Con gái Vũ Linh lần nữa khẳng định là người đang nắm giữ tài sản của ba, mong khán giả hãy yêu thương bằng cách tích cực!

Hậu trường 12/12/2023 08:49

Con gái Vũ Linh là Hồng Loan đã đăng tải dòng trạng thái gửi lời xin lỗi đến một người mà cô đã hiểu lầm.

Kể từ ngày Ns Vũ Linh qua đời, sóng gió gia đình vẫn chưa có hồi kết. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, con gái Vũ LinhHồng Loan có bài đăng dài trên mạng xã hội để gửi lời xin lỗi đến một người mà cô đã hiểu lầm. Cô cho biết mình đã không kiểm chứng thông tin và vội vàng đăng bài làm ảnh hưởng đến nhân vật này. 

Con gái Vũ Linh lần nữa khẳng định là người đang nắm giữ tài sản của ba, mong khán giả hãy yêu thương bằng cách tích cực! - Ảnh 1
Trên trang cá nhân, con gái Vũ Linh là Hồng Loan có bài đăng dài trên mạng xã hội để gửi lời xin lỗi đến một người mà cô đã hiểu lầm

Cụ thể, con gái "Ông hoàng cải lương Hồ quảng" cho biết công an đã mời lên làm việc khi cô chia sẻ bài đăng của một tài khoản mạng xúc phạm ba mình: "Hôm nay do con quá bức xúc khi đọc được thông tin trên mạng – có một nick facebook tên là Cat Cat đã đăng những thông tin không đúng sự thật và lên án, xúc phạm ba con – Cố NSƯT Vũ Linh. Vì nhất thời con không thể kiềm chế cảm xúc khi có ai đó xúc phạm ba con nên con đã chụp lại bài viết của nick Cat Cat đó và có đôi dòng trạng thái bức xúc.

Sau đó có người cũng tên Cat Cat đã lên công an trình báo rằng con mang hình ảnh của họ lên mạng để bôi nhọ, vì vậy công an đã mời lên làm việc và yêu cầu con phải gỡ bài viết trên vì có hình ảnh của người đó. Họ nói đó không phải nick của họ. Do trước nay con luôn tuân thủ đúng quy định pháp luật, cũng không muốn các cơ quan chức năng phải mất thời gian giải quyết đơn thư vì những chuyện không đâu nên con đã đồng ý hợp tác xóa bài viết nêu trên".

Con gái Vũ Linh lần nữa khẳng định là người đang nắm giữ tài sản của ba, mong khán giả hãy yêu thương bằng cách tích cực! - Ảnh 2
Cụ thể, con gái "Ông hoàng cải lương Hồ quảng" cho biết công an đã mời lên làm việc khi cô chia sẻ bài đăng của một tài khoản mạng xúc phạm ba mình

Đồng thời, cô một lần nữa trấn an người hâm mộ rằng cô chính là người đang quản lí tất cả các tài sản của người cha quá cô để lại: "Việc pháp lý đang giải quyết ở Tòa án Phú Nhuận (tranh chấp thừa kế) thì con cũng có Luật sư hỗ trợ, anh chị Luật sư và chị Ni vẫn luôn luôn đồng hành cùng con, bảo vệ cho con nên con mong mọi người cứ tin tưởng và chờ kết quả cuối cùng từ Tòa án. Hiện tại con vẫn quản lý các tài sản của ba con, con vẫn sống trong căn nhà ba con để lại và ngày ngày chăm nom, nhang khói đầy đủ ấm áp đến ông bà cửu huyền thất tổ như tâm nguyện của ba con. Cuối cùng, vì hiện nay có quá nhiều thông tin giả, sai sự thật, quá nhiều nick giả mạo được tạo ra để công kích lẫn nhau, gây chia rẽ và làm xáo động không gian mạng, vì vậy bản thân con và các thành viên trong gia đình con, chị Ni, các anh chị team yêu thương mong là từ nay mọi người chỉ nên quan tâm tới những thông tin tích cực, còn lại những thông tin tiêu cực, giả mạo xin mọi người đừng quan tâm, đừng tương tác lại với họ vì mình tương tác lại là họ lại có cơ hội lên nói sai sự thật, bôi nhọ người khác, dẫn dắt khiến mọi người hoang mang, ức chế, hoài nghi lẫn nhau, điều đó sẽ đúng với mong muốn của họ".

Con gái Vũ Linh lần nữa khẳng định là người đang nắm giữ tài sản của ba, mong khán giả hãy yêu thương bằng cách tích cực! - Ảnh 3
Đồng thời, cô một lần nữa trấn an người hâm mộ rằng cô chính là người đang quản lí tất cả các tài sản của người cha quá cô để lại

Cách đây ít ngày, nhân dịp sinh nhật của cố nghệ sĩ Vũ Linh, Hồng Loan đã đăng tải khoảnh khắc ấm áp trong ngày sinh nhật ba tràn ngập bánh và hoa. Cô viết: "Ngày sinh nhật ba. Con xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các cô chú, anh chị đã nhớ và gửi những lẵng hoa, những giỏ trái cây tươi ngon, cũng như ghé thắp cho ba con nén nhang. Con tin ba con sẽ vui lắm khi biết cô chú anh chị luôn thương nhớ ba và gia đình nhỏ của con".

Con gái Vũ Linh lần nữa khẳng định là người đang nắm giữ tài sản của ba, mong khán giả hãy yêu thương bằng cách tích cực! - Ảnh 4
Con gái Vũ Linh lần nữa khẳng định là người đang nắm giữ tài sản của ba, mong khán giả hãy yêu thương bằng cách tích cực! - Ảnh 5
 Cách đây ít ngày, nhân dịp sinh nhật của cố nghệ sĩ Vũ Linh, Hồng Loan đã đăng tải khoảnh khắc ấm áp trong ngày sinh nhật ba tràn ngập bánh và hoa

Không chỉ vậy, đông đảo khán giả yêu mến cũng gửi tới cố nghệ sĩ những lẵng hoa, giỏ quà tưởng nhớ người nghệ sĩ tài ba trong ngày sinh nhật. Năm nay cũng là năm đầu tiên cô đón sinh nhật của cha nhưng thiếu vắng bóng cha ở bên. Vì thế, Hồng Loan không giấu nổi cảm xúc nghẹn ngào, xúc động.

Tòa án xem xét thẩm định nhà số 05 Đoàn Thị Điểm, làm rõ tranh chấp về thừa kế đối với di sản của cố NS Vũ Linh

Tòa án xem xét thẩm định nhà số 05 Đoàn Thị Điểm, làm rõ tranh chấp về thừa kế đối với di sản của cố NS Vũ Linh

Tòa án đã xem xét thẩm định tại chỗ đối với hiện trạng nhà và đất tại số 05 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận, TP.HCM. Sổ hồng được UBND quận Phú Nhuận cấp cho NSƯT Vũ Linh năm 2015, hiện đã cập nhật sang tên cho bà Võ Thị Hồng Loan (bị đơn, con gái NSƯT Vũ Linh) vào ngày 19/4/2023.

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Từ khóa:   Hồng Loan con gái Vũ Linh NS Vũ Linh

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