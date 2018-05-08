Kiệt sức phải nhập viện, Tuấn Hưng nhìn thấu tâm can người vợ hiền bấy lâu

Hậu trường 08/05/2018 16:35

Những dòng chia sẻ của Tuấn Hưng trong khoảng thời gian nhập viện truyền nước khiến không ít người xúc động.

Mới đây, Tuấn Hưng bất ngờ chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh nằm trong bệnh viện truyền nước. Thay vì nói về tình hình sức khỏe của mình, nam ca sĩ lại dành tặng những lời yêu thương có cánh cho bà xã Hương Baby. Cụ thể, giọng ca Nắm lấy tay anh tỏ ra cảm kích trước sự quan tâm chu đáo từ vợ. Anh hạnh phúc vì được bà xã tiếp tế đồ ăn bổ dưỡng, nước uống yêu thích trong suốt thời gian nằm viện.

Kiệt sức phải nhập viện, Tuấn Hưng nhìn thấu tâm can người vợ hiền bấy lâu - Ảnh 1
Tuấn Hưng chia sẻ bức ảnh nằm chờ truyền nước - Ảnh: FBNV

 “Anh yêu em. Lâu rồi anh mới công khai nói điều này vì anh thấy càng ngày em càng đáng yêu quá. Cuộc sống 2 vợ chồng bận rộn các kiểu nhưng em càng lúc càng cố gắng chiều và yêu anh theo khung giờ, múi giờ thất thường của anh. Em không còn than phiền mệt mỏi dù ngủ ít như anh hay bất thình lình phải dậy sớm. Vì em hay thức đêm chờ anh về. Anh chẳng phải viết ở đây để khen em, mà anh đang thấy hạnh phúc vì mình có người vợ như em. Hiểu chồng thương chồng và chiều chồng.

Nên đi đâu làm gì anh cũng muốn em đi cùng là thế Trần Thu Hương ạ. Anh đã có tất cả. Thật sự là vậy mình nhỉ? Ngay lúc này đây, anh thấy mình thật hạnh phúc. Ra đường nhưng không bao giờ để chồng đói hoặc thiếu ăn. Yêu lắm!” – Tuấn Hưng viết.

Kiệt sức phải nhập viện, Tuấn Hưng nhìn thấu tâm can người vợ hiền bấy lâu - Ảnh 2
Tình hình sức khỏe của Tuấn Hưng khiến nhiều người lo lắng - Ảnh: FBNV
Kiệt sức phải nhập viện, Tuấn Hưng nhìn thấu tâm can người vợ hiền bấy lâu - Ảnh 3
Tuấn Hưng được vợ tiếp tế đồ ăn bổ dưỡng khi nằm viện - Ảnh: FBNV

Dưới bài chia sẻ này, nhiều cư dân mạng ghen tỵ trước cách thể hiện tình quá đỗi ngọt ngào của Tuấn Hưng. Bên cạnh đó, cũng không ít khán giả động viên anh chú ý giữ gìn sức khỏe để nhanh chóng ra viện.

Tuấn Hưng kết hôn với hot girl Hương Baby vào giữa năm 2014. Tuy đã có hai con đủ nếp đủ tẻ nhưng vợ chồng nam ca sĩ vẫn luôn quấn quít như thời mới yêu. Trong khi Tuấn Hưng đi đâu cũng đưa vợ đi cùng để thể hiện sự trân trọng thì Hương Baby cũng luôn làm tròn trọng trách của một người mẹ, người vợ trong gia đình. Cô khiến Tuấn Hưng tự hào và an tâm tuyệt đối mỗi khi đi công tác xa.

Kiệt sức phải nhập viện, Tuấn Hưng nhìn thấu tâm can người vợ hiền bấy lâu - Ảnh 4
Gia đình nhỏ hạnh phúc của Tuấn Hưng - Ảnh: FBNV
Kiệt sức phải nhập viện, Tuấn Hưng nhìn thấu tâm can người vợ hiền bấy lâu - Ảnh 5
Kiệt sức phải nhập viện, Tuấn Hưng nhìn thấu tâm can người vợ hiền bấy lâu - Ảnh 6
Kiệt sức phải nhập viện, Tuấn Hưng nhìn thấu tâm can người vợ hiền bấy lâu - Ảnh 7
Kiệt sức phải nhập viện, Tuấn Hưng nhìn thấu tâm can người vợ hiền bấy lâu - Ảnh 8
Dù đã kết hôn nhiều năm nhưng Tuấn Hưng và vợ vẫn luôn quấn quít như thời mới yêu - Ảnh: FBNV
Tuấn Hưng trả lời gay gắt khi MC hỏi thẳng chuyện từng yêu Hồ Ngọc Hà

Tuấn Hưng trả lời gay gắt khi MC hỏi thẳng chuyện từng yêu Hồ Ngọc Hà

Trước câu hỏi của MC Nguyên Khang về tin đồn tình cảm với Hồ Ngọc Hà, Tuấn Hưng thẳng thắn: "Còn nhiều gia đình khác bị ảnh hưởng nữa thì sao và điều đó liệu có làm anh vui không".

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