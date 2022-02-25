Tự tin khoe đi diễn '4 phương, 8 hướng', Cao Thái Sơn bị mỉa mai 'hát dạo', chính chủ phản pháo cực gắt, không quên 'cà khịa' ai kia 'ăn bám bố mẹ'

Hậu trường 25/02/2022 14:59

Mới đây, bên dưới bài đăng khoe thành tích đi hát của mình, Cao Thái Sơn bất ngờ bị một số netizen mỉa mai và gọi với danh xưng "thằng hát dạo" khiến anh phải đáp trả lại vô cùng gay gắt.

Những ngày gần đây, giữa lúc CĐM còn đang xôn xao, bàn tán về mối quan hệ thực sự của Cao Thái Sơn Angela Phương Trinh thì giọng ca Pha Lê Tím bất ngờ đăng đàn mỉa mai giọng hát của một nhân vật mà "ai cũng biết" qua loạt dữ kiện như "Con đường mưa", "Pha Lê Tím", "Bình Yên Nhé"... 

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Cao Thái Sơn bà Nathan Lee gây ồn ào cõi mạng từ vụ mua nhạc cách đây nhiều tháng - Ảnh: Internet

Nguyên văn bài đăng của Cao Thái Sơn như sau: "Tự nhiên sáng nay muốn nghe Con đường mưa, Pha lê tím, Bình yên nhé… được remake lại theo phiên bản thính phòng quá. Mau phát hành cho cộng đồng mạng còn nghe nào. Cộng đồng mạng cổ vũ nhiệt tình để ra mắt sớm trên YouTube để tôi cày view nhé.

Đã gần 6 tháng về Việt Nam chờ đợi mãi chưa thấy bản remake phát hành. Và rồi khi nào mới được nghe live bản remake Con đường mưa, Pha lê tím, Bình yên nhé… trên sân khấu trình diễn tại Việt Nam hay toàn thế giới đây. Quên mất, giọng hát của bạn mới chỉ trên YouTube chứ thị trường bán vé ở Việt Nam và thế giới chưa ai mời và cũng chưa bao giờ đặt chân tới biểu diễn cả.

Nếu cần giới thiệu đi show rồi thì alo ngay nhé chứ để khán giả nghe YouTube xong lãng quên ngay đấy… Được biểu diễn live với ban nhạc mới thật sự là cảm giác sướng của nghệ sĩ. Thôi, đây cũng là cơ hội để chúng ta làm mới chính mình và những bài hát mới được chào đời năm 2022".

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Bài đăng được cho là mỉa mai Nathan Lee của Cao Thái Sơn - Ảnh chụp màn hình
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Cao Thái sơn khoe ảnh trình diễn trên các sân khấu - Ảnh: FBNV

Ngay lập tức CĐM nhận ra Cao Thái Sơn đang mỉa mai Nathan Lee vì kể từ sau khi mua đứt loạt bài hát từng làm nên tên tuổi của nam ca sĩ họ Cao thì chỉ mới phát hành duy nhất một video âm nhạc, còn ngoài ra chỉ "hát karaoke" cho "vui".

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Bình luận khen giọng hát Cao Thái Sơn của CĐM - Ảnh chụp màn hình
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Một số ý kiến khác lại cho rằng Nathan Lee 'hát vì đam mê', không có ý định kiếm tiền từ các ca khúc đã mua - Ảnh chụp màn hình

Bài viết của Cao Thái Sơn ngay lập tức thu hút được rất nhiều sự chú ý của CĐM. Không ít ý kiến trái chiều đã được netizen để lại bên dưới bài đăng. Bên cạnh những ý kiến khen ngợi Cao Thái Sơn thì cũng có không ít người mỉa mai nam ca sĩ và cho rằng anh đang tức tối. Thậm chí còn có tài khoản gọi "chồng chưa chính thức" của Angela Phương Trinh là "thằng hát dạo". Cụ thể, tài khoản này viết: "Cái ng* lớn nhất của đời người là khịa người có tiền trong khi bản thân chỉ là thằng hát dạo kiếm cơm".

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Nam ca sĩ gay gắt đáp trả lại CĐM - Ảnh: Internet

Trước ý kiến khen chê của CĐM, Cao Thái Sơn cũng có động thái đáp trả không "chừa 1 ai". Bên dưới nhận xét gọi anh là "hát dạo", nam ca sĩ gay gắt: "Có nhiều tiền chưa phải là tất cả, mà sống trên đời làm được gì với số tiền mình kiếm ra được mới có ý nghĩa, chứ không phải ăn bám gia đình đều tự hào em à.

Thời 2022 rồi mở mắt to ra em, nghề nào cũng đáng trân trọng kể cả hốt rác, rửa chén hay hát dạo. Bố mẹ em đẻ ra người con coi đồng tiền lớn hơn con mắt như em quả thật vô phước".

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Cao Thái Sơn và Nathan Lee từng nổ ra 'cuộc chiến' bản hit nhiều tháng ròng khiến CĐM ngán ngẩm - Ảnh: Internet

Màn đáp trả căng đét của Cao Thái Sơn khiến nhiều khán giả không khỏi ngỡ ngàng. Trước đó, tại thời điểm anh bị réo tên vì phát ngôn mang vắc xin về nước, Cao Thái Sơn chỉ giữ im lặng, không đôi co với CĐM thì hiện tại, nam ca sĩ sẵn sàng "xù lông" đôi co đến cùng.

Cao Thái Sơn có 'đòn phản công' đầu tiên sau lời 'hăm dọa' bóc phốt của Nathan Lee, mỉa mai 'ai kia' 'tài năng có hạn'?

Cao Thái Sơn có 'đòn phản công' đầu tiên sau lời 'hăm dọa' bóc phốt của Nathan Lee, mỉa mai 'ai kia' 'tài năng có hạn'?

Cao Thái Sơn bất ngờ đăng đàn mỉa mai giọng hát của một nhân vật mà "ai cũng biết" qua loạt dữ kiện như "Con đường mưa", "Pha Lê Tím", "Bình Yên Nhé"...

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Từ khóa:   Nathan Lee Cao Thái Sơn Angela Phương Trinh

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