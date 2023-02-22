Cuộc sống hiện tại ít ai biết của nghệ sĩ Mai Trần ở tuổi 70: Nương nhờ trên đất người thân, trí nhớ sa sút hay quên

Tuy là một nghệ sĩ nổi tiếng nhưng cuộc đời của Mai Trần lại đầy thăng trầm. Mới đây, Nhật Cường xúc động trong cuộc hội ngộ với diễn viên Mai Trần. Nam danh hài hé lộ về tình hình cuộc sống của đàn anh hiện tại khiến khán giả bất ngờ. Ở tuổi 70, diễn viên Mai Trần hiện cùng vợ sống nhờ trên mảnh đất của một người chị. Vợ ông hiện là người lo kinh tế chính trong gia đình.

Nghệ sĩ Mai Trần tên thật là Mai Văn Thịnh, sinh năm 1954. Thập niên 1980, ông là một trong những nghệ sĩ kịch nói hàng đầu của làng kịch miền Nam. Thời gian sau này, ông dìu dắt, nâng đỡ nhiều diễn viên trẻ khi tham gia công tác đạo diễn tại sân khấu Kịch Sài Gòn. Đặc biệt, nhắc tới nghệ sĩ Mai Trần, không thể không nhắc tới những bộ phim đình đám mà ông từng tham gia, như: Những nẻo đường phù sa, Bình minh châu thổ, Sống trong sợ hãi…

Nam nghệ sĩ bộc bạch: "Đất tôi đang ở là của bà chị, để dành bán sau này cưới vợ cho con. Con chị ấy hiện đi nước ngoài học rồi. Lúc trước, đây là đất trống. Sau khi tôi đóng phim Về quê cưới vợ thu được khoảng 150 triệu, thế là tôi xin chị ấy cho cất nhà ở đây, khi nào con chị về thì tính. Tôi ở tạm, ở thuê đến tận giờ. Ngày trước cất nhà, bạn bè tôi mỗi đứa còn phụ góp thêm tôn, xi măng...".

Cách đây 3 năm, nghệ sĩ Mai Trần từng trải qua một ca mổ tim kéo dài khoảng 10 tiếng. Trước đó, nam diễn viên từng bị tai biến mạch máu não khiến ông phát âm khó khăn, nói ngọng. Kể từ cơn bạo bệnh, ông bắt đầu hạn chế hoạt động.

Nam diễn viên chia sẻ thêm: "3 năm nay, sau khi mổ xong, tôi không tham gia dự án nào hết. Nhìn lại hành trình mấy chục năm hoạt động, giờ đi ngang mấy sân khấu tôi thấy buồn lắm chứ. Ngày xưa, tôi cũng từng đi diễn, tham gia làm đạo diễn đi đó đi đây. Khi mẹ tôi mất, tôi nghiệm ra một điều rằng mình rồi cũng sẽ như vậy. Tuổi già đến rồi thì cũng không thể làm gì được...".

Nhật Cường từng đến thăm diễn viên Mai Trần khi ông nằm viện - Ảnh: VietNamNet

Dù đã rời xa showbiz khá lâu nhưng diễn viên Mai Trần hạnh phúc khi được một số đồng nghiệp nhớ đến và mời đóng phim. Gần đây, ông tái xuất trong dự án Đất rừng phương Nam của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Mai Trần tâm sự dù trí nhớ kém hay quên thoại nhưng ông luôn được đoàn phim cổ vũ, động viên trong suốt quá trình ghi hình.

Sao phim Ròm cũng xúc động cho biết con trai ông quyết theo con đường nghệ thuật như bố. Hiện tại, anh đang theo học ngành đạo diễn, chỉ còn vài năm sẽ tốt nghiệp. Đến thăm Mai Trần, Nhật Cường cùng các nhà hảo tâm gửi đến ông một số tiền hỗ trợ. Nam diễn viên nghẹn ngào cho biết ông sẽ để dành số tiền này cho con trai làm phim tốt nghiệp sau này.