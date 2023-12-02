Những chia sẻ của con gái NSƯT Vũ Linh khiến khán giả rưng rưng nước mắt.

Hơn nửa năm ngày NS Vũ Linh qua đời nhưng niềm thương tiếc vẫn chưa nguôi ngoai trong lòng người thân và khán giả hâm mộ, đặc biệt là Hồng Loan con gái của cố nghệ sĩ. Đến hiện tại, mỗi lần nhắc đến ba, cô đều không cầm được xúc động. Mọi kí ức, hình ảnh của ba thuở sinh thời vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí của Hồng Loan. Hơn nửa năm ngày NS Vũ Linh qua đời nhưng niềm thương tiếc vẫn chưa nguôi ngoai trong lòng người thân và khán giả hâm mộ, đặc biệt là Hồng Loan con gái của cố nghệ sĩ Mới đây nhất, trên trang cá nhân, nhân ngày sinh nhật cháu ngoại cố nghệ sĩ, Hồng Loan cũng nghẹn lòng nhắc về những ngày cuối đời đầy đau đớn của ba. Cô viết: “Sinh nhật của con lại đến, năm nay chúng con không có ngoại cùng vui. Ngoại ơi, nơi phương xa ngoại hãy an lòng mà về với phật nha, con cháu luôn ngoan ngoãn mãi nhớ thương ngoại. Con nhớ ba!

Ngoại mừng sinh nhật cho con xong rồi đến sinh nhật của ngoại mà ngoại không ngồi nổi vì bệnh tật hành, lúc đó con chỉ biết nhìn và đau xót không thể nào gánh thay cho ba được, mỗi lần nhớ đến con lại đau hơn và thương lắm".

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, nhân ngày sinh nhật cháu ngoại cố nghệ sĩ, Hồng Loan cũng nghẹn lòng nhắc về những ngày cuối đời đầy đau đớn của ba Hồng Loan cho biết dù bệnh tật đau đớn, ông vẫn cắn răng chịu đựng mà không một lời than vãn để người thân phải lo lắng: "Ba đã quá nhiều đau khổ, những cơn đau thắt ba không hề than vãn hay la lớn lên, ba vẫn im lặng và cắn răng chịu đựng từng cơn đau của căn bệnh đang hoành hành. Ba chỉ biết tìm 1 bàn tay nắm thật chặt để chịu đựng, con luôn nhớ đến cảm giác lúc đó ba đau lắm, lúc đó con chỉ muốn nỗi đau đó con phải là người chịu, vì ba đã một đời hy sinh lo lắng chăm sóc cho gia đình đến cuối đời vẫn không hết khổ. Con mong ước được gặp ba...Ba ơi!”.

Người hâm mộ để lại nhiều lời động viên tinh thần con gái Vũ Linh. Thời gian qua, những ồn ào xoay quanh việc tranh chấp tài sản giữa những người trong gia đình Vũ Linh vẫn chưa có hồi kết. Con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh từng tiết lộ thêm chi tiết bất ngờ là trước khi ba mình mất, ông đã gọi Hồng Loan đến và giao hết giấy tờ nhà, giấy tờ đất và dặn không được kể với ai Vừa qua, cơ quan chức năng cũng đã mời cả mẹ con nghệ sĩ Hồng Nhung - Hồng Phượng đến ngôi nhà thuở sinh thời NS Vũ Linh sinh sống để đối chất. Sau đó, 2 mẹ con nữ nghệ sĩ đã tiến hành dời một số đồ đạc cá nhân ra khỏi căn nhà do Hồng Loan đứng tên sở hữu. Trước đó, trong buổi gặp gỡ truyền thông, con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh từng tiết lộ thêm chi tiết bất ngờ là trước khi ba mình mất, ông đã gọi Hồng Loan đến và giao hết giấy tờ nhà, giấy tờ đất và dặn không được kể với ai. Cô kể: "Này ba giao cho con giữ, nhà bà nội thì mất rồi, còn đây là nhà kỉ niệm của ba.... Con giữ cái này cho ba để sau này có nơi ăn chốn ở mà lo cho mấy đứa cháu của ba... Con giữ cho ba mà không được nói với ai hết để giữ an toàn cho con". Đây cũng chính là lí do khiến Hồng Loan nhận được sự bảo vệ hết lòng từ hai người con nuôi của ba mình là Vũ Luân và Bình Tinh Điều này chính là lí do khiến Hồng Loan nhận được sự bảo vệ hết lòng từ hai người con nuôi của ba mình là Vũ Luân và Bình Tinh. Cô không giấu mong mỏi: "Tôi muốn mọi chuyện được êm ấm để cha an nghỉ. Tôi buôn bán nhỏ tại nhà để lo cho gia đình, khói hương cho tổ tiên ông bà".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-gai-nsut-vu-linh-nghen-ngao-nho-lai-nhung-ngay-cuoi-oi-au-on-cua-ba-nhung-con-au-that-ba-khong-he-than-van-hay-la-lon-len-634862.html