Cận cảnh khu vườn rộng 2500m2 trong biệt thự bạc tỷ của diễn viên Việt Trinh khiến ai nấy đều choáng ngợp

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, hiện tại Việt Trinh chọn cho mình một cuộc sống bình yên bên con trai. Căn biệt thự tại Bình Dương chính là nơi nữ diễn viên chọn làm nơi “ở ẩn” và vui vẻ tận hưởng cuộc sống tại đây.

Rời bỏ nghiệp diễn, nữ diễn viên chọn cho mình một căn nhà ở ngoại thành để ngày ngày hành thiền - Ảnh: Internet

Một góc căn biệt thự bạc tỷ của Việt Trinh - Ảnh: Internet

Được biết, Việt Trinh đã mua lại ngôi nhà này khoảng 10 năm trước. Nữ diễn viên dành hết tâm huyết cải tạo khu vườn rộng 2500m2 của mình và biến nó thành “nông trại mini” để trồng đủ loại rau và cây ăn quả. Đến nay, khu vườn của cô đã trở thành một không gian khiến ai nấy đều thích thú khi được ghé thăm.