Dân mạng sốc vì gương mặt quá khác lạ của MC Nguyên Khang

Mới đây, cư dân mạng đã chuyền tay nhau loạt ảnh vô cùng khác lạ của MC Nguyên Khang. Trong những bức ảnh chụp cận cảnh, nam MC lộ rõ gương mặt thay đổi rất nhiều so với ngày xưa. Các điểm khó nhận ra trên gương mặt MC Nguyên Khang có thể kể đến như chiếc mũi cao hơn, đôi mắt đã được cắt thành hai mí rõ ràng... Hầu hết, khán giả đều tỏ ra bất ngờ và tiếc nuối vẻ mặt dễ thương với đôi mắt một mí quen thuộc từng làm nên "thương hiệu" cho MC Nguyên Khang trên màn ảnh nhỏ năm nào.

"Nguyên Khang ngày xưa của tui đâu rồi. Hồi đó chân chất, mộc mạc với đôi mắt hí dễ thương. Hic, giờ ai cũng kéo nhau đi sửa này nọ, chán ghê", một cư dân mạng bình luận.