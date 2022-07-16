Chỉ với một lời nhận xét về cháu nội tỷ phú Hoàng Kiều, Mai Phương Thúy khiến cả 'cõi mạng' tò mò về quan hệ với gia đình vị đại gia

Mới đây, trên mạng xã hội, Hoa hậu Mai Phương Thúy đã có màn tương tác qua lại với con dâu tỷ phú Hoàng Kiều khiến dân tình chú ý.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, người mẫu Đào Lan Phương - con dâu tỷ phú Hoàng Kiều - đã chia sẻ một bài viết về ái nữ của mình với tiêu đề: "14 tuổi, cháu nội tỷ phú Hoàng Kiều khoe chân dài, sắp "vượt mặt" nhiều mỹ nhân" cùng biểu cảm vừa yêu thích vừa tự hào. Bài viết của Đào Lan Phương - Ảnh: Chụp màn hình Nội dung bài viết nói về cô bé Phương Nhi (Sophia Hoàng, biệt danh Sushi) trong loạt ảnh được Đào Lan Phương chụp trong chuyến du lịch Bình Thuận cùng gia đình. Dù chỉ ăn mặc giản dị nhưng sắc vóc của cháu nội vị tỷ phú vẫn vô cùng nổi trội. Bên cạnh gương mặt sáng sủa cùng mái tóc đen thẳng, đôi chân dài miên man của cô bé là thứ khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa.

Đáng chú ý, dưới bài viết, Hoa hậu Mai Phương Thúy đã để lại bình luận nhận xét: "Từ bé đã mảnh khảnh ra dáng rồi mà". Đáp lại lời khen của nàng hậu, Đào Lan Phương cũng vui mừng chia sẻ: "Em xinh". Màn tương tác của hai người đẹp - Ảnh: Chụp màn hình Dù chỉ là bình luận qua lại trên mạng xã hội nhưng cộng đồng mạng lại không khỏi tò mò về mối quan hệ của Mai Phương Thúy với gia đình tỷ phú Hoàng Kiều. Trước đó, Mai Phương Thúy và Đào Lan Phương gần như không có tương tác nào trên mạng xã hội, cả hai cũng hiếm khi xuất hiện cùng nhau trước truyền thông. Thế nhưng, qua cách trò chuyện, netizen suy đoán quan hệ của hai chân dài khá tốt đẹp.

Đào Lan Phương và Mai Phương Thúy - Ảnh: Internet Người mẫu Đào Lan Phương nhận sự quan tâm đặc biệt của khán giả khi kết hôn với con trai thứ của tỷ phú Hoàng Kiều – “tình cũ” U80 của Ngọc Trinh. Kể từ ngày làm dâu hào môn, chân dài quê Bắc Ninh cũng rút khỏi giới giải trí để tập trung chăm lo cho gia đình và phụ giúp công việc kinh doanh. Dù vậy, tài khoản mạng xã hội của người đẹp 8x vẫn thu hút lượt theo dõi khủng của công chúng.

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