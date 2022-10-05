Đàm Vĩnh Hưng khoe hình ảnh tự tay chăm sóc con trai lúc vài tháng tuổi, tự hào là “bố bỉm sữa” viết thơ tặng con

Hậu trường 05/10/2022 16:57

Đàm Vĩnh Hưng thừa nhận "ngụy trang" những bài thơ mình viết 3 năm qua tất cả đều ẩn ý dành cho quý tử đầu lòng.

Ngày 2/10 vừa qua, Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý khi công khai con trai ruột Polo Huỳnh tại liveshow mừng sinh nhật tuổi 51 của nam ca sĩ.  Theo đó, nhiều khán giả đã nhận xét rằng diện mạo của Polo Huỳnh giống Đàm Vĩnh Hưng như đúc và cậu bé chắc chắn sẽ trở thành mỹ nam trong tương lai.

Đàm Vĩnh Hưng khoe hình ảnh tự tay chăm sóc con trai lúc vài tháng tuổi, tự hào là “bố bỉm sữa” viết thơ tặng con - Ảnh 1
Đàm Vĩnh Hưng công khai việc với con trai 3 tuổi trong sinh nhật tuổi 51. (Ảnh: FB Đàm Vĩnh Hưng)

Từ sau khi công khai con, Đàm Vĩnh Hưng và bạn bè của nam ca sĩ thoải mái đăng ảnh bé Polo. Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng đăng ảnh tự tay chăm sóc con trai lúc còn đỏ hỏn và tiết lộ về việc anh “ngụy trang” thể hiện tình cảm cho quý tử trong suốt 3 năm qua trên trang cá nhân. Bên cạnh đó, nam ca sĩ còn hé lộ bài thơ đầu tiên anh sáng tác cho quý tử đầu lòng.

Đàm Vĩnh Hưng khoe hình ảnh tự tay chăm sóc con trai lúc vài tháng tuổi, tự hào là “bố bỉm sữa” viết thơ tặng con - Ảnh 2
Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ hình ảnh tự tay chăm sóc con trai lúc con mới chỉ được vài tháng tuổi.(Ảnh: FB Đàm Vĩnh Hưng)

Cụ thể Đàm Vĩnh Hưng viết trên trang Facebook cá nhân:

 “Trong 3 năm qua! Người nào đã từng đọc những bài thơ hay bài viết Hưng đăng lên Facebook để nói về một cuộc tình khó đoán nào đó! Hôm nay khai thiệt! Tất cả những chữ “Anh”-“Em”, “Ta”- “Em” là để nguỵ trang kiểu Úc thôi!

Thật ra đó là viết cho Em Polo bởi Anh - Ba Hưng đấy! Từ 10 giờ hôm sớm 2/10 Hưng đã quyết định “vạch áo cho người xoa xoa”.

Nên sẽ đăng lại từ từ những bản nguyên gốc nhen! Cả nhà với muốn xem bài thơ trước tiên ba Hưng viết cho Polo ko?”.

Đàm Vĩnh Hưng khoe hình ảnh tự tay chăm sóc con trai lúc vài tháng tuổi, tự hào là “bố bỉm sữa” viết thơ tặng con - Ảnh 3
Từ ngày công khai con trai, Đàm Vĩnh Hưng trở nên hạnh phúc hơn bao giờ hết. (Ảnh: FB Đàm Vĩnh Hưng)

Theo đó, Đàm Vĩnh Hưng tự hào là "bố bỉm sữa" với hình ảnh tự tay chăm sóc con trai lúc con mới chỉ được vài tháng tuổi. Anh cũng viết tặng con một bài thơ, xác nhận con chính là cột mốc mới cho cuộc đời mình. Nhiều người nghĩ rằng trong những năm qua, Đàm Vĩnh Hưng nói về tình yêu đôi lứa nhưng hóa ra anh đang "nguy trạng" để chia sẻ về con trai.

Đàm Vĩnh Hưng khoe hình ảnh tự tay chăm sóc con trai lúc vài tháng tuổi, tự hào là “bố bỉm sữa” viết thơ tặng con - Ảnh 4
Đàm Vĩnh Hưng và conn trai 3 tuổi. (Ảnh: FB Đàm Vĩnh Hưng)

Theo đó, bài thơ Đàm Vĩnh Hưng viết tặng con trai có tên "Duyên" chứa đựng những tâm tư tình cảm của nam ca sĩ cho quý tử đầu lòng.

"Con đã đến, một giấc mơ có thật. Thật như đường kẻ chỉ lòng bàn tay. Con đến đây, khiến đời Ba rẽ lối. Nối đêm dài bằng tiếng cựa mình con. Làm sao quên phút giây đầu tiên ấy. Đưa tay gầy đón trọn một vầng trăng. Từng băn khoăn, Ba nhìu lần tự hỏi. Đến bao giờ mới mỏi cánh chim bay. Đan đôi tay, Ba ngước nhìn tự thú. Đến bây giờ mới viết đủ chữ DUYÊN"_ Đàm Vĩnh Hưng viết.

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Ngay sau khi Đàm Vĩnh Hưng vừa công khai con trai ruột sau 3 năm giấu kín, khán giả vẫn đang rất tò mò về người mẹ đã sinh ra bé Polo Huỳnh.

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