Dân mạng sốc vì gương mặt quá khác lạ của MC Nguyên Khang

Hậu trường 12/03/2019 16:20

Những hình ảnh quá khác lạ mới đây của MC Nguyên Khang làm dấy lên nghi vấn anh đã đụng chạm dao kéo.

Mới đây, cư dân mạng đã chuyền tay nhau loạt ảnh vô cùng khác lạ của MC Nguyên Khang. Trong những bức ảnh chụp cận cảnh, nam MC lộ rõ gương mặt thay đổi rất nhiều so với ngày xưa. Các điểm khó nhận ra trên gương mặt MC Nguyên Khang có thể kể đến như chiếc mũi cao hơn, đôi mắt đã được cắt thành hai mí rõ ràng... Hầu hết, khán giả đều tỏ ra bất ngờ và tiếc nuối vẻ mặt dễ thương với đôi mắt một mí quen thuộc từng làm nên "thương hiệu" cho MC Nguyên Khang trên màn ảnh nhỏ năm nào.

"Nguyên Khang ngày xưa của tui đâu rồi. Hồi đó chân chất, mộc mạc với đôi mắt hí dễ thương. Hic, giờ ai cũng kéo nhau đi sửa này nọ, chán ghê", một cư dân mạng bình luận.

Dân mạng sốc vì gương mặt quá khác lạ của MC Nguyên Khang - Ảnh 1
Nhiều cư dân mạng choáng với diện mạo mới của MC Nguyên Khang - Ảnh: Internet
Dân mạng sốc vì gương mặt quá khác lạ của MC Nguyên Khang - Ảnh 2
Dân mạng sốc vì gương mặt quá khác lạ của MC Nguyên Khang - Ảnh 3
MC Nguyên Khang được cho là đã cắt mí, nâng mũi dẫn đến gương mặt khác lạ - Ảnh: Internet
Dân mạng sốc vì gương mặt quá khác lạ của MC Nguyên Khang - Ảnh 4
Dân mạng sốc vì gương mặt quá khác lạ của MC Nguyên Khang - Ảnh 5
Gương mặt MC Nguyên Khang thay đổi rất nhiều so với trước đây - Ảnh: Internet
Dân mạng sốc vì gương mặt quá khác lạ của MC Nguyên Khang - Ảnh 6
Hình ảnh mới nhất của MC Nguyên Khang trên sóng truyền hình - Ảnh: Internet
Dân mạng sốc vì gương mặt quá khác lạ của MC Nguyên Khang - Ảnh 7
Đôi mắt hí dễ thương từng làm nên 'thương hiệu' của MC Nguyên Khang trước đây - Ảnh: Internet

MC Nguyên Khang nổi tiếng với phong cách dẫn chương trình hoạt náo và vui vẻ trên sóng truyền hình. Các chương trình anh từng dẫn có thể kể đến như: Xone FM, Khuấy động nhịp đam mê, Tuổi trẻ sáng tạo, Đấu giá ngược, Sự lựa chọn thông minh…

Nam MC được yêu mến không chỉ bởi lối trò chuyện dí dỏm mà còn vì gương mặt điển trai với đôi mắt một mí cực kỳ thu hút. Tuy nhiên, có lẽ vì chưa hài lòng với vẻ ngoài hiện tại nên nam MC đã quyết định đầu tư dao kéo để thay đổi nhiều điểm quan trọng trên gương mặt. Dù vậy, nhiều người vẫn thích dung mạo tự nhiên vốn có của MC Nguyên Khang hơn bây giờ. 

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Nam MC điển trai, Nguyên Khang có những chia sẻ cởi mở về nghề cũng như chuyện tình cảm của anh sau nhiều năm tham gia showbiz.

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Từ khóa:   MC Nguyên Khang phẫu thuật thẩm mỹ

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