Trước khi bị tố giật chồng, Vy Oanh từng khiến chị em ghen tỵ với thân hình bốc lửa, nuột nà dù đã 2 lần sinh nở

Nhìn thân hình bốc lửa, vòng 1 căng tròn, cuốn hút như thế này của Vy Oanh, ít ai nghĩ rằng nữ ca sĩ đã trải qua đến 2 lần sinh nở.
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Những ngày gần đây, ồn ào về chuyện tình cảm của Vy Oanh đã tốn không ít giấy mực của giới truyền thông.
Khi Vy Oanh vừa khiến dư luận xôn xao vì tung ảnh tiết lộ thân thế chồng đại gia sau thời gian dài giấu kín thì ngay sau đó, một cư dân mạng tự nhận là bạn thân của vợ cũ chồng Vy Oanh đã bức xúc tố nữ ca sĩ giật chồng. Theo người này, Vy Oanh là người thứ ba xen vào mối quan hệ của doanh nhân Lê Thiện và chị Cẩm Vân.
Theo Em Đẹp, người có nick Hoàng Lan còn tiết lộ con trai đầu lòng của Vy Oanh không phải là con của doanh nhân Lê Thiện. Tuy nhiên, ngay sau đó, doanh nhân này đã lên tiếng khẳng định: “Vy Oanh không phải kẻ thứ ba và bé Voi là con trai tôi”.
Trước khi vướng scandal giật chồng, Vy Oanh từng gây xôn xao khi chi tiền tỷ thực hiện MV Đồng xanh. Ngoài ra, bà mẹ 2 con cũng gây ấn tượng khi thường xuyên cập nhật hình ảnh gợi cảm, nóng bỏng của bản thân.