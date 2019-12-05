Nhận hàng trăm show diễn mỗi năm với cát sê ‘khủng’, bên trong ngôi nhà bạc tỷ của danh hài Xuân Hinh có gì?

Hậu trường 05/12/2019 16:59

Ngôi nhà của danh hài Xuân Hinh nằm trên một con phố đắt đỏ giữa lòng Hà Nội, nội thất bên trong cũng được đầu tư kỹ lưỡng.

Là nghệ sĩ hài nổi tiếng của khu vực phía Bắc, danh hài Xuân Hinh khá đắt show giải trí và có mức cát sê thuộc hàng “khủng”. Tháng 8/2019, trong một bài phỏng vấn, nghệ sĩ Xuân Hinh cho biết năm vừa qua, anh nhận khoảng 200 show diễn lớn, nhỏ. Thậm chí, có lúc đắt show đến mức nam nghệ sĩ phải từ chối nhiều chương trình vì không thể thu xếp lịch trình.

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Danh hài Xuân Hinh rất đắt show giải trí, sự kiện - Ảnh: Internet

Được biết, cách đây vài năm, danh hài Xuân Hinh đã tậu được một ngôi nhà khang trang trong khu phố cổ Hà Nội. Theo đó, giá trị của căn nhà này được ước tính lên đến vài chục tỷ đồng.

Là người ưa chuộng phong cách hoài cổ, Xuân Hinh đa phần lựa chọn nội thất gỗ cho căn nhà của mình.

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Tông màu chủ đạo của căn nhà là trắng, nâu và ghi - Ảnh: Internet

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Nội thất đa phần đều làm bằng gỗ - Ảnh: Internet

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Bên trong căn nhà của danh hài Xuân Hinh mang đậm nét truyền thống của gia đình người Việt – Ảnh: Internet

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Một góc trưng bày phụ kiện đi diễn của nam nghệ sĩ - Ảnh: Internet

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Khu vườn nhỏ được Xuân Hinh dành thời gian chăm chút - Ảnh: Internet
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Nam danh hài làm việc nhà giúp vợ - Ảnh: Internet

Được biết, bên cạnh thời gian đi diễn, nghệ sĩ Xuân Hinh dành phần lớn thời gian chăm sóc gia đình, vườn tược. Thỉnh thoảng, nam danh hài còn vào bếp trổ tài nấu nướng hoặc dọn dẹp nhà cửa giúp vợ. Cuộc sống hạnh phúc của gia đình nghệ sĩ khiến nhiều người phải trầm trồ, ngưỡng mộ. 

Xuân Hinh chia sẻ ảnh gia đình gây sốt mạng xã hội

Xuân Hinh chia sẻ ảnh gia đình gây sốt mạng xã hội

"Vua hài đất Bắc" Xuân Hinh vốn là người kiệm lời khi tiết lộ về hình ảnh vợ con, về cuộc sống gia đình trên mặt báo vì thế khi anh đăng tải tấm ảnh đại gia đình kèm lời chia sẻ bất ngờ đã thu hút nhiều sự quan tâm của công chúng.

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