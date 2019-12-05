Nhận hàng trăm show diễn mỗi năm với cát sê ‘khủng’, bên trong ngôi nhà bạc tỷ của danh hài Xuân Hinh có gì?

Ngôi nhà của danh hài Xuân Hinh nằm trên một con phố đắt đỏ giữa lòng Hà Nội, nội thất bên trong cũng được đầu tư kỹ lưỡng.
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Là nghệ sĩ hài nổi tiếng của khu vực phía Bắc, danh hài Xuân Hinh khá đắt show giải trí và có mức cát sê thuộc hàng “khủng”. Tháng 8/2019, trong một bài phỏng vấn, nghệ sĩ Xuân Hinh cho biết năm vừa qua, anh nhận khoảng 200 show diễn lớn, nhỏ. Thậm chí, có lúc đắt show đến mức nam nghệ sĩ phải từ chối nhiều chương trình vì không thể thu xếp lịch trình.
Được biết, cách đây vài năm, danh hài Xuân Hinh đã tậu được một ngôi nhà khang trang trong khu phố cổ Hà Nội. Theo đó, giá trị của căn nhà này được ước tính lên đến vài chục tỷ đồng.
Là người ưa chuộng phong cách hoài cổ, Xuân Hinh đa phần lựa chọn nội thất gỗ cho căn nhà của mình.
Được biết, bên cạnh thời gian đi diễn, nghệ sĩ Xuân Hinh dành phần lớn thời gian chăm sóc gia đình, vườn tược. Thỉnh thoảng, nam danh hài còn vào bếp trổ tài nấu nướng hoặc dọn dẹp nhà cửa giúp vợ. Cuộc sống hạnh phúc của gia đình nghệ sĩ khiến nhiều người phải trầm trồ, ngưỡng mộ.