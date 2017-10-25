Trước khi bị tố giật chồng, Vy Oanh từng khiến chị em ghen tỵ với thân hình bốc lửa, nuột nà dù đã 2 lần sinh nở

Giải trí 25/10/2017 15:47

Nhìn thân hình bốc lửa, vòng 1 căng tròn, cuốn hút như thế này của Vy Oanh, ít ai nghĩ rằng nữ ca sĩ đã trải qua đến 2 lần sinh nở.

Những ngày gần đây, ồn ào về chuyện tình cảm của Vy Oanh đã tốn không ít giấy mực của giới truyền thông.

Khi Vy Oanh vừa khiến dư luận xôn xao vì tung ảnh tiết lộ thân thế chồng đại gia sau thời gian dài giấu kín thì ngay sau đó, một cư dân mạng tự nhận là bạn thân của vợ cũ chồng Vy Oanh đã bức xúc tố nữ ca sĩ giật chồng. Theo người này, Vy Oanh là người thứ ba xen vào mối quan hệ của doanh nhân Lê Thiện và chị Cẩm Vân.

Trước khi bị tố giật chồng, Vy Oanh từng khiến chị em ghen tỵ với thân hình bốc lửa, nuột nà dù đã 2 lần sinh nở - Ảnh 1
Vy Oanh hạnh phúc bên chồng doanh nhân Lê Thiện - Ảnh: Internet

Theo Em Đẹp, người có nick Hoàng Lan còn tiết lộ con trai đầu lòng của Vy Oanh không phải là con của doanh nhân Lê Thiện. Tuy nhiên, ngay sau đó, doanh nhân này đã lên tiếng khẳng định: “Vy Oanh không phải kẻ thứ ba và bé Voi là con trai tôi”.

Trước khi vướng scandal giật chồng, Vy Oanh từng gây xôn xao khi chi tiền tỷ thực hiện MV Đồng xanh. Ngoài ra, bà mẹ 2 con cũng gây ấn tượng khi thường xuyên cập nhật hình ảnh gợi cảm, nóng bỏng của bản thân.

Trước khi bị tố giật chồng, Vy Oanh từng khiến chị em ghen tỵ với thân hình bốc lửa, nuột nà dù đã 2 lần sinh nở - Ảnh 2
Cô nàng từng gây sốc khi thực hiện màn xe bay lên đến hàng tỷ đồng trong MV Đồng xanh năm 2012 - Ảnh: Internet

Trước khi bị tố giật chồng, Vy Oanh từng khiến chị em ghen tỵ với thân hình bốc lửa, nuột nà dù đã 2 lần sinh nở - Ảnh 3
Vy Oanh cũng không ít lần khiến chị em "chạy dài" khi nhìn thấy thân hình cuốn hút của mình - Ảnh: Internet

Trước khi bị tố giật chồng, Vy Oanh từng khiến chị em ghen tỵ với thân hình bốc lửa, nuột nà dù đã 2 lần sinh nở - Ảnh 4
Trải qua 2 lần sinh con nhưng Vy Oanh vẫn sở hữu vòng 1 nóng bỏng cùng thân hình không chút mỡ thừa thế này - Ảnh: Internet

Trước khi bị tố giật chồng, Vy Oanh từng khiến chị em ghen tỵ với thân hình bốc lửa, nuột nà dù đã 2 lần sinh nở - Ảnh 5
Tấm lưng trần nuột nà của cô khiến chị em ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Trước khi bị tố giật chồng, Vy Oanh từng khiến chị em ghen tỵ với thân hình bốc lửa, nuột nà dù đã 2 lần sinh nở - Ảnh 6
Vy Oanh trở nên xinh đẹp, quý phái hơn sau khi làm mẹ - Ảnh: Internet

Trước khi bị tố giật chồng, Vy Oanh từng khiến chị em ghen tỵ với thân hình bốc lửa, nuột nà dù đã 2 lần sinh nở - Ảnh 7
Có lẽ cuộc sống hạnh phúc, viên mãn bên chồng và các con là liều thuốc tiên giúp cô thêm xinh đẹp, hấp dẫn - Ảnh: Internet

Trước khi bị tố giật chồng, Vy Oanh từng khiến chị em ghen tỵ với thân hình bốc lửa, nuột nà dù đã 2 lần sinh nở - Ảnh 8
Thân hình bốc lửa của ca sĩ Đồng xanh...

Trước khi bị tố giật chồng, Vy Oanh từng khiến chị em ghen tỵ với thân hình bốc lửa, nuột nà dù đã 2 lần sinh nở - Ảnh 9
... là niềm ao ước của không ít chị em - Ảnh: Internet

'Sóng gió' dư luận bủa vây, Vy Oanh cũng như Hồ Ngọc Hà may mắn khi được chồng đại gia bảo vệ như thế này

'Sóng gió' dư luận bủa vây, Vy Oanh cũng như Hồ Ngọc Hà may mắn khi được chồng đại gia bảo vệ như thế này

Doanh nhân Lê Thiện và Cường Đô la là 2 ông chồng đại gia đã không ngần ngại lên tiếng bảo vệ vợ trong lúc dư luận công kích dữ dội nhất. Hành động tình cảm này của họ khiến nhiều khán giả vô cùng ngưỡng mộ.

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