Từng bị nghi ngờ chậm phát triển, nay quý tử nhà Hoàng Oanh đã thay đổi một điều khiến cô yên lòng hơn hẳn

MC Hoàng Oanh chia sẻ loạt ảnh đi chơi lễ cùng quý tử 2 tuổi.

Đáng chú ý, nữ MC cũng hạnh phúc tiết lộ con trai nay đã lớn và có nhiều thay đổi khiến mình bất ngờ: "Cậu nhỏ hôm nay "lớn" rồi! Biết nói: "Max thương bà Ngoại", "Max thương mẹ". Biết lẳng lặng đi ra bật quạt khi mẹ nói: "Nóng quá", trong sự ngỡ ngàng của cả nhà. My little man is so loving. And he is a man of action".

Cô khoe ảnh con trai vui vẻ và năng động.

Trong loạt ảnh, mẹ con Hoàng Oanh nở nụ cười tươi rói rất vui vẻ và đầy năng lượng. Vài ngày trước, Hoàng Oanh cũng chia sẻ con trai 2 tuổi dạo này chạy nhảy nhiều, biết nói được một câu trọn vẹn 4 đến 5 từ, biết ai thương ai nghiêm khắc để có thể nhõng nhẽo... Với sự phát triển và hiểu biết của con, hẳn Hoàng Oanh cũng yên lòng hơn. Bởi trước đó, nữ MC từng nhận nhiều lời khuyên nên cho Max đi khám bệnh vì nghi ngờ bé chậm phát triển và đang gặp vấn đề về tâm lý.