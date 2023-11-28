Tuy nhiên, đến năm 2014, Triệu Thị Hà bất ngờ nộp đơn xin trả lại danh hiệu vì lý do sức khỏe không đáp ứng đủ điều kiện mà ban tổ chức sự kiện đưa ra, gây ra nhiều tranh cãi vì đây là lần đầu tiên trong lịch sử có Hoa hậu Việt Nam công khai trả lại vương miện.

Triệu Thị Hà (quê ở Cao Bằng) đăng quang Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2011. Tại cuộc thi năm đó, người đẹp miền sơn cước gây ấn tượng khi sở hữu gương mặt khả ái, chiều cao 1m70 và số đo 3 vòng lần lượt là: 82-63-88 cm. Đồng thời, cô còn được đánh giá cao bởi sự tự tin khi thi tài năng, ứng xử.

Đồng thời, những thông tin xoay quanh lùm xùm “tố nhau” giữa Triệu Thị Hà và Ban tổ chức cuộc thi khiến hình ảnh của Hoa hậu cũng như cuộc thi ít nhiều bị ảnh hưởng nhưng người đẹp vẫn… được giữ được vương miện.

Trong đơn được đăng tải trên các phương tiện truyền thông thời điểm ấy, Hoa hậu các dân tộc Việt Nam năm 2011 viết: "Vì sức khỏe nên em không đủ điều kiện để thực hiện các quy chế của Ban tổ chức và Ban chỉ đạo. Vì vậy, em xin được trả lại danh hiệu Hoa hậu các dân tộc Việt Nam lần hai - năm 2011. Để đảm bảo sự nghiêm minh của Ban tổ chức, Ban chỉ đạo và Ban giám khảo, kính xin Quý ban chấp thuận và em xin hứa sẽ vẫn giữ gìn đạo đức, tư cách để không làm ảnh hưởng đến uy tín của cuộc thi".

Tuy nhiên, đến năm 2014, Triệu Thị Hà bất ngờ nộp đơn xin trả lại danh hiệu vì lý do sức khỏe không đáp ứng đủ điều kiện mà ban tổ chức sự kiện đưa ra

Sau ồn ào trả vương miện bất thành, Triệu Thị Hà hoạt động tích cực trong làng giải trí khi lấn sân tham gia diễn xuất trong nhiều phim truyền hình. Cô từng tham gia bộ phim "Mỹ nhân" đóng cùng Quách Ngọc Ngoan và Kim Hiền và còn nhiều bộ phim truyền hình dài tập như "Tình hoa muống biển", "Như khúc tình ca", "Cỏ dại", "Trăng sáng"...

Bộ phim gần đây nhất có sự tham gia của Triệu Thị Hà là “Tình xuyên biên giới” hợp tác cùng diễn viên TVB Mã Đức Chung của Hồng Kông và bộ phim “Sứ mạng song sinh” của đạo diễn Lê Cung Bắc…

Sau ồn ào trả vương miện bất thành, Triệu Thị Hà hoạt động tích cực trong làng giải trí khi lấn sân tham gia diễn xuất trong nhiều phim truyền hình

Năm 2015, nàng hậu còn được chọn làm đại sứ cho dự án "Dịu dàng Việt Nam" của tổ chức UNESCO nhằm giới thiệu bản sắc dân tộc và văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế thông qua các hoạt động nghệ thuật trình diễn ngoài trời. Toàn bộ kinh phí thu được từ bán vé được dùng vào hoạt động bảo tồn văn hóa truyền thống và xây dựng tủ sách cho trẻ em nghèo.

Năm 2015, nàng hậu còn được chọn làm đại sứ cho dự án "Dịu dàng Việt Nam" của tổ chức UNESCO nhằm giới thiệu bản sắc dân tộc và văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế

Đến năm 2017, người đẹp bất ngờ ở ẩn, không còn xuất hiện nhiều tại các sự kiện hay tham gia đóng phim. Thậm chí, ở thời điểm này, cô dừng luôn việc cập nhật mạng xã hội và không liên lạc với cả những người từng làm việc chung.

Đến năm 2017, người đẹp bất ngờ ở ẩn, không còn xuất hiện nhiều tại các sự kiện hay tham gia đóng phim. Thậm chí, ở thời điểm này, cô dừng luôn việc cập nhật mạng xã hội và không liên lạc với cả những người từng làm việc chung

Ông Ngô Đình Hòa - quản lý của Hoa hậu Triệu Thị Hà cho biết: “Tôi cũng mất liên lạc với Triệu Thị Hà trong một thời gian dài. Sau khi giới thiệu Hoa hậu Triệu Thị Hà cho bộ phim “Tình xuyên biên giới”, chỉ vì một chút hiểu lầm, Hà giận tôi và chúng tôi mất liên lạc từ đó. Gần như nửa năm nay, tôi không biết tin tức gì về Hà. Điện thoại của Hà không liên lạc được, ngôi nhà nơi Hà ở TPHCM cũng cửa đóng im ỉm, tôi đến hai lần đều không gặp”.

Ngoài người quản lý, Hà có quan hệ thân thiết với Huỳnh Thúy Anh - người đẹp từng tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt tại Mỹ và đoạt giải Hoa hậu cộng đồng. Tuy nhiên, lúc này, Huỳnh Thúy Anh đang du học ở Mỹ và cho biết cũng không liên lạc được với Triệu Thị Hà.



Mải cho đến khi Triệu Thị Hà xuất hiện hiếm hoi trong một sự kiện cách đây ít năm, nàng hậu mới cho biết, cô đã dành trọn thời gian cho gia đình

Mải cho đến khi Triệu Thị Hà xuất hiện hiếm hoi trong một sự kiện cách đây ít năm, nàng hậu mới cho biết, cô đã dành trọn thời gian cho gia đình.

Từ thời điểm đó, cô cũng không trở lại với phim ảnh. Trên trang cá nhân đến thời điểm hiện tại, Triệu Thị Hà chỉ tích cực chia sẻ những hoạt động thiện nguyện của mình và nhận được sự ủng hộ của các mạnh thường quân và nhiều khán giả.

Trên trang cá nhân đến thời điểm hiện tại, Triệu Thị Hà chỉ tích cực chia sẻ những hoạt động thiện nguyện của mình và nhận được sự ủng hộ của các mạnh thường quân và nhiều khán giả

Ngoài hoạt động thiện nguyện, Triệu Thị Hà tập trung cho sự nghiệp kinh doanh của mình trong ngành dịch vụ khách sạn. Về cuộc sống riêng tư, Triệu Thị Hà hoàn toàn kín tiếng.