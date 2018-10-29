Bị đồn vỡ nợ phải sang Mỹ lánh nạn, cuộc sống của danh hài Bảo Chung hiện ra sao?

Sau khi sang Mỹ định cư, hiện tại nghệ sĩ Bảo Chung đang có cuộc sống ổn định. Nam danh hài vẫn không ngừng mang tiếng cười đến cho công chúng.
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Bảo Chung từng là cái tên đình đám trong giới nghệ sĩ Việt những năm 1990. Tuy nhiên, khi đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, anh lại bất ngờ sang Mỹ định cư. Việc này khiến nam danh hài bị đồn trốn nợ phải sang Mỹ lánh nạn.
Trước thông tin này, nam nghệ sĩ khẳng định chưa bao giờ bị vỡ nợ. Nhiều năm trước, anh từng bị giật nợ nhưng cho qua và xem như của đi thay người.
Bảo Chung cảm thấy mình may mắn hơn nhiều người vì dù có tuổi thơ nghèo khó, phải nương tựa nhà chùa nhưng hiện tại không phải lo lắng về kinh tế. Sang nước ngoài định cư, anh vẫn được khán giả yêu mến và sống được với nghề. Nam nghệ sĩ có thu nhập ổn định và có cuộc sống thoải mái khi đi lưu diễn khắp nước Mỹ.
Những năm trở lại đây, nam nghệ sĩ thường xuyên về Việt Nam biểu diễn. Anh vui vì khán giả vẫn còn nhớ và yêu thương mình rất nhiều.