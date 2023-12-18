Cuộc sống yên bình của cặp nghệ sĩ nổi tiếng Hoàng Lê Vi - Trương Lê Sơn sau 5 năm bỏ phố lên rừng

Nhạc sĩ Trương Lê Sơn hơn Hoàng Lê Vi 9 tuổi. Cả hai có nhiều sự trái ngược trong tính cách. Nếu Hoàng Lê Vi mỏng manh, yểu điệu, nữ tính… thì Trương Lê Sơn lại mang vẻ hầm hố, ngầu ngầu. Tuy nhiên, Hoàng Lê Vi thổ lộ tính cách của chồng cô tuy có vẻ gia trưởng nhưng thực sự rất mềm mại, ngọt ngào.

Ca sĩ Hoàng Lê Vi - nhạc sĩ Trương Lê Sơn là một trong những cặp nghệ sĩ nhận được nhiều sự quan tâm trong làng giải trí Việt. Thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, Hoàng Lê Vi ghi dấu ấn khán giả qua các ca khúc Nửa trái tim tội nghiệp, Vắng anh mùa đông,… Có thể nói, một tay Trương Lê Sơn đứng sau sự thành danh của vợ nhưng chưa bao giờ anh nhận công lao đó. Hoàng Lê Vi biết ơn chồng nhưng không bày tỏ ra trước mặt mà âm thầm đứng phía sau tiếp năng lượng cho anh. Cả hai âm thầm gây dựng hạnh phúc, trao gửi yêu thương bằng chính những tác phẩm âm nhạc .

Vào giữa tháng 5/2019, gia đình của cặp nghệ sĩ nổi tiếng bất ngờ thông báo rời Sài Gòn để định cư tại Đà Lạt. Điều này khiến nhiều người cảm thấy ngạc nhiên khi một gia đình nghệ sĩ rời nơi phồn hoa để đến nơi mới khá bình lặng.

Nữ ca sĩ từng chia sẻ về cuộc sống hôn nhân bên chồng nhạc sĩ hơn 9 tuổi: “Cuộc sống không phải lúc nào cũng toàn màu hồng và sẽ có những khoảng lặng, những gam màu xám. Nhưng may mắn thay chúng tôi gặp nhau suốt 14 năm qua, không hề xung đột và không giận dỗi nhau qua một đêm, đa phần chỉ tranh luận về âm nhạc. Anh Sơn là người trầm tính, không trách cứ lỗi nhỏ. Tôi thích không khí ôn hòa trong gia đình nên luôn mềm mỏng. Thực tế, mọi người bảo nhìn Lê Vi rất dữ, sợ tôi ăn hiếp chồng nhưng trong tình yêu Vi thấy nể phục tính cách của anh ấy”.

Nói về lý do, Hoàng Lê Vi thổ lộ, cô cùng chồng bỏ phố lên rừng không phải để trải nghiệm hay nghỉ dưỡng. Cô chọn rời xa thành phố để “cứu lấy tâm hồn” đang chịu sự dày vò của căn bệnh trầm cảm.

Vào giữa tháng 5/2019, gia đình của cặp nghệ sĩ nổi tiếng bất ngờ thông báo rời Sài Gòn để định cư tại Đà Lạt

Nghĩ về thời điểm khổ sở ấy, Hoàng Lê Vi tự cười bản thân mình, khi âm nhạc là “vị thuốc” an ủi tâm hồn đối với người nghệ sĩ nhưng không đủ để chữa lành vết thương ngày một lớn trong tâm hồn cô. Càng hát cô càng bị kéo sâu vào cơn bĩ cực của chính mình.

“Thực sự thời điểm đó, tôi vẫn chưa hiểu rõ bản thân mình. Sau khi sống ở Đà Lạt, không còn sự vội vã, áp lực, không gian yên tĩnh nơi đây đã giúp tôi thấu hiểu các bài học nhân sinh nhanh hơn. Tôi học cách chấp nhận hết thảy những biến cố cuộc sống, vui vẻ nhìn lại và biết rằng mình phải đặt hết những điều đó ở lại phía sau, thế là an lành” - Hoàng Lê Vi tâm sự.

