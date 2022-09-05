Từng bị nghi ngờ chậm phát triển, nay quý tử nhà Hoàng Oanh đã thay đổi một điều khiến cô yên lòng hơn hẳn

Hậu trường 05/09/2022 19:53

Chia sẻ về sự thay đổi của con trai, Hoàng Oanh không giấu được sự bất ngờ và niềm hạnh phúc.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Hoàng Oanh đã chia sẻ loạt ảnh đi chơi lễ muộn cùng quý tử 2 tuổi. Cậu bé tỏ ra rất háo hức khi được chơi đùa dưới nước cùng mẹ và bà ngoại. Trong khi đó, mẹ một con Hoàng Oanh cũng liên tục nở nụ cười rạng rỡ.

Từng bị nghi ngờ chậm phát triển, nay quý tử nhà Hoàng Oanh đã thay đổi một điều khiến cô yên lòng hơn hẳn - Ảnh 1

Từng bị nghi ngờ chậm phát triển, nay quý tử nhà Hoàng Oanh đã thay đổi một điều khiến cô yên lòng hơn hẳn - Ảnh 2
MC Hoàng Oanh chia sẻ loạt ảnh đi chơi lễ cùng quý tử 2 tuổi.

Đáng chú ý, nữ MC cũng hạnh phúc tiết lộ con trai nay đã lớn và có nhiều thay đổi khiến mình bất ngờ: "Cậu nhỏ hôm nay "lớn" rồi! Biết nói: "Max thương bà Ngoại", "Max thương mẹ". Biết lẳng lặng đi ra bật quạt khi mẹ nói: "Nóng quá", trong sự ngỡ ngàng của cả nhà. My little man is so loving. And he is a man of action".

Từng bị nghi ngờ chậm phát triển, nay quý tử nhà Hoàng Oanh đã thay đổi một điều khiến cô yên lòng hơn hẳn - Ảnh 3
Cô khoe ảnh con trai vui vẻ và năng động.

Trong loạt ảnh, mẹ con Hoàng Oanh nở nụ cười tươi rói rất vui vẻ và đầy năng lượng. Vài ngày trước, Hoàng Oanh cũng chia sẻ con trai 2 tuổi dạo này chạy nhảy nhiều, biết nói được một câu trọn vẹn 4 đến 5 từ, biết ai thương ai nghiêm khắc để có thể nhõng nhẽo... Với sự phát triển và hiểu biết của con, hẳn Hoàng Oanh cũng yên lòng hơn. Bởi trước đó, nữ MC từng nhận nhiều lời khuyên nên cho Max đi khám bệnh vì nghi ngờ bé chậm phát triển và đang gặp vấn đề về tâm lý.

Tháng 12-2019, Hoàng Oanh kết hôn với doanh nhân người Mỹ - Jack Cole - sau 2 năm hẹn hò. Không lâu sau đó, cả hai đón con đầu lòng. Con trai được 2 tháng tuổi, nữ MC đưa bé sang Singapore đoàn tụ chồng, vào tháng 8-2020. Sau hơn 1 năm sống ở nước ngoài, tháng 12-2021, Á hậu đưa con về Việt Nam, trong khi ông xã vẫn ở Singapore.

Cuối tháng 3-2022, Jack về Việt Nam thăm mẹ con Hoàng Oanh. Cả hai có những giây phút vui vẻ bên quý tử, song người hâm mô không ngờ rằng chỉ sau 2 tuần thì nam doanh nhân tuyên bố ly hôn.

Từng bị nghi ngờ chậm phát triển, nay quý tử nhà Hoàng Oanh đã thay đổi một điều khiến cô yên lòng hơn hẳn - Ảnh 4
Gia đình 3 người hạnh phúc trước khi ly hôn của Hoàng Oanh và chồng ngoại quốc.

Sau khi ly hôn với chồng Tây, Hoàng Oanh tập trung dồn sức cho công việc dẫn chương trình, tham gia nhiều gameshow.... Thời gian còn lại, người đẹp ở cạnh và chăm sóc cho quý tử đầu lòng của mình. Người đẹp cũng thường xuyên khoe những bộ ảnh mới lan tỏa năng lượng nhiệt huyết đến khán giả khiến ai cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ. 

Từng bị nghi ngờ chậm phát triển, nay quý tử nhà Hoàng Oanh đã thay đổi một điều khiến cô yên lòng hơn hẳn - Ảnh 5
Từ sau ly hôn với chồng ngoại quốc, Hoàng Oanh tập trung dồn sức cho công việc và chăm sóc cho con trai đầu lòng của mình.

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