Nhận hàng trăm show diễn mỗi năm với cát sê ‘khủng’, bên trong ngôi nhà bạc tỷ của danh hài Xuân Hinh có gì?

Là nghệ sĩ hài nổi tiếng của khu vực phía Bắc, danh hài Xuân Hinh khá đắt show giải trí và có mức cát sê thuộc hàng “khủng”. Tháng 8/2019, trong một bài phỏng vấn, nghệ sĩ Xuân Hinh cho biết năm vừa qua, anh nhận khoảng 200 show diễn lớn, nhỏ. Thậm chí, có lúc đắt show đến mức nam nghệ sĩ phải từ chối nhiều chương trình vì không thể thu xếp lịch trình.

Danh hài Xuân Hinh rất đắt show giải trí, sự kiện - Ảnh: Internet

Được biết, cách đây vài năm, danh hài Xuân Hinh đã tậu được một ngôi nhà khang trang trong khu phố cổ Hà Nội. Theo đó, giá trị của căn nhà này được ước tính lên đến vài chục tỷ đồng.