Trước khi bị tố giật chồng, Vy Oanh từng khiến chị em ghen tỵ với thân hình bốc lửa, nuột nà dù đã 2 lần sinh nở

Những ngày gần đây, ồn ào về chuyện tình cảm của Vy Oanh đã tốn không ít giấy mực của giới truyền thông.

Khi Vy Oanh vừa khiến dư luận xôn xao vì tung ảnh tiết lộ thân thế chồng đại gia sau thời gian dài giấu kín thì ngay sau đó, một cư dân mạng tự nhận là bạn thân của vợ cũ chồng Vy Oanh đã bức xúc tố nữ ca sĩ giật chồng. Theo người này, Vy Oanh là người thứ ba xen vào mối quan hệ của doanh nhân Lê Thiện và chị Cẩm Vân.