Bị tố giật chồng, Vy Oanh tuyên bố đanh thép: 'Không vì một người vô danh tiểu tốt mà làm ảnh hưởng danh dự'

Vy Oanh không hề im lặng mà đã thẳng thừng lên tiếng trước tin đồn cũng như cung cấp nhiều bằng chứng khẳng định bản thân trong sạch. Tuy nhiên, người lên tiếng tố vụ việc vẫn tiếp tục "công kích" nữ ca sĩ khiến câu chuyện ngày càng căng thẳng hơn.

Dư luận mạng hiện đang "dậy sóng" khi một tài khoản Facebook bất ngờ lên tiếng "tố" nữ ca sĩ Vy Oanh là kẻ giật chồng người khác. Người này cho biết, ông xã hiện tại của nữ ca sĩ là chồng cũ của bạn mình, còn giọng ca Đồng xanh là người thứ ba.

Mới đây, nữ ca sĩ 8x đã bất ngờ đăng tải một bức thư khá dài trên trang cá nhân nhằm xin lỗi khán giả cũng như tiếp tục đưa ra bằng chứng đanh thép dằn mặt người mà cô rằng là "người vô danh tiểu tốt" kia.

Cụ thể, Vy Oanh viết: "Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến khán giả của tôi vì đã bị đọc những thông tin như vậy. Bản thân tôi không làm gì sai nên dù đã lường trước được lòng dạ hiểm ác của chị ấy, vẫn rất bất ngờ và bị động. Chị có hại như vậy hại nữa cũng không sao, phụ nữ vốn dĩ đã thiệt thòi mà đàn ông tốt trên đời không thiếu chị ạ, thương lấy con và thương lấy mình!

Tôi nghe lời ông xã tôi, không mắc vào cái bẫy nói qua nói lại với một người vô danh tiểu tốt như chị để vô tình làm ảnh hưởng đến danh dự của mình nữa. Mẹ tôi và 2 con nhỏ dại cần tôi, chồng tôi cần tôi. Tôi không hận thù ân oán gì với chị cả, đây là việc riêng tự giải quyết với nhau như trước giờ vẫn giải quyết, cần thanh minh giải thích gì thì lên phường, ok? Showbiz của tôi không phải cái chợ cho chị làm càn. Từ nay chị cứ thoải mái độc thoại một mình, nhé chị".

Vy Oanh cũng nhắc nhở "người cũ" đừng vì ganh tỵ hạnh phúc của người khác mà toan tính mưu hại cô mà thay vào đó hãy sống cho tốt để sau này không phải hối hận.

Cô chia sẻ: "Tất cả là do chị chọn từ đầu, vậy nên đừng thấy người ta hạnh phúc mà quay lại cắn xé nữa. Tiền bạc chúng tôi làm bằng mồ hôi nước mắt, chị có muốn xin xỏ gì thêm thì cũng từ từ, hưởng số tài sản đã cho trước đi chị. Thay vì ganh tỵ toan tính ủ mưu hại người, chị dành thời gian học hành thêm (e thấy chị viết chữ scandal thành scandan sai chính tả chị ạ) rồi kiếm một công việc mà làm chủ, tự chủ về kinh tế cho độc lập, rèn luyện thể thao, đọc sách, nghe nhạc... Một ngày nào đó khi lòng tham lắng lại, chị sẽ thấy những lời tôi nói rất có tác dụng cho cuộc sống của chị đấy".

Ngoài ra, Vy Oanh cũng một lần nữa tuyên bố bé Voi - con đầu lòng của mình - là con ruột của doanh nhân Thiện Lê. Nữ ca sĩ 8x cho biết, việc giải đáp những thắc mắc lần này "xem như là một ân huệ" cuối cùng dành cho "người kia".

Vy Oanh cho hay: "Tôi thấy lạ quá, sao sống với nhau 10 năm không danh chính ngôn thuận có con 7 tuổi rồi mà vẫn còn thử thách vậy chị? Thử thách gì mà tự ý đổi luôn trường học cho con từ Sài Gòn ra Hà Nội, gom giấy tờ nhà bỏ đi biệt tăm vậy chị?

Chồng tôi bay ra Bắc thăm con không có nghĩa là hàn gắn, vì đến giờ ông xã tôi vẫn bay ra thăm con thường xuyên, đó là trách nhiệm cần làm. Chị nên nhớ không ai ăn lại đồ thừa khi chị là người chủ động chia tay và đã có thêm vài người đàn ông khác. Chỉ vì chị luôn đưa con ra tạo áp lực đôi lúc không cho chồng tôi gặp, anh quá nhớ con mà có thể đôi khi phải chiều lòng chị. Tôi vẫn nghĩ vì con trẻ mà cố gắng đấy, con còn quá bé mà.

Con bé con 7 tuổi vợ chồng tôi thường xuyên đưa con đi chơi chung, ngủ chung trong phòng ngủ của chúng tôi với đầy hình cưới vợ chồng tôi, luôn miệng gọi tôi là mẹ mà giờ mới bị sang chấn tâm lý???

Trưng bằng chứng cướp chồng đi chị! Là vợ thì phải có ảnh cưới hỏi, ảnh chung với đại gia đình chồng, giấy đăng kí kết hôn đi chị! Nếu chị không cao giọng chúc phúc nhìn con người nham hiểm của chị sao tôi dám đến với ông xã tôi chứ. Đàn ông thiếu đến mức phải đi tranh giành tự chuốc hoạ vào thân sao?

Chị đi gặp báo chí nhờ đăng không ai người ta đăng vì tiếp xúc thấy chị là người mờ ám, sửa tới sửa lui nội dung, lúc nói này lúc nói khác, mục đích là để bôi nhọ tôi. Đặc biệt khi báo bảo không đủ bằng chứng cần đưa thêm mới tố được thì chị bảo không có thêm. Cuối cùng không còn cách nào khác đành tự biên tự diễn trên face để lôi kéo những thành phần xấu.

Về phần ADN, bộ ngày trước chị lăng nhăng lắm hay sao mà ông xã tôi bắt chị đưa con đi thử ADN à? Còn tôi, anh rất tin tưởng tôi nên chúng tôi không đưa con đi làm ba cái chuyện tế nhị, xúc phạm nhau thế chị ạ. Thế nên tôi không có ADN cho cả 2 đứa con chị ơi. Bộ chị có ADN của chị với bố chị hả? Tôi cũng không có ADN với cha thôi.

Còn giấy đăng ký kết hôn, chị thích tôi mời chị về nhà tôi cho xem nhé. Vì tôi không làm gì sai trái nên không cần giải trình với ai cả, chị muốn quá thì tôi cho xem thôi".

Kết lại dòng chia sẻ, nữ ca sĩ 8x yêu cầu "người kia" hãy dừng lại và để yên cho chồng cô bởi "anh ấy xứng đáng có được hạnh phúc".