MC Hoàng Oanh lo 'sốt vó' khi quý tử gặp vấn đề lạ về da, cuộc sống làm mẹ đơn thân khiến nhiều người thương cảm

Hậu trường 09/10/2022 11:20

Hoàng Oanh không giấu được sự lo lắng khi bé Max gặp vấn đề về sức khỏe.

Sau khi kết thúc hôn nhân với chồng Tây, Hoàng Oanh làm mẹ đơn thân, chăm sóc cho con trai. Mới đây, nàng MC nổi tiếng vừa đăng tải dòng trạng thái lo lắng, "cầu cứu" cộng đồng mạng khi quý tử gặp vấn đề về sức khỏe

MC Hoàng Oanh lo 'sốt vó' khi quý tử gặp vấn đề lạ về da, cuộc sống làm mẹ đơn thân khiến nhiều người thương cảm - Ảnh 1

"Cả nhà ơi Max bị nổi đốm nâu trên da, mà con không bị bầm, không trầy, không đau, cũng không phải do dính mực… Mẹ tắm nhiều lần không hết! Có mẹ nào biết con bị gì và có bác sĩ nào chữa được, chỉ giúp mẹ Oanh với nhé! Cảm ơn cả nhà nhiều ạ", người đẹp không giấu khỏi lo lắng và lên tiếng nhờ sự giúp đỡ của cư dân mạng.

MC Hoàng Oanh lo 'sốt vó' khi quý tử gặp vấn đề lạ về da, cuộc sống làm mẹ đơn thân khiến nhiều người thương cảm - Ảnh 2
Hoàng Oanh lo lắng khi con trai bệnh.

Cô cho biết dù đã thử một số cách nhưng không thể xử lý hết những vết đốm trên cơ thể con trai. Các "mẹ bỉm" đều ra sức giúp đỡ người đẹp bằng cách đưa ra những lời khuyên khác nhau về tình trạng sức khỏe của nhóc tỳ. Tuy nhiên đông đảo khán giả cho rằng cô nên đưa con đến bệnh viện thăm khám để được chẩn đoán sớm và đúng nhất:

"Nhiều khi bị tăng sắc tố da. Chị đưa bé đi khám cho an tâm".

- "Đi bác sĩ đi Oanh nhiều khi mỗi người mỗi ý mình càng lo thêm".

-"Em cũng bị như vậy á chị, tầm hơn một tuần rồi em thấy nó ngày càng nhạt dần".

Tình yêu của nàng Á Hậu nay dành hết cho con trai khi biết sức khỏe nhóc tì đang không tốt. Vì ly hôn nên cuộc sống mẹ đơn thân của Hoàng Oanh có phần khó khăn hơn, tất bật lo lắng cho Max đã khiến nhiều người đồng cảm và càng khâm phục nữ MC nhiều hơn. 

MC Hoàng Oanh lo 'sốt vó' khi quý tử gặp vấn đề lạ về da, cuộc sống làm mẹ đơn thân khiến nhiều người thương cảm - Ảnh 3
Ở hiện tại, Hoàng Oanh tâp trung cho sự nghiệp và chăm sóc con trai.

Câu chuyện hôn nhân của Hoành Oanh đã kết thúc trong êm đẹp. Đặc biệt, cả Hoàng Oanh và chồng Tây khi tan vỡ đều rất văn minh, khẳng định luôn là ba mẹ của Max và tạo mọi điều kiện tốt nhất để chăm sóc cho con. Đến nay, người đẹp đã trở lại với các hoạt động cá nhân, tích cực cống hiến mình và tỏa sáng hơn bao giờ hết trong các lĩnh vực nghệ thuật. 

MC Hoàng Oanh lo 'sốt vó' khi quý tử gặp vấn đề lạ về da, cuộc sống làm mẹ đơn thân khiến nhiều người thương cảm - Ảnh 4
Sau ly hôn, Hoàng Oanh trở lại với nghệ thuật, được mọi người nhận xét là ngày càng thăng hạng về nhan sắc. 
Từng bị nghi ngờ chậm phát triển, nay quý tử nhà Hoàng Oanh đã thay đổi một điều khiến cô yên lòng hơn hẳn

Từng bị nghi ngờ chậm phát triển, nay quý tử nhà Hoàng Oanh đã thay đổi một điều khiến cô yên lòng hơn hẳn

Chia sẻ về sự thay đổi của con trai, Hoàng Oanh không giấu được sự bất ngờ và niềm hạnh phúc.

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