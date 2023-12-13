Thái độ kì lạ của ca sĩ Nguyên Vũ khi 'đụng mặt' con nuôi cố NS Vũ Linh

Hành động của ca sĩ Nguyên Vũ khiến dân tình không khỏi xôn xao.

Kể từ ngày nghệ sĩ Vũ Linh qua đời, sóng gió trong gia đình ông vẫn chưa có hồi kết. Trong suốt nhiều tháng qua, con gái cố nghệ sĩ là Hồng Loan nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, che chở từ các nghệ sĩ lẫn người hâm mộ của Vũ Linh. Đặc biệt, NS Vũ Luân, Bình Tinh, hoa hậu Phương Lê, ca sĩ Nguyên Vũ, chị Ni,... là những người luôn ở cạnh, sát cánh cùng Hồng Loan giải quyết các vấn đề tranh chấp tài sản. Kể từ ngày nghệ sĩ Vũ Linh qua đời, NS Vũ Luân, Bình Tinh, hoa hậu Phương Lê, ca sĩ Nguyên Vũ, chị Ni,... là những người luôn ở cạnh, sát cánh cùng Hồng Loan giải quyết các vấn đề tranh chấp tài sản Tuy nhiên, mới đây nhất, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền đoạn video ca sĩ Nguyên Vũ có thái độ kì lạ khi "đụng mặt" NSƯT Vũ Luân. Cụ thể, tại buổi tổ chức sinh nhật cho NS Vũ Linh ở nghĩa trang, Hồng Loan cùng nhiều người thân thiết như Bình Tinh, Nguyên Vũ đang chụp ảnh kỉ niệm.



Tại buổi tổ chức sinh nhật cho NS Vũ Linh ở nghĩa trang, Hồng Loan cùng nhiều người thân thiết như Bình Tinh, Nguyên Vũ đang chụp ảnh kỉ niệm. Ngay khi thấy Vũ Luân đến, cô gọi to: "Anh hai ơi" để chỉ nam nghệ sĩ lại chỗ mình để chụp ảnh chung. Tuy nhiên, không rõ vì lý do gì, ca sĩ Nguyên Vũ lập tức thay đổi thái độ và quay lưng bỏ đi. Dù được Hồng Loan níu kéo lại nhưng giọng ca Tiếng dương cầm trong mưa vẫn quyết rời đi, không đứng cùng khung hình. Trước thái độ của nam ca sĩ, NSƯT Vũ Luân có phần hơi "sượng" nhưng vài giây sau, anh vẫn vui vẻ chụp ảnh cùng các em. Tuy nhiên, không rõ vì lý do gì, ca sĩ Nguyên Vũ lập tức thay đổi thái độ và quay lưng bỏ đi khi đụng mặt Vũ Luân Thời gian qua, Nguyên Vũ là người tạo điều kiện cho Hồng Loan tiếp cận với nghệ thuật. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ nhiều lần dành lời động viên đến con gái Vũ Linh như: "Gia đình nhỏ của em sống vui vẻ yêu thương nhau trong chính ngôi nhà mà ba Vũ Linh để lại là anh và tất cả mọi người vui rồi nè. Cố lên và mạnh mẽ lên nhé bé Móm yêu của anh".

Trước thái độ của nam ca sĩ, NSƯT Vũ Luân có phần hơi "sượng" nhưng vài giây sau, anh vẫn vui vẻ chụp ảnh cùng các em Về vấn đề tranh chấp tài sản với mẹ con Hồng Nhung - Hồng Phượng (em và cháu gái của NS Vũ Linh), Hồng Loan mới đây một lần nữa trấn an người hâm mộ rằng cô chính là người đang quản lí tất cả các tài sản của người cha quá cô để lại. Theo đó, trên trang cá nhân, cô khẳng định: "Việc pháp lý đang giải quyết ở Tòa án Phú Nhuận (tranh chấp thừa kế) thì con cũng có Luật sư hỗ trợ, anh chị Luật sư và chị Ni vẫn luôn luôn đồng hành cùng con, bảo vệ cho con nên con mong mọi người cứ tin tưởng và chờ kết quả cuối cùng từ Tòa án. Hồng Loan mới đây một lần nữa trấn an người hâm mộ rằng cô chính là người đang quản lí tất cả các tài sản của người cha quá cô để lại Hiện tại con vẫn quản lý các tài sản của ba con, con vẫn sống trong căn nhà ba con để lại và ngày ngày chăm nom, nhang khói đầy đủ ấm áp đến ông bà cửu huyền thất tổ như tâm nguyện của ba con. Cuối cùng, vì hiện nay có quá nhiều thông tin giả, sai sự thật, quá nhiều nick giả mạo được tạo ra để công kích lẫn nhau, gây chia rẽ và làm xáo động không gian mạng, vì vậy bản thân con và các thành viên trong gia đình con, chị Ni, các anh chị team yêu thương mong là từ nay mọi người chỉ nên quan tâm tới những thông tin tích cực, còn lại những thông tin tiêu cực, giả mạo xin mọi người đừng quan tâm, đừng tương tác lại với họ vì mình tương tác lại là họ lại có cơ hội lên nói sai sự thật, bôi nhọ người khác, dẫn dắt khiến mọi người hoang mang, ức chế, hoài nghi lẫn nhau, điều đó sẽ đúng với mong muốn của họ".

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