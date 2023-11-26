Tỷ phú Hoàng Kiều khoe ảnh hiếm bên hoa hậu Mai Phương Thuý, lời lẽ 'nhớ nhung' hậu tuyên bố vỡ nợ, dân tình tò mò mối quan hệ?

Mới đây, tỷ phú Hoàng Kiều đột ngột chia sẻ hình ảnh hiếm trên mạng xã hội. Cụ thể, ông đăng tải một khoảnh khắc từ hoạt động thiện nguyện của mình cách đây 15 năm. Điều đáng chú ý, trong bức ảnh, Hoa hậu Mai Phương Thúy cũng xuất hiện. Hình ảnh hiếm hoi được đích thân tỷ phú Hoàng Kiều chia sẻ đã khiến dân tình bàn tán xôn xao về mối quan hệ giữa cả hai.

Bên cạnh chuyện đời tư tình cảm hao tốn nhiều giấy mực của truyền thông, báo chí, cuộc sống hiện tại hậu vỡ nợ của tỷ phú Hoàng Kiều cũng nhận được sự quan tâm của dư luận không kém. Thời điểm công khai thông tin vỡ nợ, tỷ phú Hoàng Kiều khiến nhiều người bất ngờ bởi trước đó, ông là một trong những doanh nhân thành công, sở hữu khối tài sản đồ sộ, nổi tiếng là tay chơi thứ thiệt. Nam doanh nhân còn từng có mối tình ồn ào với người đẹp Ngọc Trinh.

Trong bức ảnh, tỷ phú Hoàng Kiều và Hoa hậu Mai Phương Thúy cười tươi rạng ngời. Mặc dù đã qua 15 năm, nhưng ấn tượng về hình ảnh này vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí của tỷ phú này. Ngoài ra, netizen cũng không ngừng khen ngợi về vẻ đẹp quyến rũ và sự tươi trẻ của Mai Phương Thúy. Tỷ phú Hoàng Kiều viết : "Thấm thoát đã 15 nằm qua nhưng tôi vẫn nhớ. Cùng Hoa Hậu Mai Phương Thúy đi phát gạo cho người nghèo".

Trước đó, nàng hậu cũng từng có màn tương tác gây chú ý với người mẫu Đào Lan Phương - con dâu tỷ phú Hoàng Kiều. Cụ thể, con dâu của nam doanh nhân đã chia sẻ một bài viết về ái nữ của mình với tiêu đề: "14 tuổi, cháu nội tỷ phú Hoàng Kiều khoe chân dài, sắp "vượt mặt" nhiều mỹ nhân" cùng biểu cảm vừa yêu thích vừa tự hào.

Nội dung bài viết nói về cô bé Phương Nhi (Sophia Hoàng, biệt danh Sushi) trong loạt ảnh được Đào Lan Phương chụp trong chuyến du lịch Bình Thuận cùng gia đình. Dù chỉ ăn mặc giản dị nhưng sắc vóc của cháu nội vị tỷ phú vẫn vô cùng nổi trội. Bên cạnh gương mặt sáng sủa cùng mái tóc đen thẳng, đôi chân dài miên man của cô bé là thứ khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa.

Màn tương tác của nàng hậu và con dâu tỷ phú Hoàng Kiều

Đáng chú ý, dưới bài viết, Hoa hậu Mai Phương Thúy đã để lại bình luận nhận xét: "Từ bé đã mảnh khảnh ra dáng rồi mà". Đáp lại lời khen của nàng hậu, Đào Lan Phương cũng vui mừng chia sẻ: "Em xinh".

Mai Phương Thuý và con dâu Hoàng Kiều

Dù chỉ là bình luận qua lại trên mạng xã hội nhưng cộng đồng mạng lại không khỏi tò mò về mối quan hệ của Mai Phương Thúy với gia đình tỷ phú Hoàng Kiều. Trước đó, Mai Phương Thúy và Đào Lan Phương gần như không có tương tác nào trên mạng xã hội, cả hai cũng hiếm khi xuất hiện cùng nhau trước truyền thông. Thế nhưng, qua cách trò chuyện, netizen suy đoán quan hệ của hai chân dài khá tốt đẹp.