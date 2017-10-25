Đặc điểm chung của những người đẹp bị tố giật chồng, sexy thế này cơ mà!

Hậu trường 25/10/2017 16:12

Trong lịch sử showbiz Việt có không ít người đẹp từng dính nghi án giật chồng người khác như Vy Oanh, “Chim công làng múa” Linh Nga...

Một đặc điểm chung của những ngôi sao này chính là sở hữu thân hình nóng bỏng cùng gương mặt xinh xắn khiến nhiều người phải trầm trồ ngưỡng mộ.

Vy Oanh

Thời gian gần đây, Vy Oanh gây xôn xao cộng đồng mạng khi bất ngờ bị một tài khoản Facebook được cho là bạn thân vợ cũ doanh nhân Lê Thiện tố giật chồng. Người này cho biết Vy Oanh là kẻ thứ 3 xuất hiện khi vợ chồng bạn cô đang trong thời gian “thử thách sau những sóng gió của hôn nhân”. Thậm chí, Facebook này tố nữ ca sĩ “Đồng xanh” đem chuyện mang bầu để níu chân doanh nhân Lê Thiện. Sự việc đã khiến cho con doanh nhân Lê Thiện và vợ cũ bị sang chấn tâm lý. Sau những lời tố cáo này, cộng động mạng dậy sóng và chỉ trích Vy Oanh với nhiều lời lẽ cay nghiệt.

Đặc điểm chung của những người đẹp bị tố giật chồng, sexy thế này cơ mà! - Ảnh 1
Đường cong chữ S hoàn hảo của Vy Oanh ở tuổi 32 - Ảnh: FBNV

Trước sự việc ầm ĩ, Vy Oanh đã lên tiếng rằng đây hoàn toàn là tin đồn bịa đặt. Nữ ca sĩ sinh năm 1985 khẳng định: “Tôi là người vợ hợp pháp thứ hai của chồng tôi”. Trong khi đó, doanh nhân Lê Thiện cũng lên tiếng bênh vực bà xã không phải kẻ thứ 3 và bé Voi chính là con trai mình. 

Đặc điểm chung của những người đẹp bị tố giật chồng, sexy thế này cơ mà! - Ảnh 2
Ít ai tin được rằng đây là vẻ ngoài của một bà mẹ hai con - Ảnh: FBNV

Vy Oanh là nữ ca sĩ nổi tiếng của showbiz Việt qua hàng loạt hit như “Đồng xanh”, “Em rất nhớ anh”... Ngoài ra, người đẹp còn tham gia đóng phim. Sinh con thứ hai cách đây 3 tháng nhưng Vy Oanh đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng ngọc ngà của mình. Trên trang cá nhân, Vy Oanh thường xuyên khoe hình ảnh xinh đẹp cùng thân hình bốc lửa với vòng một nảy nở nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. 

Đặc điểm chung của những người đẹp bị tố giật chồng, sexy thế này cơ mà! - Ảnh 3

Đặc điểm chung của những người đẹp bị tố giật chồng, sexy thế này cơ mà! - Ảnh 4
Nhan sắc xinh đẹp của Vy Oanh - Ảnh: Internet

Bà mẹ hai con tiết lộ bí quyết để giữ gìn nhan sắc là luôn biết quan tâm tới bản thân dù ở độ tuổi nào cũng như vun đắp nét đẹp tâm hồn để thêm hoàn thiện. 

Đặc điểm chung của những người đẹp bị tố giật chồng, sexy thế này cơ mà! - Ảnh 5
Thần thái này liệu có ai sánh bằng? - Ảnh: Internet

Hoa hậu Thu Thủy

Thu Thủy đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 1994. Cô nhận được sự đánh giá cao của công chúng bởi tài sắc vẹn toàn. Thu Thủy sở hữu gương mặt xinh đẹp, phúc hậu cùng sắc vóc nuột nà. 

Đặc điểm chung của những người đẹp bị tố giật chồng, sexy thế này cơ mà! - Ảnh 6
Thu Thủy là Hoa hậu hiếm hoi nhận được sự ủng hộ của công chúng ngay khi vừa đăng quang - Ảnh: Internet

Cựu Hoa hậu Việt Nam kết hôn từ rất sớm khi mới 26 tuổi nhưng nhanh chóng chia tay. Sau đó, người đẹp cũng trải qua mối tình ngọt ngào với người đàn ông mới nhưng vẫn không đến được với nhau. Vào khoảng giữa tháng 10 vừa qua, Hoa hậu Việt Nam 1994 bất ngờ bị em họ Phương Anh tố cướp chồng vào ngay trước ngày cưới. Sự việc đã diễn ra cách đây 12 năm. Phương Anh phát hiện chồng sắp cưới có hành vi lén lút qua lại với chị họ và quyết định hủy hôn lễ. Dù gây xôn xao dư luận nhưng Hoa hậu Thu Thủy vẫn chọn cách im lặng. Cô cho hay mình rất bận và không muốn để tâm những chuyện như vậy.

