Vy Oanh sống sướng thế này trong những căn biệt thự triệu đô, bảo sao người cũ của chồng không hậm hực: Nhìn nội thất mà choáng

Hậu trường 23/10/2017 17:15

Ngắm nhìn không gian siêu sang trong hai căn biệt thự triệu đô của chồng Vy Oanh ở Việt Nam và Mỹ, có thể hiểu vì sao đang yên đang lành cô lại bỗng dưng bị người cũ của chồng khơi lại chuyện quá khứ, tố là kẻ thứ 3.

Chồng của Vy Oanh là một đại gia có tiếng trong ngành bất động sản. Anh hiện sở hữu 2 căn biệt thự triệu đô ở Việt Nam và Mỹ cùng nhiều tài sản giá trị khác.

Trong dịp sinh nhật ông xã cách đây không lâu, Vy Oanh từng khiến nhiều người ganh tị “nổ đom đóm mắt” khi chia sẻ những bức ảnh chụp lại không gian sang trọng trong căn nhà bề thế, là chốn đi về của vợ chồng cô mỗi lần trở lại Việt Nam.

Vy Oanh sống sướng thế này trong những căn biệt thự triệu đô, bảo sao người cũ của chồng không hậm hực: Nhìn nội thất mà choáng - Ảnh 1
Không gian trong nhà chồng Vy Oanh ở Việt Nam - Ảnh: Internet

Vy Oanh sống sướng thế này trong những căn biệt thự triệu đô, bảo sao người cũ của chồng không hậm hực: Nhìn nội thất mà choáng - Ảnh 2
Căn biệt thự bề thế rộng hàng ngìn mét vuông - Ảnh: Internet

Vy Oanh sống sướng thế này trong những căn biệt thự triệu đô, bảo sao người cũ của chồng không hậm hực: Nhìn nội thất mà choáng - Ảnh 3
Trong nhà có hồ bơi khá đẹp - Ảnh: Internet

Vy Oanh sống sướng thế này trong những căn biệt thự triệu đô, bảo sao người cũ của chồng không hậm hực: Nhìn nội thất mà choáng - Ảnh 4
Nội thất đơn giản mà tinh thế trong căn bếp của gia đình - Ảnh: Internet

Qua những hình ảnh mà thi thoảng Vy Oanh chia sẻ trên trang cá nhân, có thể thấy căn biệt thự tại Mỹ của doanh nhân Lê Thiện cũng nguy nga và đồ sộ không kém ở Việt Nam.

Mặc dù giọng ca Đồng Xanh chưa bao giờ chụp toàn cảnh cả ngôi nhà nhưng nhìn nội thất bên trong và khoảng không gian phía trước, có thể thấy Vy Oanh đang có cuộc sống sung sướng như mơ mà không phải ai cũng may mắn có được.

Vy Oanh sống sướng thế này trong những căn biệt thự triệu đô, bảo sao người cũ của chồng không hậm hực: Nhìn nội thất mà choáng - Ảnh 5
Không gian này được cho là phòng khách của nhà chồng Vy Oanh tại Mỹ - Ảnh: Internet

Từ một cô gái có xuất thân trong gia đình không mấy khá giả, Vy Oanh may mắn gặp được người mẹ nuôi giàu có rồi nhanh chóng tiến thân vào showbiz. Sở hữu giọng hát 'êm như rót mật vào tai', Vy Oanh là thần tượng của nhiều khán giả trẻ tuổi.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, giọng ca Đồng Xanh đã có cơ duyên gặp gỡ doanh nhân giàu có Lê Thiện và sinh liền tù tì hai đứa con san sát tuổi nhau. Trước đây, Vy Oanh chỉ chia sẻ những bức ảnh chụp chồng từ sau lưng hoặc ở góc nghiêng chứ chưa bao giờ khoe ảnh chính diện. 

Lần này trở về Việt Nam và được bạn bè động viên, nữ ca sĩ quyết định công khai gương mặt chồng trên mạng xã hội một cách tự hào. Tuy nhiên, sau khi thông tin về đại gia Lê Thiện tràn lan trên mặt báo, Vy Oanh bất ngờ bị chị Vân - người cũ của chồng tố là kẻ thứ 3 từng phá vỡ hạnh phúc của một gia đình. Vụ việc hiện đang gây xôn xao dư luận.

Vy Oanh sống sướng thế này trong những căn biệt thự triệu đô, bảo sao người cũ của chồng không hậm hực: Nhìn nội thất mà choáng - Ảnh 6
Không gian trước căn biệt ở Mỹ, nơi Vy Oanh và chồng đang sinh sống cùng các con - Ảnh: Internet

Vy Oanh sống sướng thế này trong những căn biệt thự triệu đô, bảo sao người cũ của chồng không hậm hực: Nhìn nội thất mà choáng - Ảnh 7
Một góc nhỏ để con trai Vy Oanh chơi đàn - Ảnh: Internet

Bị tố giật chồng, Vy Oanh tuyên bố đanh thép: 'Không vì một người vô danh tiểu tốt mà làm ảnh hưởng danh dự'

Bị tố giật chồng, Vy Oanh tuyên bố đanh thép: 'Không vì một người vô danh tiểu tốt mà làm ảnh hưởng danh dự'

Vy Oanh bất ngờ đăng tải một bức tâm thư khá dài trên trang cá nhân nhằm xin lỗi khán giả vì những thông tin gần đây liên quan đến mình, ngoài ra nữ ca sĩ cũng một lần nữa mạnh mẽ dằn mặt "người cũ" của chồng, động thái thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng.

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