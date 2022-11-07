Cuộc sống hiện tại của MC Hoàng Oanh ra sao sau khi ly hôn chồng Tây: Tự hào vì có một con trai cực kỳ hiểu chuyện

Kể từ sau khi nói lời ''đường ai nấy đi'' với chồng cũ, Hoàng Oanh đã nhanh chóng vực dậy tinh thần và lấy lại sự nghiệp của mình một cách nhanh chóng. Người đẹp còn cho biết bản thân cảm thấy thật may mắn bởi bên cạnh mình luôn có mọi người ủng hộ cũng như có một cậu con trai cực kỳ hiểu chuyện.

Hoàng Oanh và chồng cũ thời còn mặn nồng - Ảnh: Chụp màn hình

Mới đây trên trang cá nhân, MC Hoàng Oanh đã đăng tải khoảnh khắc bên cạnh con trai. Đồng thời cô còn tiết lộ sự tinh tế, hiểu chuyện của con khi thấy mẹ buồn.