Dân mạng cười 'rách mồm' với clip Tuấn Hưng chúc mừng sinh nhật vợ: 'Chúc em năm mới thật xinh tươi'

Hậu trường 23/05/2018 15:53

Tuấn Hưng lại một lần nữa khiến fan 'rụng tim' khi dành tặng bà xã Hương Baby một clip chúc mừng sinh nhật siêu đáng yêu.

Cách đây vài giờ, Tuấn Hưng gây sốt trên cộng đồng mạng khi chia sẻ clip chúc mừng sinh nhật bà xã Hương Baby. Nam ca sĩ tinh nghịch gắn gương mặt mình vào icon hài hước và chầm chậm đọc lời chúc ngọt ngào gửi đến vợ.

"Ha ha Hương Thỏ phải không, hôm nay là sinh nhật em hả? Anh chúc em một năm mới thật xinh tươi...sức khỏe... là là là công việc làm ăn thuận lợi nha", Tuấn Hưng vừa cười vừa nói. 

Không chỉ làm clip có tâm, giọng ca Nắm lấy tay anh còn hứa sẽ yêu bà xã như ngày đầu tiên. Dưới clip của Tuấn Hưng, cựu hot girl Hương Baby cũng nhanh chóng like và để lại bình luận trêu chọc chồng: "Đùa, lại còn anh chúc em 1 năm mới thật nhiều niềm vui mới dã man chứ ha ha. Thanks chồng yêu nhiều, mãi yêu như ngày đầu tiên nhé". Ngau sau đó, Tuấn Hưng cũng vội vàng thanh minh rằng ý của anh là "năm tuổi mới" chứ không phải "năm mới".

Dân mạng cười 'rách mồm' với clip Tuấn Hưng chúc mừng sinh nhật vợ: 'Chúc em năm mới thật xinh tươi' - Ảnh 1
Tuấn Hưng dành tặng một lời chúc ngọt ngào đến vợ nhân ngày sinh nhật - Ảnh: FBNV

Tuấn Hưng nổi tiếng với những status đậm chất ngôn tình dành tặng vợ sau nhiều năm chung sống. Qua những gì được chia sẻ, có thể thấy anh là người đàn ông đầy trách nhiệm với gia đình. Ngoài việc chăm chỉ chạy show để kiếm tiền lo cho vợ con, nam ca sĩ còn có những đức tính tuyệt vời khác như chung thủy, lãng mạn, tinh tế và ga lăng hết nấc.

Là người nổi tiếng và có hàng ngàn fan nữ vây quanh nhưng giọng ca Hà thành chưa bao giờ để mình sa ngã. Trên sân khấu, anh là người của công chúng nhưng khi về nhà lại là người chồng, người cha tuyệt vời. Ngoài việc thường xuyên nói lời ngọt ngào, Tuấn Hưng còn sẵn sàng đưa bà xã đi khắp mọi nơi để thể hiện sự trân trọng. Anh cũng không ít lần xù lông lên để bảo vệ gia đình trước những sóng gió bủa vây khiến ai cũng nể phục.

Dân mạng cười 'rách mồm' với clip Tuấn Hưng chúc mừng sinh nhật vợ: 'Chúc em năm mới thật xinh tươi' - Ảnh 2
Dù đã kết hôn nhiều năm nhưng vợ chồng Tuấn Hưng vẫn luôn ngọt ngào như ngày mới yêu - Ảnh: FBNV
Dân mạng cười 'rách mồm' với clip Tuấn Hưng chúc mừng sinh nhật vợ: 'Chúc em năm mới thật xinh tươi' - Ảnh 3
Tuấn Hưng từng hứa sẽ yêu thương, chung thủy với vợ suốt đời - Ảnh: FBNV

Clip Tuấn Hưng chúc mừng sinh nhật vợ khiến nhiều người thích thú

 

 

Toàn bộ đàn ông Việt đều nên học hỏi Tuấn Hưng đức tính này

Toàn bộ đàn ông Việt đều nên học hỏi Tuấn Hưng đức tính này

Sự ngọt ngào của Tuấn Hưng dành cho bà xã Hương Baby khiến nhiều chị em ghen tỵ. Ai cũng mong tìm được một người bạn đời có đủ những đức tính đáng khen của giọng ca 'Nắm lấy tay anh'.

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Từ khóa:   Tuấn Hưng bà xã Tuấn Hưng vợ chồng Tuấn Hưng Hương Baby

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