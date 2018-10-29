Bị đồn vỡ nợ phải sang Mỹ lánh nạn, cuộc sống của danh hài Bảo Chung hiện ra sao?

Bảo Chung từng là cái tên đình đám trong giới nghệ sĩ Việt những năm 1990. Tuy nhiên, khi đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, anh lại bất ngờ sang Mỹ định cư. Việc này khiến nam danh hài bị đồn trốn nợ phải sang Mỹ lánh nạn.

Trước thông tin này, nam nghệ sĩ khẳng định chưa bao giờ bị vỡ nợ. Nhiều năm trước, anh từng bị giật nợ nhưng cho qua và xem như của đi thay người.