Cô chọn rời xa thành phố để “cứu lấy tâm hồn” đang chịu sự dày vò của căn bệnh trầm cảm

Nhiều người nhìn vào sẽ cảm thấy tiếc nuối, nhưng với cô đó lại là sự may mắn. Nữ ca sĩ chia sẻ, cô là người dễ thích nghi và không có tính đứng núi này trông núi nọ. Khi ở đây phải làm công việc chân tay nhiều hơn, tâm thế không còn là người nghệ sĩ của phố thị cô mới cảm nhận được niềm vui thật sự.

Xây dựng cuộc sống mới ở Đà Lạt, Hoàng Lê Vi chia sẻ về công việc hiện tại của gia đình: "Anh Sơn đã công tác ở đây được 2 năm, công việc chính là tổ chức sự kiện và phụ trách văn hoá doanh nghiệp. Công việc mới này anh thích nghi tốt và mọi thứ thuận lợi, rất ổn định. Hiện anh là kinh tế chính của gia đình rồi, vừa làm cho công ty mới-vừa duy trì sáng tác cho các đơn đặt hàng trong nước và hải ngoại.

Xây dựng cuộc sống mới ở Đà Lạt, Hoàng Lê Vi chia sẻ về công việc hiện tại của gia đình: "Anh Sơn đã công tác ở đây được 2 năm, công việc chính là tổ chức sự kiện và phụ trách văn hoá doanh nghiệp"

Ngoài ra, chúng tôi cũng có những kênh đầu tư khác để đảm bảo kinh tế cho gia đình. Tôi có đam mê ẩm thực và thích làm về du lịch ăn uống nhưng anh bảo sức khoẻ vợ không tốt, cần nghỉ ngơi thêm để thích nghi khí hậu nơi đây, tạm thời hãy thư giãn và chăm sóc các bé".

Bình yên là thế nhưng đối với Hoàng Lê Vi nhịp sống không hề nhàn nhã. Mỗi ngày của cô bắt đầu bằng hàng tá công việc không tên từ chăm sóc gia đình, vườn tược. Cuộc sống êm ấm trôi qua, các thành viên trong gia đình cũng gắn bó hơn khi còn ở Sài Gòn.



Nhiều người nhìn vào sẽ cảm thấy tiếc nuối, nhưng với cô đó lại là sự may mắn. Nữ ca sĩ chia sẻ, cô là người dễ thích nghi và không có tính đứng núi này trông núi nọ

Từ những ngày đầu dọn đến Đà Lạt, cả hai cô con gái đều không phản đối dù phải chia tay bạn bè và làm quen với môi trường mới. Hiện tại bé lớn đang học cấp 3 ở trường chuyên Thăng Long, cháu nhỏ học cuối cấp 1, trường gần công ty nhạc sĩ Trương Lê Sơn.

“Riêng về học tập may mắn các bé thích nghi rất tốt. Có điều, mỗi lần về Sài Gòn thường nấn ná muốn ở thêm, vì ở phố nhiều khu vui chơi, nhiều nhà sách. Các con không đòi trở về thành phố, chỉ là nôn nao nghĩ tới ngày được đi học đại học ở Sài Gòn”.

Từ những ngày đầu dọn đến Đà Lạt, cả hai cô con gái đều không phản đối dù phải chia tay bạn bè và làm quen với môi trường mới

Trải qua 16 năm kết hôn, cuộc sống của đôi nghệ sĩ với bao nhiêu thăng trầm nhưng cả 2 nhận ra, gia đình quan trọng nhất. Trách nhiệm đã đành - tình yêu càng không thể thiếu hay nhạt nên hai vợ chồng luôn giữ lửa cho nhau. Vừa là bạn vừa là tình nhân, cố gắng ngọt ngào lãng mạn hết mức, để đời sống không tẻ nhạt. Trên trang cá nhân cả hai thường xuyên dành lời yêu thương dành cho nhau.