Cuộc sống đẹp như mơ của Hoa hậu Việt Nam thạo 5 ngoại ngữ: Viên mãn bên chồng Ấn Độ, cơ ngơi biệt thự rộng 1200m2

Gia thế của Hoa hậu Diệu Hoa cũng khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Theo như nhà thơ Dương Kỳ Anh từng tiết lộ: "Trước đây, tôi đã gặp ông Nguyễn Văn Vỹ - bố đẻ của Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa - khi ông còn làm ở Ban Quốc tế Trung ương Đoàn (về sau ông làm Vụ trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Tham tán Đại sứ Việt Nam tại Pháp). Gần đây tôi mới được biết mẹ của Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa bà Đặng Nguyệt Bích, cháu ngoại của học giả Phạm Quỳnh, trưởng nữ của giáo sư - bác sỹ Đặng Vũ Hỷ - Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt đầu tiên và tên ông đã được đặt cho một con đường ở quận Long Biên, Hà Nội. Em trai của bà Đặng Nguyệt Bích là Giáo sư Viện sỹ Đặng Vũ Minh nổi tiếng, hiện là Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam; em gái bà là Giáo sư, Tiến sỹ Đặng Kim Chi, được giải thưởng Côvalépxcaia năm 2008".

Diệu Hoa sinh năm 1969, đăng quang Hoa hậu Toàn quốc báo Tiền Phong lần thứ 2 năm 1990 (tiền thân của Hoa hậu Việt Nam hiện nay) khi vừa tròn 21 tuổi. Lúc đó, dù đang là sinh viên năm thứ 4 khoa tiếng Nga của Đại học Ngoại ngữ Hà Nội nhưng cô gây ấn tượng khi thông thạo 5 thứ tiếng như Anh, Pháp, Nga, Ấn và Thái. Năm 2006, cô được ghi vào sách Kỷ lục Việt Nam với tư cách "Hoa hậu thông thạo nhiều thứ tiếng nhất".

Cơ duyên đến với chồng Ấn Độ là từ lần đầu gặp gỡ Diệu Hoa đã gây ấn tượng sâu sắc với câu trả lời quá đỗi thông minh khi nàng hậu bước lên sân khấu trao vương miện cho tân Hoa hậu Hà Kiều Anh. Cụ thể, khi người dẫn chương trình Lại Văn Sâm hỏi: "Nếu năm nay Diệu Hoa cũng đi thi thì em có cho rằng mình sẽ chiến thắng không?".

Sau 30 năm đăng quang, cô vẫn là một trong những hoa hậu có sắc lẫn tài mà nhiều thế hệ về sau phải coi như tấm gương để học hỏi. Bên cạnh đó, hôn nhân hạnh phúc của Diệu Hoa cùng chồng Ấn Độ cũng nhận được sự quan tâm không kém.

Hôn nhân hạnh phúc của Diệu Hoa cùng chồng Ấn Độ cũng nhận được sự quan tâm không kém

Dù hơi bất ngờ nhưng cô vẫn tự tin trả lời rằng: "Đã đi thi thì ai cũng mong mình đạt giải Hoa hậu. Nhưng để trở thành Hoa hậu thì chỉ những nỗ lực của cá nhân mình thì chưa đủ, còn cần cả vận may nữa".

Câu trả lời thông minh không chỉ khiến khán giả có mặt trong chương trình vỗ tay tán thưởng mà còn nhen nhóm trong lòng Maneesha Dane sự cảm mến nàng hoa hậu. Sau này, hai người được bạn bè giới thiệu với nhau. Khi đó, anh chỉ là một doanh nhân bình thường sang làm đại diện cho công ty Ấn Độ tại Việt Nam, sau này mới lên chức Tổng giám đốc.

