thanh Thúy - Đức Thịnh nhận được vô số lời chúc mừng từ người thân và đồng nghiệp khi hạ sinh con thứ 2 đúng mùng 3 Tết. Chỉ ít ngày sau ca sinh mổ, sức khỏe của nữ diễn viên đã ổn định và được xuất viện về nhà. Trong suốt thời gian mang thai và sinh con, Thanh Thúy được ông xã Đức Thịnh quan tâm, chăm sóc hết lòng. Nam đạo diễn tài năng không ngại vào tận phòng sinh để chứng kiến cảnh con ra đời. Anh hiểu rõ nỗi đau đớn và sự hy sinh cao cả của phụ nữ để cho ra đời một sinh linh bé nhỏ.

Trong hai lần Thanh Thúy vượt cạn, Đức Thịnh luôn bên cạnh động viên bà xã - Ảnh: FBNV Mới đây, đạo diễn phim Trạng Quỳnh vừa chia sẻ dòng trạng thái thể hiện tình yêu và sự biết ơn của mình với vợ vì đã hi sinh mọi thứ để đẻ cho anh hai nhóc tỳ đáng yêu. "Đẹp quá! Sao thấy phụ nữ sinh con mình lại thấy thương vô cùng. Hi sinh sắc vóc máu mủ để cho ra đời một sinh linh bé nhỏ đáng yêu.

Còn gì cao đẹp hơn vậy nữa. Biết ơn vợ đã cho anh thêm thằng nhóc thứ hai mà ngay chính anh trai nó là bé Cà Phê cũng ganh tỵ rằng nó đẹp hơn con", Đức Thịnh xúc động viết về sự hi sinh của vợ. Đức Thịnh hạnh phúc mang hoa đến bệnh viện đón vợ con về nhà - Ảnh: FBNV Dưới bài viết, diễn viên Lương Thế Thành đồng tình với quan điểm của đàn anh - Ảnh: FBNV Dòng trạng thái ngắn nhưng vô cùng chân thành, ý nghĩa của đạo diễn Đức Thịnh gửi đến vợ khiến nhiều người xúc động.

Thanh Thúy khoe nhan sắc 'vạn người mê' sau sinh mổ, tiết lộ điều bất ngờ về con trai thứ hai Bà xã Đức Thịnh khiến người hâm mộ thích thú vì khoe ảnh đáng yêu của mình và con trai mới sinh khi được bạn bè đến thăm.

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