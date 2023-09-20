Tỷ phú Hoàng Kiều thông báo vỡ nợ chưa lâu, con dâu đã tỏ thái độ 'lạ', tiết lộ cuộc sống hiện tại gây chú ý

Hậu trường 20/09/2023 14:59

Cựu người mẫu Lan Phương - con dâu của tỷ phú Hoàng Kiều đã có nhiều chia sẻ bất ngờ khi thông tin bố chồng bị vỡ nợ lan truyền trên mạng xã hội.

Mới đây, con dâu của tỷ phú Hoàng Kiều là cựu người mẫu Đào Lan Phương đã có những chia sẻ về cuộc sống kể từ ngày rời xa showbiz. Đáng chú ý là động thái lạ khi được hỏi về việc bố chồng vỡ nợ.

Theo đó, cựu người mẫu Đào Lan Phương đã thẳng thắn từ chối trả lời về tình tình hiện tại của bố chồng. Tuy nhiên, cô cũng thoải mái chia sẻ với truyền thông về cuộc sống khi làm dâu hào môn. 

Tỷ phú Hoàng Kiều thông báo vỡ nợ chưa lâu, con dâu đã tỏ thái độ 'lạ', tiết lộ cuộc sống hiện tại gây chú ý - Ảnh 1
Cựu mẫu Đào Lan phương là con dâu của tỷ phú Hoàng Kiều

Thay vào đó, khi được hỏi về cuộc sống làm dâu nhà hào môn, cựu mẫu lại thẳng thắn chi sẻ: "Vợ chồng tôi ở riêng, chỉ có bữa tối là cả gia đình nhà chồng cùng quây quần ăn uống và trò chuyện cùng nhau. Mọi người rất quan tâm và yêu thương lẫn nhau". Đặc biệt, cô cũng vô cùng thoải mái khi thừa nhận "hoan hỉ" với những lời bàn tán "đổi đời" khi lấy con trai tỷ phú.

Được biết, sau nhiều năm rời xa hào quang showbiz để tập trung lo cho gia đình nhỏ thì giờ đây cô dành tâm sức nhiều hơn cho việc phát triển sự nghiệp cá nhân. Người đẹp U50 tâm sự: "Nhiều năm qua, tôi vẫn vun vén và thu xếp thời gian hợp lý cho gia đình cũng như công việc. Mọi thứ luôn ổn và suôn sẻ. Sắp tới tôi có định hướng sẽ lưu lại Việt Nam thường xuyên để phát triển kinh doanh nhiều hơn".

Tỷ phú Hoàng Kiều thông báo vỡ nợ chưa lâu, con dâu đã tỏ thái độ 'lạ', tiết lộ cuộc sống hiện tại gây chú ý - Ảnh 2
Người đẹp thoải mái khi thừa nhận hoan hỉ với những lời bàn tán đổi đời khi lấy con trai tỷ phú.

Được biết, thời gian qua, MXH xôn xao thông tin tỷ phú Hoàng Kiều phá sản, "nợ như chúa chổm". Theo đó, ông đích thân chia sẻ thông tin này trên mạng xã hội. "Bây giờ tôi nợ nần như "chúa chổm", bị lọt khỏi danh sách 400 tỉ phú ở Mỹ. Tôi rớt đài rồi. Từ một tỉ phú đứng thứ 148 với tài sản 3,8 tỉ USD, bây giờ nợ 3 tỉ USD và không còn là tỉ phú nữa" - ông cho biết.

Sinh ra tại Việt Nam, Hoàng Kiều sang Mỹ định cư năm 1975 và hiện sống ở Westlake Village, California (Mỹ). 

Tỷ phú Hoàng Kiều thông báo vỡ nợ chưa lâu, con dâu đã tỏ thái độ 'lạ', tiết lộ cuộc sống hiện tại gây chú ý - Ảnh 3
Thông tin nam doanh nhân thông báo vỡ nợ khiến cõi mạng xôn xao 

Trước khi sống trong nhung lụa, Hoàng Kiều có tuổi thơ nghèo khó, từng trải qua rất nhiều khó khăn trong thời gian đầu sang Mỹ. Xuất phát điểm là một nhân viên tại Abbott Reference Laboratories, ông dần được thăng chức. Cuối cùng, ông trở thành giám đốc phụ trách kiểm tra các mẫu huyết tương tại đây.

Tỷ phú Hoàng Kiều thông báo vỡ nợ chưa lâu, con dâu đã tỏ thái độ 'lạ', tiết lộ cuộc sống hiện tại gây chú ý - Ảnh 4
Hoàng Kiều và người tình cũ Ngọc Trinh 

Nam doanh nhân từng có mối tình ồn ào cõi mạng với nữ hoàng nội y Ngọc Trinh. Tuy nhiên, không lâu sau khi công khai ở bên nhau, cả hai lại bất ngờ đường ai nấy đi trong sự ngỡ ngàng của cư dân mạng.

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Từ khóa:   Hoàng Kiều tỷ phú Hoàng Kiều Đào Lan Phương

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