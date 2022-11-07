Cuộc sống hiện tại của MC Hoàng Oanh ra sao sau khi ly hôn chồng Tây: Tự hào vì có một con trai cực kỳ hiểu chuyện

Hậu trường 07/11/2022 09:47

Mỗi lần nhắc về con trai, MC Hoàng Oanh đều tỏ ra tự hào vì sự hiểu chuyện của cậu con trai.

Kể từ sau khi nói lời ''đường ai nấy đi'' với chồng cũ, Hoàng Oanh đã nhanh chóng vực dậy tinh thần và lấy lại sự nghiệp của mình một cách nhanh chóng. Người đẹp còn cho biết bản thân cảm thấy thật may mắn bởi bên cạnh mình luôn có mọi người ủng hộ cũng như có một cậu con trai cực kỳ hiểu chuyện. 

Cuộc sống hiện tại của MC Hoàng Oanh ra sao sau khi ly hôn chồng Tây: Tự hào vì có một con trai cực kỳ hiểu chuyện - Ảnh 1
Hoàng Oanh và chồng cũ thời còn mặn nồng - Ảnh: Chụp màn hình  

Mới đây trên trang cá nhân, MC Hoàng Oanh đã đăng tải khoảnh khắc bên cạnh con trai. Đồng thời cô còn tiết lộ sự tinh tế, hiểu chuyện của con khi thấy mẹ buồn.

Cuộc sống hiện tại của MC Hoàng Oanh ra sao sau khi ly hôn chồng Tây: Tự hào vì có một con trai cực kỳ hiểu chuyện - Ảnh 2
Bài đăng mới đây của nữ MC trên MXH - Ảnh: Chụp màn hình 

Cụ thể nữ MC tiết lộ con trai chính là động lực để cô phấn đấu mỗi ngày: "Con cười, mẹ khóc. Thanh niên Max tự nhiên ôm mẹ hôn một cái! Thanh niên mẹ tự nhiên mít ướt ghê". 

Cuộc sống hiện tại của MC Hoàng Oanh ra sao sau khi ly hôn chồng Tây: Tự hào vì có một con trai cực kỳ hiểu chuyện - Ảnh 3
Netizen gửi những lời yêu thương đến 2 mẹ con - Ảnh: Chụp màn hình 

Sau 2 năm dành toàn thời gian chăm sóc cho con trai Max, hiện tại Hoàng Oanh đã yên tâm trở lại với công việc, cô liên tục trở lại các sự kiện, chương trình giải trí… với nhiều vai trò khác nhau, từ MC đến khách mời.

Cuộc sống hiện tại của MC Hoàng Oanh ra sao sau khi ly hôn chồng Tây: Tự hào vì có một con trai cực kỳ hiểu chuyện - Ảnh 4
 Cuộc sống của 2 mẹ con hiện tại đang vô cùng hạnh phúc - Ảnh: Internet

Hiện tại, MC Hoàng Oanh bận rộn với những lịch trình, sự kiện. Nữ nghệ sĩ mong muốn bản thân vững vàng về tinh thần lẫn thể chất để có thể cho con trai một cuộc sống đầy đủ hạnh phúc nhất.

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