Dân mạng hoảng hốt, lo sợ cằm Kỳ Duyên sẽ rớt ra ngay trên sóng truyền hình

Dù phủ nhận tin đồn dao kéo nhưng Kỳ Duyên luôn khiến khán giả hoang mang với chiếc cằm ngày càng dài và nhọn.

Sau 4 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Kỳ Duyên không ít lần vướng phải tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ. Đầu tiên là hình ảnh cô xuất hiện trong một chương trình truyền hình với bờ môi sưng mọng như bị ong cắn. Thời gian sau, mỹ nhân sinh năm 1996 lại tiếp tục tục gây choáng với gương mặt ngày càng khác lạ. Không chỉ có chiếc nhằm dài nhọn bất thường mà toàn bộ tổng thể gương mặt của Kỳ Duyên cũng thay đổi đến mức không thể nhận ra.

Gần đây nhất, Hoa hậu Việt Nam 2014 gây bất ngờ khi công khai thừa nhận dao kéo vòng 1 để nâng tầm vóc dáng. Sau khi phẫu thuật, dễ thấy Kỳ Duyên ngày càng gợi cảm và táo bạo hơn khi diện những mẫu váy khoét sâu hay xuyên thấu. Tuy nhiên, riêng chuyện chiếc cằm lúc nhọn lúc méo thì Kỳ Duyên nhất quyết né tránh mỗi khi trả lời trả lời phỏng vấn báo chí.

Xuất hiện trong chương trình Khi đàn ông mang bầu mới đây, người đẹp Hà thành một lần nữa khiến khán giả hoảng hốt khi chiếc cằm như muốn rơi ra theo khẩu hình miệng của cô nàng. Đặc biệt, mỗi khi quay ở góc nghiêng thì điểm bất thường này càng lộ rõ trước ống kính. Sau khi chương trình lên sóng, chiếc cằm kỳ lạ của Kỳ Duyên trở thành đề tài bàn tán xôn xao trên mạng xã hội. Tuy nhiên, người trong cuộc vẫn chưa quyết định thừa nhận hay đưa ra bất cứ lời giải thích hợp lý nào.

Kỳ Duyên lộ cằm dài và nhọn bất thường khiến nhiều người hoang mang - Ảnh: Internet

Mỗi lúc nói, khán giả phập phồng lo lắng chiếc cằm sẽ rơi ra - Ảnh: Internet

So sánh với ảnh đã qua chỉnh sửa, rõ ràng cằm của Kỳ Duyên có sự khác biệt - Ảnh: Internet

Nhan sắc Kỳ Duyên thay đổi chóng mặt theo năm tháng - Ảnh: Internet

Kỳ Duyên đeo set phụ kiện hơn 3 tỷ đồng đi event Hoa hậu gây chú ý khi đeo nhẫn, bông tai và đồng hồ kim cương dự sự kiện tại TP HCM.

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