Đàn ông mấy ai nghĩ được như Đức Thịnh: Biết ơn vợ đã hy sinh mọi thứ để đẻ con cho mình

Hậu trường 13/02/2019 14:53

Những chia sẻ mới đây của đạo diễn Đỗ Đức Thịnh nói về sự hy sinh của phụ nữ khi sinh con khiến nhiều người cảm động.

Những ngày gần đây, vợ chồng Thanh Thúy - Đức Thịnh nhận được vô số lời chúc mừng từ người thân và đồng nghiệp khi hạ sinh con thứ 2 đúng mùng 3 Tết. Chỉ ít ngày sau ca sinh mổ, sức khỏe của nữ diễn viên đã ổn định và được xuất viện về nhà.

Trong suốt thời gian mang thai và sinh con, Thanh Thúy được ông xã Đức Thịnh quan tâm, chăm sóc hết lòng. Nam đạo diễn tài năng không ngại vào tận phòng sinh để chứng kiến cảnh con ra đời. Anh hiểu rõ nỗi đau đớn và sự hy sinh cao cả của phụ nữ để cho ra đời một sinh linh bé nhỏ.

Đàn ông mấy ai nghĩ được như Đức Thịnh: Biết ơn vợ đã hy sinh mọi thứ để đẻ con cho mình - Ảnh 1
Trong hai lần Thanh Thúy vượt cạn, Đức Thịnh luôn bên cạnh động viên bà xã - Ảnh: FBNV

Mới đây, đạo diễn phim Trạng Quỳnh vừa chia sẻ dòng trạng thái thể hiện tình yêu và sự biết ơn của mình với vợ vì đã hi sinh mọi thứ để đẻ cho anh hai nhóc tỳ đáng yêu.

"Đẹp quá! Sao thấy phụ nữ sinh con mình lại thấy thương vô cùng. Hi sinh sắc vóc máu mủ để cho ra đời một sinh linh bé nhỏ đáng yêu.

Còn gì cao đẹp hơn vậy nữa. Biết ơn vợ đã cho anh thêm thằng nhóc thứ hai mà ngay chính anh trai nó là bé Cà Phê cũng ganh tỵ rằng nó đẹp hơn con", Đức Thịnh xúc động viết về sự hi sinh của vợ.

Đàn ông mấy ai nghĩ được như Đức Thịnh: Biết ơn vợ đã hy sinh mọi thứ để đẻ con cho mình - Ảnh 2
Đức Thịnh hạnh phúc mang hoa đến bệnh viện đón vợ con về nhà - Ảnh: FBNV

Đàn ông mấy ai nghĩ được như Đức Thịnh: Biết ơn vợ đã hy sinh mọi thứ để đẻ con cho mình - Ảnh 3

Đàn ông mấy ai nghĩ được như Đức Thịnh: Biết ơn vợ đã hy sinh mọi thứ để đẻ con cho mình - Ảnh 4
Dưới bài viết, diễn viên Lương Thế Thành đồng tình với quan điểm của đàn anh - Ảnh: FBNV

Dòng trạng thái ngắn nhưng vô cùng chân thành, ý nghĩa của đạo diễn Đức Thịnh gửi đến vợ khiến nhiều người xúc động.

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