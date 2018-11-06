Cuộc sống của 'Cô gái Trung Hoa' Lương Bích Hữu giờ ra sao?

Lương Bích Hữu là ca sĩ được nhiều người yêu mến. Sau khi sang Canada, cô chọn làm mẹ đơn thân và tập trung cho sự nghiệp. Nữ ca sĩ cũng không còn xuất hiện quá nhiều trên các phương tiện truyền thông mà chỉ chạy show ở nước ngoài.

Mới đây, Lương Bích Hữu đã ‘bắt tay' với nhạc sĩ Vương Anh Tú để cho ra mắt single mới Anh chưa từng. Với sản phẩm này, khán giả sẽ thấy một Lương Bích Hữu hoàn toàn mới mẻ, thổn thức, sâu lắng và từng trải hơn.

Trải qua nhiều sóng gió, “cô gái Trung Hoa” giờ đây chỉ muốn có cuộc sống bình yên, làm những điều mình thích và ưu tiên tập trung cho sự nghiệp, dành hết mọi tâm huyết để thực hiện những sản phẩm chất lượng nhất.

Anh chưa từng là sáng tác mới của nhạc sĩ Vương Anh Tú với nội dung rất ý nghĩa và lời lẽ ca khúc gần với đời sống hàng ngày đánh trúng vào tâm trạng của giới trẻ hiện nay. Nội dung ca khúc kể về mối tình dang dở nhưng duyên phận chỉ là cái cớ để chia tay. Khi tình yêu bất thành, chúng ta thường đổ mọi tội lỗi cho duyên phận. Hãy nhớ rằng duyên phận không phải là điều duy nhất quyết định hạnh phúc hay cuộc sống của mỗi người. Nó chỉ là những cơ hội, cơ hội gặp gỡ, cơ hội biết yêu và được yêu… thế nhưng khi không thể trọn vẹn với tình yêu khắc cốt ghi tâm ấy, chúng ta đừng đổ lỗi tất cả do duyên phận.

Qua đây, ca khúc truyền tải thông điệp: Hạnh phúc là do người định, duyên phận đã cho hai người gặp nhau rồi, hãy biết cách trân trọng điều đó và cố gắng giữ gìn nó.

Chia sẻ về single Anh chưa từng, Lương Bích Hữu cho biết ca khúc này mang lại cho cô rất nhiều cảm xúc, đặc biệt ở phần ca từ day dứt và có phần trách móc. Nữ ca sĩ chia sẻ rằng ca khúc này cũng là một bài hát có phong cách khác những ca khúc mà cô đã ra mắt trước đó. Hy vọng quý vị khán giả sẽ đón nhận nó.