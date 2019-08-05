Cuối cùng Nhã Phương cũng chịu thừa nhận đã sinh con, rưng rưng nói về tình mẫu tử

Hậu trường 05/08/2019 11:30

Sau thời gian dài im lặng, cuối cùng diễn viên Nhã Phương cũng công khai chuyện đã sinh con đầu lòng.

Nhiều tháng qua, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện thông tin diễn viên Nhã Phương đã sinh con với ông xã Trường Giang. Thế nhưng, mặc dư luận xôn xao bàn tán, vợ chồng "Mười Khó" vẫn chưa một lần lên tiếng.

Bất ngờ mới đây, Nhã Phương vừa đăng tải dòng tâm sự ngầm thừa nhận chuyện đã sinh con sau gần 1 năm "về chung nhà" với ông xã Trường Giang.

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Sau thời gian yêu đầy sóng gió, Nhã Phương và Trường Giang tổ chức đám cưới vào tháng 9/2018 - Ảnh: FBNV

Mỹ nhân phim Tuổi thanh xuân đăng tải bài viết với tựa đề "Tình mẫu tử" trên trang cá nhân: "Cho dù có nói hay, nói nhiều đến đâu cũng chẳng bao giờ là đủ. Đôi khi chỉ đơn giản là con được ăn một món mẹ nấu, con được thấy một nụ cười hay một ánh mắt rạng ngời của mẹ, là con đã cảm nhận được sự trọn vẹn của một cuộc sống hạnh phúc, bình an.

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Cô viết dòng trạng thái xúc động về mẹ ruột, và thừa nhận đã sinh con đầu lòng - Ảnh: FBNV

Lúc này, hơn bao giờ hết, con thật biết ơn cuộc sống đã cho con cơ hội được trải nghiệm điều thiêng liêng ấy. Những ngày tháng tới đây con sẽ lại biết chăm sóc, biết hy sinh cho thiên thần bé bỏng của mình như những gì mẹ đã từng làm cho con. Đứa trẻ hạnh phúc nhất là đứa trẻ luôn có một người mẹ yêu nó nhiều hơn yêu chính bản thân mình! Đúng thật sự khi ôm ấp "tình yêu bé nhỏ" trong tay thì con lại càng thấm và hiểu mẹ nhiều hơn. Chỉ cầu mong sức khỏe và bình an cho mẹ, để mẹ tiếp tục đồng hành cùng con trong một hành trình mới, hành trình làm mẹ".

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Nữ diễn viên cảm ơn mẹ ruột vì sự hi sinh cao cả mà bà đã dành cho cô suốt những năm qua - Ảnh: FBNV

Dưới bài viết, vợ chồng Trường Giang và Nhã Phương nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ mọi người. Đáp lại fan, bà mẹ bỉm sữa cũng không né tránh mà gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ.

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