Đặc điểm chung của những người đẹp bị tố giật chồng, sexy thế này cơ mà! - Ảnh 7
Dù đã ngoài tứ tuần nhưng không thể phủ nhận nhan sắc người đẹp ngày càng mặn mà - Ảnh: Internet

Đặc điểm chung của những người đẹp bị tố giật chồng, sexy thế này cơ mà! - Ảnh 8
Với vòng một “khủng”, Thu Thủy chăm diện áo cổ rộng 'đốt mắt' người nhìn - Ảnh: Internet

Hiện tại, Thu Thủy đảm nhận vai trò MC và kinh doanh. Mỗi lần xuất hiện trên truyền hình, người đẹp Việt lại khiến công chúng ấn tượng bởi phong cách trẻ trung và ngày càng đẹp theo thời gian. Dù đã ngoài 40 và có 2 con nhưng cựu Hoa hậu Việt Nam vẫn sở hữu vẻ đẹp tuyệt sắc giai nhân như thời con gái.

Linh Nga

Linh Nga được mệnh danh là “Chim công làng múa” của showbiz Việt. Cô cũng từng dính vào 1 lùm xùm giật chồng khiến báo chí tốn không ít giấy mực. Sự việc bắt nguồn từ một Facebooker có tên H.T đăng đàn tố Linh Nga xen vào hạnh phúc gia đình cựu MC VTV và người chồng giàu có. Người này cho hay “Chim công làng múa” đã tạo áp lực đòi vị đại gia kia ly dị vợ. H.T còn đăng kèm tấm hình được cho là chụp Linh Nga và người đàn ông kia đi chơi với nhau làm bằng chứng. Tuy nhiên, Linh Nga lại chọn cách im lặng. Dù vậy, tin đồn cũng khiến tên tuổi người đẹp bị ảnh hưởng không ít.

Đặc điểm chung của những người đẹp bị tố giật chồng, sexy thế này cơ mà! - Ảnh 9
'Chim công làng múa' khiến nhiều người mê mẩn - Ảnh: FBNV

Tháng 7 vừa qua, Linh Nga công khai hình ảnh tình tứ bên bạn trai mới là doanh nhân Tuấn Moon. Được biết, cả hai đang rất hạnh phúc bên nhau. Ở tuổi 31, Linh Nga đang có cuộc sống hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Đặc điểm chung của những người đẹp bị tố giật chồng, sexy thế này cơ mà! - Ảnh 10

Đặc điểm chung của những người đẹp bị tố giật chồng, sexy thế này cơ mà! - Ảnh 11

Đặc điểm chung của những người đẹp bị tố giật chồng, sexy thế này cơ mà! - Ảnh 12
Bà mẹ một con chẳng ngần ngại khoe ảnh bikini - Ảnh: Internet

Hồ Ngọc Hà

Sự việc Hồ Ngọc Hà bị tố giật chồng, xen vào chuyện gia đình người khác từng gây bão dư luận vào năm 2016. “Nữ hoàng giải trí” bị chính vợ đại gia kim cương Chu Đăng Khoa tố là “kẻ thứ ba” khiến cô nhận vô số lời chỉ trích nặng nề từ cư dân mạng. Nhiều người còn lên tiếng tẩy chay những chương trình hay nhãn hàng có Hà Hồ tham gia. Trước sự việc, nữ ca sĩ chọn cách im lặng vượt qua tâm bão. 

Đặc điểm chung của những người đẹp bị tố giật chồng, sexy thế này cơ mà! - Ảnh 13
Hồ Ngọc Hà xinh đẹp, yêu kiều - Ảnh: FBNV

Đặc điểm chung của những người đẹp bị tố giật chồng, sexy thế này cơ mà! - Ảnh 14
Eo con kiến và hông quả táo đẹp miễn chê của nữ ca sĩ - Ảnh: Instagram

Hồ Ngọc Hà là một trong những ngôi sao quyền lực bậc nhất showbiz Việt. Cô sở hữu chiều cao 1m72 cùng gương mặt lai Tây sắc sảo. Chân dài từng tham dự nhiều sự kiện quốc tế và đều để lại ấn tượng tốt. Body hoàn hảo của bà mẹ một con này khiến không ít người 'thổn thức'.

Đặc điểm chung của những người đẹp bị tố giật chồng, sexy thế này cơ mà! - Ảnh 15

Đặc điểm chung của những người đẹp bị tố giật chồng, sexy thế này cơ mà! - Ảnh 16
Bà mẹ một con xinh đẹp 'mòn con mắt' - Ảnh: Internet

Trước khi bị tố giật chồng, Vy Oanh từng khiến chị em ghen tỵ với thân hình bốc lửa, nuột nà dù đã 2 lần sinh nở

Trước khi bị tố giật chồng, Vy Oanh từng khiến chị em ghen tỵ với thân hình bốc lửa, nuột nà dù đã 2 lần sinh nở

Nhìn thân hình bốc lửa, vòng 1 căng tròn, cuốn hút như thế này của Vy Oanh, ít ai nghĩ rằng nữ ca sĩ đã trải qua đến 2 lần sinh nở.

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