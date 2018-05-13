Toàn bộ đàn ông Việt đều nên học hỏi Tuấn Hưng đức tính này

Sự ngọt ngào của Tuấn Hưng dành cho bà xã Hương Baby khiến nhiều chị em ghen tỵ. Ai cũng mong tìm được một người bạn đời có đủ những đức tính đáng khen của giọng ca 'Nắm lấy tay anh'.
- Tuấn Hưng trả lời gay gắt khi MC hỏi thẳng chuyện từng yêu Hồ Ngọc Hà
- Hồ Ngọc Hà - Tuấn Hưng bất ngờ lên tiếng về tin đồn từng yêu nhau
Kết hôn đã 4 năm và có hai con đủ nếp đủ tẻ nhưng vợ chồng Tuấn Hưng thường xuyên "thả thính" qua lại như ngày mới yêu. Trên trang cá nhân, giọng ca Nắm lấy tay anh luôn khiến chị em phát hờn trước những status siêu ngọt ngào dành cho bà xã. Mới đây, nam ca sĩ tiếp tục gây sốt với bài tâm sự xúc động về tình nghĩa vợ chồng. Anh tiết lộ ngày càng yêu Hương Baby hơn sau khi cùng nhau trải qua nhiều khó khăn.
“Anh yêu em. Lâu rồi anh mới công khai nói điều này vì anh thấy càng ngày em càng đáng yêu quá. Cuộc sống 2 vợ chồng bận rộn các kiểu nhưng em càng lúc càng cố gắng chiều và yêu anh theo khung giờ, múi giờ thất thường của anh. Em không còn than phiền mệt mỏi dù ngủ ít như anh hay bất thình lình phải dậy sớm. Vì em hay thức đêm chờ anh về. Anh chẳng phải viết ở đây để khen em, mà anh đang thấy hạnh phúc vì mình có người vợ như em. Hiểu chồng thương chồng và chiều chồng.
Nên đi đâu làm gì anh cũng muốn em đi cùng là thế Trần Thu Hương ạ. Anh đã có tất cả. Thật sự là vậy mình nhỉ? Ngay lúc này đây, anh thấy mình thật hạnh phúc. Ra đường nhưng không bao giờ để chồng đói hoặc thiếu ăn. Yêu lắm!” – Tuấn Hưng viết.
Tìm vào trang cá nhân của Tuấn Hưng, nhiều khán giả ngưỡng mộ trước cách sống trọn tình trọn nghĩa của nam ca sĩ. Qua những gì được chia sẻ, có thể thấy Tuấn Hưng là người đàn ông đầy trách nhiệm với gia đình. Ngoài việc chăm chỉ chạy show để kiếm tiền lo cho vợ con, Nam ca sĩ còn có những đức tính tuyệt vời khác như chung thủy, lãng mạn, tinh tế và ga lăng hết nấc.
Là người nổi tiếng và có hàng ngàn fan nữ vây quanh nhưng giọng ca Hà thành chưa bao giờ để mình sa ngã. Trên sân khấu, anh là người của công chúng nhưng khi về nhà lại là người chồng, người cha tuyệt vời. Ngoài việc thường xuyên nói lời ngọt ngào, Tuấn Hưng còn sẵn sàng đưa bà xã đi khắp mọi nơi để thể hiện sự trân trọng. Anh cũng không ít lần xù lông lên để bảo vệ gia đình trước những sóng gió bủa vây. Có thể nói, Tuấn Hưng là mẫu đàn ông tuyệt vời của gia đình, xứng đáng để hàng triệu đàn ông Việt Nam học hỏi.