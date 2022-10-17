Đám hỏi Chủ tịch CLB Hà Nội và Hoa hậu Việt Nam: Nhà phố cổ của đàng gái trang hoàng rực rỡ, cô dâu diện áo dài trắng xuất hiện

Hậu trường 17/10/2022 14:55

Lễ ăn hỏi của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và chồng tỷ phú diễn ra vào chiều nay (17/10), thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ.

Chiều ngày 17/10, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và thiếu gia Đỗ Vinh Quang tổ chức lễ hỏi tại nhà riêng ở khu phố cổ Hà Nội. Được biết, đây là buổi lễ riêng tư của đàng trai và đàng gái, với sự tham gia của gia đình cô dâu chú rể, bạn bè thân thiết. 

Theo ghi nhận, từ đầu giờ trưa công tác trang trí cổng cưới ở nhà cô dâu gần như đã hoàn thiện. Đỗ Mỹ Linh đã diện áo dài trắng xuất hiện bên ngoài hiên nhà. 

Đám hỏi Chủ tịch CLB Hà Nội và Hoa hậu Việt Nam: Nhà phố cổ của đàng gái trang hoàng rực rỡ, cô dâu diện áo dài trắng xuất hiện - Ảnh 1
Đám hỏi Chủ tịch CLB Hà Nội và Hoa hậu Việt Nam: Nhà phố cổ của đàng gái trang hoàng rực rỡ, cô dâu diện áo dài trắng xuất hiện - Ảnh 2
Đám hỏi Chủ tịch CLB Hà Nội và Hoa hậu Việt Nam: Nhà phố cổ của đàng gái trang hoàng rực rỡ, cô dâu diện áo dài trắng xuất hiện - Ảnh 3
Nhà riêng của Đỗ Mỹ Linh tại Hà Nội đã trang trí đầy hoa tươi. Ảnh: Thể thao và Văn hóa

Đặc biệt, ngay từ những bức ảnh nhá hàng, nhan sắc dàn phù dâu cực phẩm đi bê tráp cho đám hỏi của Đỗ Mỹ Linh đã khiến cõi mạng “đứng ngồi không yên”. Đều là những bóng hồng đạt danh hiệu cao quý tại các cuộc thi sắc đẹp uy tín, chẳng quá ngạc nhiên khi sự xuất hiện của các mỹ nhân tại buổi lễ đã hút trọn nhiều sự quan tâm. 

Đám hỏi Chủ tịch CLB Hà Nội và Hoa hậu Việt Nam: Nhà phố cổ của đàng gái trang hoàng rực rỡ, cô dâu diện áo dài trắng xuất hiện - Ảnh 4
Đám hỏi Chủ tịch CLB Hà Nội và Hoa hậu Việt Nam: Nhà phố cổ của đàng gái trang hoàng rực rỡ, cô dâu diện áo dài trắng xuất hiện - Ảnh 5
Hai nàng hậu xinh đẹp xúng xính áo dài đến nhà cô dâu Đỗ Mỹ Linh. Ảnh: Chụp màn hình

Được biết nàng dâu phụ có đôi chân dài nhất chính là Lương Thuỳ Linh. Không phải là hoa hậu cao nhất Việt Nam nhưng Miss World Việt Nam 2019 Lương Thùy Linh lại sở hữu đôi chân dài 1m22 và chiều cao 1m78. Trong khi đó, Đỗ Thị Hà cũng không hề kém cạnh khi khoe sắc thắm với tà áo dài màu hồng đồng điệu, cô có đôi chân dài 1m11. 

Đám hỏi Chủ tịch CLB Hà Nội và Hoa hậu Việt Nam: Nhà phố cổ của đàng gái trang hoàng rực rỡ, cô dâu diện áo dài trắng xuất hiện - Ảnh 6
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh diện áo dài trắng xuất hiện trước hiên nhà ở khu phố cổ Hà Nội. Ảnh: Thể thao và Văn hóa

Đỗ Mỹ Linh chính thức thông báo tiệc hỷ đến với truyền thông và người hâm mộ vào ngày 13/10 - nhân dịp sinh nhật tròn 26 tuổi. Người đẹp nói từ ngày mới đăng quang hoa hậu, cô nhận nhiều câu hỏi về chuyện tình cảm, về "người ấy" nhưng chưa một lần lên tiếng mà chỉ hứa rằng khi nào bản thân tìm được một người xứng đáng, sẽ ở bên cô suốt cuộc đời thì cô mới chia sẻ với mọi người. Sinh nhật tuổi 26 là thời điểm cô quyết định thực hiện lời hứa này.

"Ngay từ ngày đầu, khi tôi và anh Quang quen nhau cho đến khi anh cầu hôn tôi và hai đứa chuẩn bị đám cưới, tôi chưa bao giờ nghĩ là sẽ giấu mọi người vì đây hoàn toàn là chuyện vui. Chỉ là tôi muốn chờ đến đúng thời điểm, đúng ngày hôm nay - ngày sinh nhật cuối cùng còn độc thân để chính thức chia sẻ với mọi người về đám cưới của mình!", cô nói.

Đám hỏi Chủ tịch CLB Hà Nội và Hoa hậu Việt Nam: Nhà phố cổ của đàng gái trang hoàng rực rỡ, cô dâu diện áo dài trắng xuất hiện - Ảnh 7

Đỗ Mỹ Linh cho biết cô quen doanh nhân Đỗ Vinh Quang năm 2020 qua sự giới thiệu của một người bạn. Họ có chung quan điểm sống, cùng đam mê thể thao và cô cảm giác thoải mái, bình yên mỗi khi bên cạnh anh. Mối quan hệ của họ được hai bên gia đình ủng hộ. Sau hai năm tìm hiểu, hẹn hò, họ quyết định kết hôn vì cảm nhận đây là lúc "đúng người, đúng thời điểm". Hiện, Đỗ Mỹ Linh đã sẵn sàng đảm nhận thiên chức làm vợ, làm mẹ.

"Tôi chỉ biết những ngày ở bên anh ấy là những ngày bình yên và hạnh phúc nhất! Tôi và anh may mắn khi có được sự chấp thuận của hai bên gia đình, sự yêu thương vun vén từ bạn bè hai bên. Mong rằng trên chặng đường phía trước mọi người sẽ luôn ủng hộ và chúc phúc cho hai đứa mình", cô tâm sự.

Ngày 23/10, đám cưới hoa hậu sẽ diễn ra trong không gian riêng tư, sang trọng. Cô mời người thân, các đồng nghiệp chung công ty quản lý, bạn bè thân thiết đến dự.

Nơi tổ chức lễ cưới của Chủ tịch CLB Hà Nội và Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sang chảnh cỡ nào?

Nơi tổ chức lễ cưới của Chủ tịch CLB Hà Nội và Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sang chảnh cỡ nào?

Là những nhân vật giàu có, nổi tiếng, thế nên hôn lễ của Chủ tịch CLB Hà Nội và nàng hậu xinh đẹp cũng được tổ chức ở địa điểm sang - xịn bậc nhất.

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Từ khóa:   Đỗ Mỹ Linh Hoa hậu Việt Nam thiếu gia Đỗ Vinh Quang

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