Sau gần 3 thập kỷ chung sống, hai người đã có với nhau ba người con

Sau gần 3 thập kỷ chung sống, hai người đã có với nhau ba người con: con gái cả Nguyễn Diệu My (sinh năm 1997), con gái thứ Nguyễn Diệu Ly (sinh năm 1998), con trai út Nguyễn Hoàng Phi (sinh năm 2000). Hai con gái lai Ấn của Diệu Hoa được công chúng chú ý vì có ngoại hình xinh đẹp, cuốn hút cùng chiều cao ấn tượng. Còn con trai tính cách thông minh lanh lợi.

Hai con gái lai Ấn của Diệu Hoa được công chúng chú ý vì có ngoại hình xinh đẹp, cuốn hút cùng chiều cao ấn tượng. Còn con trai tính cách thông minh lanh lợi

Con gái đầu lòng của Diệu Hoa tên là Diệu My, từng theo học tại Wharton Business School thuộc đại học Pennsylvania, một trong những trường đào tạo về kinh doanh hàng đầu thế giới. Sau khi tốt nghiệp, cô ở lại Mỹ phát triển sự nghiệp. Người đẹp đang làm việc cho một tập đoàn tài chính tại New York.

Con thứ 2 là Diệu Ly, sinh năm 1998. Cô tốt nghiệp xuất sắc New York University, một trong những trường đại học danh tiếng nhất nước Mỹ. Sau khi tốt nghiệp, Diệu Ly làm việc cho Google tại Singapore. Cũng như chị gái, cô không chỉ xinh đẹp, cuốn hút mà còn học rất giỏi và là niềm tự hào của cha mẹ. Tháng 8/2023 vừa qua, Diệu Ly về nước cùng mẹ tham dự một sự kiện hữu nghị giữa Việt Nam và Ấn Độ. Hai mẹ con diện trang phục cưới truyền thống của Ấn Độ, sải bước trên thảm đỏ khiến nhiều người khó lòng rời mắt.

Các con của Diệu Hoa đi làm và học tập tại Mỹ và Singapore

Hiện tại, Diệu Hoa không còn hoạt động showbiz, thi thoảng chỉ tham gia sự kiện. Cô đang là giám đốc kinh doanh tại một công ty của Thái Lan do chồng cô làm Tổng Giám đốc. Vợ chồng Diệu Hoa đang sống trong biệt thự rộng 1.200 mét vuông ở khu Thảo Điền, quận 2, TP.HCM. Vốn rất thích sưu tầm các bức tượng nên mỗi lần đi lịch, vợ chồng Hoa hậu Diệu Hoa lại mua về để trang trí trong nhà.

Vợ chồng Diệu Hoa đang sống trong biệt thự rộng 1.200 mét vuông ở khu Thảo Điền, quận 2, TP.HCM

Vốn rất thích sưu tầm các bức tượng nên mỗi lần đi lịch, vợ chồng Hoa hậu Diệu Hoa lại mua về để trang trí trong nhà

Chia sẻ về việc kinh doanh, hoa hậu Diệu Hoa từng cho biết: "Tôi luôn bận rộn, vừa lo việc tại công ty lại còn phải chăm sóc gia đình. Ngoài ra tôi vẫn tham gia các hoạt động xã hội, vẫn tham gia các sự kiện. Tôi luôn cố gắng sắp xếp thời gian để dung hòa công việc kinh doanh, công việc nhà và công việc riêng. Nhưng tôi rất vui vì mình có thể thu xếp và cân bằng được tất cả, có một cuộc sống và làm việc như mong muốn".

Chia sẻ về việc kinh doanh, hoa hậu Diệu Hoa từng cho biết: "Tôi luôn bận rộn, vừa lo việc tại công ty lại còn phải chăm sóc gia đình. Ngoài ra tôi vẫn tham gia các hoạt động xã hội, vẫn tham gia các sự kiện"

Nhân dịp Tết Nguyên đán đầu năm 2023 vừa qua, hoa hậu Diệu Hoa gây sốt với bộ ảnh gia đình "cực phẩm" với trang phục áo dài truyền thống. Đây cũng là dịp hiếm hoi cả 3 con của cô có thể cùng về nhà quây quần bên bố mẹ. Sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, cả 3 phải trở lại Mỹ và Singapore để tiếp tục đi làm và đi học.