Việt Trinh bật khóc tiết lộ cả đời sẽ làm mẹ đơn thân, không dám đi thêm bước nữa vì điều này

Hậu trường 14/08/2019 15:55

Trên một gameshow truyền hình, diễn viên Việt Trinh đã có những trải lòng về nguyên nhân khiến 11 năm qua cô vẫn một mình nuôi con.

Là nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Việt những năm 90, nữ diễn viên Việt Trinh từng được xem như hình mẫu lý tưởng của cánh mày râu. Thế nhưng, đường tình duyên của cô lại vô cùng lận đận. Trải qua đổ vỡ, người đẹp chọn cách làm mẹ đơn thân, một mình nuôi con trai trưởng thành suốt 11 năm qua.

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Việt Trinh làm mẹ đơn thân suốt nhiều năm qua - Ảnh: Internet

Mới đây, khi xuất hiện tại một gameshow truyền hình, Việt Trinh đã trải lòng về những điều giấu kín suốt nhiều năm qua. Nữ diễn viên cho biết, cô không dám đi thêm bước nữa vì sợ gặp người đàn ông không tốt. Cô cho rằng, không phải người đàn ông nào cũng đủ hy sinh để yêu thương con riêng của vợ như con ruột.

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Việt Trinh trải lòng về quyết định không đi thêm bước nữa - Ảnh: Internet

Đối với Việt Trinh, nếu một gia đình thường xuyên xảy ra cãi vã, hạnh phúc sẽ rất dễ tan vỡ. Điều quan trọng nhất chính là sự thấu hiểu, đồng cảm lẫn nhau nhưng mấy ai có được.

Bên cạnh đó, Việt Trinh quả quyết: “Tôi khẳng định luôn, từ bây giờ đến nhắm mắt lìa đời tôi cũng không đủ tự tin để chung sống vợ chồng cùng một người đàn ông khác. Nhiều người đàn ông lúc yêu nhau hứa muốn chết, hứa sẽ yêu thương con riêng của vợ, nhưng về ở với nhau thì chưa chắc”.

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Việt Trinh bật khóc khi chia sẻ về việc làm mẹ đơn thân suốt 11 năm qua - Ảnh: Internet

Những chia sẻ này của Việt Trinh khiến nhiều người chua xót cho cô. Có lẽ điều nữ diễn viên lo ngại nhất không phải là bản thân bị tổn thương mà là con trai không được người đến sau đối xử tốt.

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Việt Trinh hạnh phúc bên con trai - Ảnh: Internet

Hiện tại, Việt Trinh đang hạnh phúc với cuộc sống bình yên bên con trai mà không cần bất kỳ người đàn ông nào bên cạnh.

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Từ khóa:   Việt Trinh

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