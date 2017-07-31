Dân mạng xúc động trước hành động của Hoa hậu Phạm Hương sau khi lo chu toàn hậu sự cho bố

Hậu trường 31/07/2017 12:34

"Sẽ không còn đau đớn cho cha nữa, cha đi rồi từ nay con sẽ không thể cầm tay cha nữa, nếu có kiếp sau con sẽ nguyện là con của cha. Tạm biệt cha!" - Hoa hậu Phạm Hương nghẹn ngào nói lời tạm biệt cha sau tang lễ khiến dân mạng xúc động.

Dù nhận được sự chăm sóc và điều trị hết mình của gia đình và các bác sĩ, nhưng bố của Hoa hậu Phạm Hương đã không qua khỏi và trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 52 vào tối 29/7. Bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đã gửi lời chia buồn và động viên cô mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau.

Là con cả trong gia đình, dù rất đau lòng vì sự ra đi của cha nhưng Phạm Hương vẫn phải cố nén đau thương để lo toan mọi việc.

Dân mạng xúc động trước hành động của Hoa hậu Phạm Hương sau khi lo chu toàn hậu sự cho bố - Ảnh 1
Là chị cả trong gia đình nên Hoa hậu phải nén đau thương để lo chu toàn hậu sự của cha - Ảnh: Internet

Sau khi lo chu toàn cho hậu sự của cha tại quê nhà Thủy Nguyên (Hải Phòng), Hoa hậu đã nói lời tiễn biệt với người cha thân yêu trên trang cá nhân: “Sẽ không còn đau đớn cho cha nữa, cha đi rồi từ nay con sẽ không thể cầm tay cha nữa, nếu có kiếp sau con sẽ nguyện là con của cha. Tạm biệt cha!”.

Dân mạng xúc động trước hành động của Hoa hậu Phạm Hương sau khi lo chu toàn hậu sự cho bố - Ảnh 2
Hoa hậu Phạm Hương tạm biệt cha trên trang cá nhân - Ảnh: Internet

Trước đó, Phạm Hương cũng từng chia sẻ về người cha thân yêu của mình: "Con ước dẫu tháng năm trôi đi vội vàng, vẫn được hoài ở bên cha mãi. Đôi khi mải mê với công việc và các chuyến từ thiện ngoài kia, mình quên mất rằng trong lòng mình luôn có một nỗi buồn và âu lo. Mình thương cha mình lắm nhưng chưa bao giờ mình có thể tự lòng mình nói được với cha: Con thương cha..."

Dân mạng xúc động trước hành động của Hoa hậu Phạm Hương sau khi lo chu toàn hậu sự cho bố - Ảnh 3
Phạm Hương dành nhiều tình cảm cho người cha thân yêu - Ảnh: Internet

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