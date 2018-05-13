Toàn bộ đàn ông Việt đều nên học hỏi Tuấn Hưng đức tính này

Kết hôn đã 4 năm và có hai con đủ nếp đủ tẻ nhưng vợ chồng Tuấn Hưng thường xuyên "thả thính" qua lại như ngày mới yêu. Trên trang cá nhân, giọng ca Nắm lấy tay anh luôn khiến chị em phát hờn trước những status siêu ngọt ngào dành cho bà xã. Mới đây, nam ca sĩ tiếp tục gây sốt với bài tâm sự xúc động về tình nghĩa vợ chồng. Anh tiết lộ ngày càng yêu Hương Baby hơn sau khi cùng nhau trải qua nhiều khó khăn.

“Anh yêu em. Lâu rồi anh mới công khai nói điều này vì anh thấy càng ngày em càng đáng yêu quá. Cuộc sống 2 vợ chồng bận rộn các kiểu nhưng em càng lúc càng cố gắng chiều và yêu anh theo khung giờ, múi giờ thất thường của anh. Em không còn than phiền mệt mỏi dù ngủ ít như anh hay bất thình lình phải dậy sớm. Vì em hay thức đêm chờ anh về. Anh chẳng phải viết ở đây để khen em, mà anh đang thấy hạnh phúc vì mình có người vợ như em. Hiểu chồng thương chồng và chiều chồng.