Cuộc đời sóng gió như phim của dàn diễn viên ‘Người đẹp Tây Đô’

Năm 1996, bộ phim “Người đẹp Tây Đô” lên sóng truyền hình và thu hút sự chú ý của nhiều khán giả. Sự thành công vang dội của phim đã giúp dàn diễn viên gồm: Việt Trinh , Hồng Ánh , Lê Công Tuấn Anh … nhanh chóng vụt sáng thành sao. Dẫu vậy, cuộc đời của những ngôi sao này đều trải qua không ít biến cố.

Ngoài đời, đường tình duyên của Việt Trinh cũng lận đận không kém. Nữ diễn viên từng trải qua hai mối tình với đại gia. Tuy nhiên, cả hai vị đại gia này đều vướng vào vòng lao lý. Thời điểm đó, hình ảnh của Việt Trinh bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cô bị nhiều nhà sản xuất và khán giả quay lưng.

Việt Trinh đảm nhận vai nữ chính Bạch Cúc trong “Người đẹp Tây Đô” – một cô gái xinh đẹp nhưng lại chịu nhiều bất hạnh sau khi bị ép lấy chồng.

Việt Trinh của hiện tại chỉ cần bình yên bên con trai - Ảnh: Internet

Trải qua sóng gió, Việt Trinh hiện đang là mẹ đơn thân và có cuộc sống bình yên không thị phi. Trên một show truyền hình, nữ diễn viên từng tuyên bố sẽ chọn cuộc sống độc thân cả đời.

Lê Công Tuấn Anh – vai Quang

Trước khi tham gia “Người đẹp Tây Đô”, Lê Công Tuấn Anh đã là nam tài tử có tiếng và được nhiều khán giả yêu mến qua hàng loạt bộ phim như: Vị đắng tình yêu, Hoa quỳnh nở muộn, Anh chỉ có mình em...

Lê Công Tuấn Anh được khán giả yêu mến qua nhiều bộ phim - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, anh lại chọn cách kết liễu cuộc đời ở tuổi 29. Sự ra đi của anh khiến người hâm mộ vô cùng bàng hoàng.

Năm 1996, anh mãi mãi ra đi ở tuổi 29 - Ảnh: Internet

Hồng Ánh – vai Bạch Vân

Nữ diễn viên Hồng Ánh từng ghi dấu ấn trong lòng khán giả với vai diễn Bạch Vân - em gái của Bạch Cúc. Sau khi nổi tiếng với “Người đẹp Tây Đô”, nữ diễn viên bắt đầu được chú ý và có cơ hội thử sức với nhiều vai diễn trong các bộ phim: Cầu thang tối, Người đàn bà mộng du, Trái tim bé bỏng, Thung lũng hoang vắng...

Hồng Ánh trong phim 'Người đẹp Tây Đô' - Ảnh: Internet

Năm 2009, Hồng Ánh kết hôn với nhà phê bình Nguyễn Thanh Sơn. Chồng của cô là người đã từng đổ vỡ hôn nhân và có một con riêng. Thời điểm cặp đôi hẹn hò, Hồng Ánh từng bị đồn là “kẻ thứ 3” khiến gia đình của Nguyễn Thanh Sơn tan vỡ. Tuy nhiên, bất chấp mọi thị phi, cặp đôi vẫn bên nhau hạnh phúc cho đến hiện tại.

Hiện tại, nữ diễn viên đang có cuộc sống viên mãn - Ảnh: Internet

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Hồng Ánh còn thử sức ở vai trò đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công. Có thể nói, cô là người có cuộc sống viên mãn nhất trong dàn diễn viên “Người đẹp Tây Đô”.

Hoài An - vai Sen

Đảm nhận vai người giúp việc trong gia đình bà Hội đồng, nhân vật của Hoài An là đại diện cho tầng lớp thấp cổ bé họng trong xã hội thời bấy giờ. Với lối diễn xuất đa dạng, có chiều sâu, Hoài An được khán giả yêu mến và được các nhà phê bình phim đánh giá cao.

Hoài An gây ấn tượng với vai Sen - Ảnh: Internet

Sự nghiệp thành công là thế nhưng cuộc sống của nữ diễn viên ngoài đời lại lắm bi thương như chính vai diễn của cô. Hoài An từng trải qua cuộc hôn nhân bất hạnh với người chồng vũ phu. Sau một thời gian chịu đựng những trận đòn roi, cô quyết định đệ đơn ly hôn và giành quyền nuôi con.

Nữ diễn viên xinh đẹp ở tuổi 45 - Ảnh: Internet

Hiện tại, sau đổ vỡ, Hoài An bằng lòng với cuộc sống hiện tại bên con trai và tập trung cho hoạt động nghệ thuật.