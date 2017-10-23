Vy Oanh sống sướng thế này trong những căn biệt thự triệu đô, bảo sao người cũ của chồng không hậm hực: Nhìn nội thất mà choáng

Trong dịp sinh nhật ông xã cách đây không lâu, Vy Oanh từng khiến nhiều người ganh tị “nổ đom đóm mắt” khi chia sẻ những bức ảnh chụp lại không gian sang trọng trong căn nhà bề thế, là chốn đi về của vợ chồng cô mỗi lần trở lại Việt Nam.

Chồng của Vy Oanh là một đại gia có tiếng trong ngành bất động sản . Anh hiện sở hữu 2 căn biệt thự triệu đô ở Việt Nam và Mỹ cùng nhiều tài sản giá trị khác.

Qua những hình ảnh mà thi thoảng Vy Oanh chia sẻ trên trang cá nhân, có thể thấy căn biệt thự tại Mỹ của doanh nhân Lê Thiện cũng nguy nga và đồ sộ không kém ở Việt Nam.

Mặc dù giọng ca Đồng Xanh chưa bao giờ chụp toàn cảnh cả ngôi nhà nhưng nhìn nội thất bên trong và khoảng không gian phía trước, có thể thấy Vy Oanh đang có cuộc sống sung sướng như mơ mà không phải ai cũng may mắn có được.

Từ một cô gái có xuất thân trong gia đình không mấy khá giả, Vy Oanh may mắn gặp được người mẹ nuôi giàu có rồi nhanh chóng tiến thân vào showbiz. Sở hữu giọng hát 'êm như rót mật vào tai', Vy Oanh là thần tượng của nhiều khán giả trẻ tuổi.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, giọng ca Đồng Xanh đã có cơ duyên gặp gỡ doanh nhân giàu có Lê Thiện và sinh liền tù tì hai đứa con san sát tuổi nhau. Trước đây, Vy Oanh chỉ chia sẻ những bức ảnh chụp chồng từ sau lưng hoặc ở góc nghiêng chứ chưa bao giờ khoe ảnh chính diện.

Lần này trở về Việt Nam và được bạn bè động viên, nữ ca sĩ quyết định công khai gương mặt chồng trên mạng xã hội một cách tự hào. Tuy nhiên, sau khi thông tin về đại gia Lê Thiện tràn lan trên mặt báo, Vy Oanh bất ngờ bị chị Vân - người cũ của chồng tố là kẻ thứ 3 từng phá vỡ hạnh phúc của một gia đình. Vụ việc hiện đang gây xôn xao dư luận.