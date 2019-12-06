Dàn nghệ sĩ đình đám Vbiz và châu Á tề tựu đông đủ tại thảm đỏ METUB WebTVAsia Awards 2019

Hậu trường 06/12/2019 11:35

METUB WebTVAsia Awards - một trong những lễ trao giải uy tín hàng đầu châu Á đã chính thức diễn ra tại Gem Center, TP.HCM từ chiều tối 5/12.

Lễ trao giải là sự kiện vinh danh các nghệ sĩ và nhà sáng tạo nội dung trong lĩnh vực truyền thông kỹ thuật số ở Việt Nam và 12 nước trong khu vực châu Á, nơi mà những tài năng nghệ thuật và những cống hiến của họ trong suốt một năm qua được tôn vinh một cách trân trọng nhất.

Dàn nghệ sĩ đình đám Vbiz và châu Á tề tựu đông đủ tại thảm đỏ METUB WebTVAsia Awards 2019 - Ảnh 1
Trấn Thành - Lê Giang chụp hình tại thảm đỏ

Đây cũng là cơ hội cho các nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung và các tổ chức hàng đầu trong ngành công nghiệp truyền thông số của 12 quốc gia trong khu vực châu Á có thể gặp gỡ và giao lưu.

Dàn nghệ sĩ đình đám Vbiz và châu Á tề tựu đông đủ tại thảm đỏ METUB WebTVAsia Awards 2019 - Ảnh 2
Ngọc Trinh - Vũ Khắc Tiệp chụp hình tại thảm đỏ
Dàn nghệ sĩ đình đám Vbiz và châu Á tề tựu đông đủ tại thảm đỏ METUB WebTVAsia Awards 2019 - Ảnh 3
Chi Pu đẹp lộng lẫy trong chiếc đầm xanh

Vào lúc 17h chiều 5/12, gần 200 nghệ sĩ Việt Nam và các nước châu Á đã quy tụ đông đủ tại thảm đỏ sự kiện. Dàn nghệ sĩ Việt gồm: Trấn Thành, Ngọc Trinh, Vũ Khắc Tiệp, Chi Pu, Huỳnh Lập, Hoàng Bách, Phương Mỹ Chi, 1977 Vlogs… đều lên đồ lộng lẫy sải bước trên thảm đỏ.

Dàn nghệ sĩ đình đám Vbiz và châu Á tề tựu đông đủ tại thảm đỏ METUB WebTVAsia Awards 2019 - Ảnh 4
Nhóm nhạc châu Á cũng góp mặt tại sự kiện

Ngoài ra dàn nghệ sĩ châu Á cũng có mặt đông đủ, tươi cười rạng rỡ trước ống kính truyền thông.

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