Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, xe ôtô có 4 người gồm tài xế và mẹ anh ngồi phía trước, hàng ghế sau có Cao Thái Sơn và chị gái.
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Nam ca sĩ Cao Thái Sơn vừa chia sẻ hình ảnh xe ô tô riêng của gia đình anh gặp tai nạn ở Đà Lạt chiều tối 8/12.
"Gia đình tôi thoát chết trong gang tấc sau khi bị tàu hỏa tông ngang hông xe. May mắn cả nhà tôi vẫn bảo toàn được mạng sống. Hiện chúng tôi còn trong tình trạng hoảng loạn, run rẩy, chưa bình tâm lại được vì vừa trải qua cảm giác sợ hãi tột cùng", Cao Thái Sơn cho biết.
Theo giọng ca sinh năm 1985, thời điểm xảy ra vụ tai nạn trên xe ôtô có 4 người gồm tài xế và mẹ anh ngồi phía trước, hàng ghế sau có Cao Thái Sơn và chị gái. "Lỗi xảy ra do tài xế của chúng tôi thiếu quan sát cộng thêm đoạn đường ấy không có đèn báo tàu hỏa hay barie ngăn phương tiện giao thông đi vào đường ray khi tàu đến. May mắn tàu tông vào mé sau, không trúng chỗ mẹ tôi ngồi. Lúc xảy ra tai nạn tôi đang ngủ do đi diễn về mệt. Nghe một tiếng rầm vang lên tôi mới tỉnh dậy, biết xe mình bị tàu hỏa tông. Tôi may mắn không sao, chỉ có mẹ và chị gái bị chấn thương phần mềm, hiện đang theo dõi trong bệnh viện", Cao Thái Sơn chia sẻ.
Cập nhật thông tin về vụ tai nạn trên, theo Người Lao Động, đoàn tàu chở 148 hành khách xuất phát lúc 16 giờ 15 từ ga Đà Lạt chở khách du lịch đến ga Trai Mát. Khi đến khu vực đường nhỏ giao cắt với đường sắt tại Km 80+570 (phường 11, TP Đà Lạt), lái tàu kéo còi và phanh gấp nhưng tài xế ô tô không nghe thấy và vượt qua đường sắt nên xảy ra va chạm.
Rất may đoàn tàu này phục vụ du lịch, chạy khá chậm nên va chạm không gây thiệt hại về người. Vụ việc được cơ quan chức năng TP Đà Lạt đến khám nghiệm hiện trường và xử lý.