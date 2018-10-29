Bị đồn vỡ nợ phải sang Mỹ lánh nạn, cuộc sống của danh hài Bảo Chung hiện ra sao?

Hậu trường 29/10/2018 17:33

Sau khi sang Mỹ định cư, hiện tại nghệ sĩ Bảo Chung đang có cuộc sống ổn định. Nam danh hài vẫn không ngừng mang tiếng cười đến cho công chúng.

Bảo Chung từng là cái tên đình đám trong giới nghệ sĩ Việt những năm 1990. Tuy nhiên, khi đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, anh lại bất ngờ sang Mỹ định cư. Việc này khiến nam danh hài bị đồn trốn nợ phải sang Mỹ lánh nạn.

Trước thông tin này, nam nghệ sĩ khẳng định chưa bao giờ bị vỡ nợ. Nhiều năm trước, anh từng bị giật nợ nhưng cho qua và xem như của đi thay người.

Bị đồn vỡ nợ phải sang Mỹ lánh nạn, cuộc sống của danh hài Bảo Chung hiện ra sao? - Ảnh 1
Từng là cái tên hút vé với cát sê mỗi đêm từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu, Bảo Chung tạo dựng cho mình một cơ ngơi vững chắc - Ảnh: Internet

Bảo Chung cảm thấy mình may mắn hơn nhiều người vì dù có tuổi thơ nghèo khó, phải nương tựa nhà chùa nhưng hiện tại không phải lo lắng về kinh tế. Sang nước ngoài định cư, anh vẫn được khán giả yêu mến và sống được với nghề. Nam nghệ sĩ có thu nhập ổn định và có cuộc sống thoải mái khi đi lưu diễn khắp nước Mỹ.

Bị đồn vỡ nợ phải sang Mỹ lánh nạn, cuộc sống của danh hài Bảo Chung hiện ra sao? - Ảnh 2
Bảo Chung hạnh phúc bên vợ và các con. Anh hài lòng về cuộc sống bình ổn, không có nhiều sóng gió từ sự nghiệp đến đời thường - Ảnh: Internet

Những năm trở lại đây, nam nghệ sĩ thường xuyên về Việt Nam biểu diễn. Anh vui vì khán giả vẫn còn nhớ và yêu thương mình rất nhiều.

Bị đồn vỡ nợ phải sang Mỹ lánh nạn, cuộc sống của danh hài Bảo Chung hiện ra sao? - Ảnh 3
Hiện tại, nam danh hài thường xuyên bay qua lại giữa Mỹ và Việt Nam để biểu diễn. Nói về điều này, Bảo Chung cho biết, hiện tại các con đã lớn không phải chăm sóc nhiều nên anh có thể thoải mái hơn - Ảnh: Internet
Bị đồn vỡ nợ phải sang Mỹ lánh nạn, cuộc sống của danh hài Bảo Chung hiện ra sao? - Ảnh 4
Năm 2017, danh hài Bảo Chung đã về Việt Nam 11 tháng để giao lưu với khán giả theo lời mời của các đơn vị sản xuất - Ảnh: FBNV
Bị đồn vỡ nợ phải sang Mỹ lánh nạn, cuộc sống của danh hài Bảo Chung hiện ra sao? - Ảnh 5
Bảo Chung chụp ảnh vui vẻ cùng Hoài Linh. Theo anh, Hoài Linh là danh hài Việt được yêu thích ở cả thị trường hải ngoại và trong nước hiện nay - Ảnh: Internet
Bị đồn vỡ nợ phải sang Mỹ lánh nạn, cuộc sống của danh hài Bảo Chung hiện ra sao? - Ảnh 6
Vân Sơn - Bảo Chung từng là cặp đôi ăn ý được công chúng vô cùng yêu mến - Ảnh: Internet
Bị đồn vỡ nợ phải sang Mỹ lánh nạn, cuộc sống của danh hài Bảo Chung hiện ra sao? - Ảnh 7
Cuộc sống của nam nghệ sĩ khá thoải mái. Ngoài việc đi diễn, anh dành nhiều thời gian để chăm sóc gia đình, du lịch và thăm hỏi bạn bè - Ảnh: Internet
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Từ khóa:   Bảo Chung sao Việt

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