Kiệt sức phải nhập viện, Tuấn Hưng nhìn thấu tâm can người vợ hiền bấy lâu

Mới đây, Tuấn Hưng bất ngờ chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh nằm trong bệnh viện truyền nước. Thay vì nói về tình hình sức khỏe của mình, nam ca sĩ lại dành tặng những lời yêu thương có cánh cho bà xã Hương Baby. Cụ thể, giọng ca Nắm lấy tay anh tỏ ra cảm kích trước sự quan tâm chu đáo từ vợ. Anh hạnh phúc vì được bà xã tiếp tế đồ ăn bổ dưỡng, nước uống yêu thích trong suốt thời gian nằm viện.

Tuấn Hưng chia sẻ bức ảnh nằm chờ truyền nước - Ảnh: FBNV

“Anh yêu em. Lâu rồi anh mới công khai nói điều này vì anh thấy càng ngày em càng đáng yêu quá. Cuộc sống 2 vợ chồng bận rộn các kiểu nhưng em càng lúc càng cố gắng chiều và yêu anh theo khung giờ, múi giờ thất thường của anh. Em không còn than phiền mệt mỏi dù ngủ ít như anh hay bất thình lình phải dậy sớm. Vì em hay thức đêm chờ anh về. Anh chẳng phải viết ở đây để khen em, mà anh đang thấy hạnh phúc vì mình có người vợ như em. Hiểu chồng thương chồng và chiều chồng.