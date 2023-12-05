Tòa án xem xét thẩm định nhà số 05 Đoàn Thị Điểm, làm rõ tranh chấp về thừa kế đối với di sản của cố NS Vũ Linh

Tòa án đã xem xét thẩm định tại chỗ đối với hiện trạng nhà và đất tại số 05 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận, TP.HCM. Sổ hồng được UBND quận Phú Nhuận cấp cho NSƯT Vũ Linh năm 2015, hiện đã cập nhật sang tên cho bà Võ Thị Hồng Loan (bị đơn, con gái NSƯT Vũ Linh) vào ngày 19/4/2023.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 5/12, liên quan vụ tranh chấp về thừa kế đối với di sản của cố NSƯT Vũ Linh (tên thật là Võ Văn Ngoan), TAND quận Phú Nhuận, TP.HCM xem xét thẩm định tại chỗ đối với yêu cầu của bà Võ Thị Hồng Nhung (nguyên đơn, em gái của cố NSƯT Vũ Linh).

Trước đó, ngày 26/11, tòa án cũng đã xem xét thẩm định tại chỗ đối với hiện trạng hai thửa đất số 87, 88 tờ bản đồ số 3, tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP.HCM do UBND quận Thủ Đức (nay là TP.Thủ Đức) cấp cho NSƯT Vũ Linh.

Buổi xem xét thẩm định được tiến hành với sự có mặt của các bên liên quan, gồm: phía nguyên đơn, bị đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan... Tòa án đã lập biên bản thẩm định tại chỗ, ghi nhận hiện trạng diện tích căn nhà và hiện có 10 nhân khẩu đang sinh sống...

Ngày 26/10, TAND quận Phú Nhuận, TP.HCM đến xem xét thẩm định tại chỗ tại nhà số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận, đối với yêu cầu phản tố của bà Hồng Loan yêu cầu bà Hồng Nhung và bà Hồng Phượng di dời toàn bộ tài sản ra khỏi nhà.

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, bà Võ Thị Hồng Nhung (em nghệ sĩ Vũ Linh) đã bổ sung một số yêu cầu khởi kiện đối với di sản của cố nghệ sĩ. Cụ thể, bà Nhung yêu cầu được chia nhà số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận.

Nghệ sĩ Hồng Nhung yêu cầu chia thêm di sản thừa kế

Cụ thể, bà Nhung rút yêu cầu hủy phần cập nhật biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hai thửa đất ở phường Linh Đông (TP Thủ Đức) đã được cập nhật, sang tên cho bà Võ Thị Hồng Loan (con nghệ sĩ Vũ Linh) - bị đơn trong vụ án.

Bà Nhung bổ sung các yêu cầu khởi kiện gồm: Hủy nội dung cập nhật trên giấy tờ liên quan đến nhân thân của bị đơn;

Chia di sản thừa kế của nghệ sĩ Vũ Linh là căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm (phường 1, quận Phú Nhuận) cho bà và ông Võ Thành Nhiêu (em trai cố nghệ sĩ Vũ Linh), bà Nhung yêu cầu được hưởng một phần hai (tạm tính giá trị được hưởng là 2,5 tỉ đồng).

Như vậy đến nay nguyên đơn đề nghị tòa án tuyên hủy văn bản khai nhận di sản thừa kế do bà Loan lập ngày 7/4/2023 tại Văn phòng công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến đối với di sản của nghệ sĩ Vũ Linh gồm:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại số 5 đường Đoàn Thị Điểm và một ô tô, những tài sản này đã được sang tên cho Hồng Loan.

Hủy phần cập nhật biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất do UBND quận Phú Nhuận cấp ngày 23-1-2015 đối với nhà số 5 Đoàn Thị Điểm về nội dung sang tên cho Hồng Loan;

Chia di sản thừa kế của nghệ sĩ Vũ Linh gồm: hai thửa đất tại phường Linh Đông (TP Thủ Đức) và nhà số 5 Đoàn Thị Điểm cho bà Hồng Nhung và ông Võ Thành Nhiêu, bà Nhung yêu cầu được hưởng một nửa.

Được đề nghị chia di sản thừa kế của nghệ sĩ Vũ Linh nhưng đến nay ông Võ Thành Nhiêu chưa có ý kiến gì về việc này.