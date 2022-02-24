Cao Thái Sơn có 'đòn phản công' đầu tiên sau lời 'hăm dọa' bóc phốt của Nathan Lee, mỉa mai 'ai kia' 'tài năng có hạn'?

Hậu trường 24/02/2022 13:58

Cao Thái Sơn bất ngờ đăng đàn mỉa mai giọng hát của một nhân vật mà "ai cũng biết" qua loạt dữ kiện như "Con đường mưa", "Pha Lê Tím", "Bình Yên Nhé"...

Kể từ sau khi công khai thể hiện tình cảm trên MXH, Cao Thái Sơn và Angela Phương Trinh liên tục được CĐM đưa vào "tầm ngắm" vì những phát ngôn cực sốc. Đáng nói việc cả hai công khai "thả thính" nhau trên Facebook khiến dân mạng đặt ra nghi vấn lớn, về việc liệu cả hai đang có tình cảm thật hay chỉ là chiêu trò PR.

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Cặp đôi liên tục công khai thả thính nhau trên MXH - Ảnh: FBNV

 

Giữa lúc CĐM còn đang xôn xao, bàn tán thì mới đây, Cao Thái Sơn bất ngờ đăng đàn mỉa mai giọng hát của một nhân vật mà "ai cũng biết" qua loạt dữ kiện như "Con đường mưa", "Pha Lê Tím", "Bình Yên Nhé"... Được biết đây đều là những ca khúc mà trước đó Nathan Lee đã công khai mua lại bản quyền và thông báo sẽ "làm mới" để phục vụ khán giả. 

Nguyên văn bài đăng của Cao Thái Sơn như sau: "Tự nhiên sáng nay muốn nghe Con đường mưa, Pha lê tím, Bình yên nhé… được remake lại theo phiên bản thính phòng quá. Mau phát hành cho cộng đồng mạng còn nghe nào. Cộng đồng mạng cổ vũ nhiệt tình để ra mắt sớm trên YouTube để tôi cày view nhé.

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Cao Thái Sơn khoe ảnh trình diễn trên các sân khấu - Ảnh: FBNV

Đã gần 6 tháng về Việt Nam chờ đợi mãi chưa thấy bản remake phát hành. Và rồi khi nào mới được nghe live bản remake Con đường mưa, Pha lê tím, Bình yên nhé… trên sân khấu trình diễn tại Việt Nam hay toàn thế giới đây. Quên mất, giọng hát của bạn mới chỉ trên YouTube chứ thị trường bán vé ở Việt Nam và thế giới chưa ai mời và cũng chưa bao giờ đặt chân tới biểu diễn cả.

Nếu cần giới thiệu đi show rồi thì alo ngay nhé chứ để khán giả nghe YouTube xong lãng quên ngay đấy… Được biểu diễn live với ban nhạc mới thật sự là cảm giác sướng của nghệ sĩ. Thôi, đây cũng là cơ hội để chúng ta làm mới chính mình và những bài hát mới được chào đời năm 2022".

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Bài đăng được cho là mỉa mai Nathan Lee của Cao Thái Sơn - Ảnh chụp màn hình

 

Bài đăng của "ông xã Angela Phương Trinh" ngay lập tức đã thu hút sự quan tâm từ cư dân mạng. Đa số netizen đều cho rằng nam ca sĩ đang mỉa mai Nathan Lee. Nguyên nhân có lẽ đến từ việc Nathan Lee mua đứt bản quyền các ca khúc làm nên tên tuổi của Cao Thái Sơn nhưng đến nay chỉ phát hành trên nền tảng Youtube chứ chưa một lần trình diễn trên các sân khấu âm nhạc

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Nathan Lee phát hành Lyrics Video ca khúc từng làm nên tên tuổi của Cao Thái sơn - Ảnh: Internet

Trước đó, khi giọng ca Pha Lê Tím và nữ diễn viên Mùi Ngò Gai công khai thả thính nhau trên MXH, Nathan Lee là nhân vật được CĐM chú ý nhiều hơn cả vì loạt bài như "lời đe dọa" bóc trần nhiều bí mật "khó giấu" của cặp đôi "mới nhú" nhiều thị phi - "Angela Phương Trinh - Cao Thái Sơn".

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Từ khóa:   Nathan Lee Cao Thái Sơn Angela Phương Trinh

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