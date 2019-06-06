Cận cảnh khu vườn rộng 2500m2 trong biệt thự bạc tỷ của diễn viên Việt Trinh khiến ai nấy đều choáng ngợp

Hậu trường 06/06/2019 11:36

Trên trang cá nhân, “Người đẹp Tây Đô” khiến người hâm mộ thích thú khi khoe thành quả thu hoạch trái cây ngay tại vườn nhà.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, hiện tại Việt Trinh chọn cho mình một cuộc sống bình yên bên con trai. Căn biệt thự tại Bình Dương chính là nơi nữ diễn viên chọn làm nơi “ở ẩn” và vui vẻ tận hưởng cuộc sống tại đây.

Cận cảnh khu vườn rộng 2500m2 trong biệt thự bạc tỷ của diễn viên Việt Trinh khiến ai nấy đều choáng ngợp - Ảnh 1
Rời bỏ nghiệp diễn, nữ diễn viên chọn cho mình một căn nhà ở ngoại thành để ngày ngày hành thiền - Ảnh: Internet
Cận cảnh khu vườn rộng 2500m2 trong biệt thự bạc tỷ của diễn viên Việt Trinh khiến ai nấy đều choáng ngợp - Ảnh 2
Một góc căn biệt thự bạc tỷ của Việt Trinh - Ảnh: Internet

Được biết, Việt Trinh đã mua lại ngôi nhà này khoảng 10 năm trước. Nữ diễn viên dành hết tâm huyết cải tạo khu vườn rộng 2500m2 của mình và biến nó thành “nông trại mini” để trồng đủ loại rau và cây ăn quả. Đến nay, khu vườn của cô đã trở thành một không gian khiến ai nấy đều thích thú khi được ghé thăm.

Cận cảnh khu vườn rộng 2500m2 trong biệt thự bạc tỷ của diễn viên Việt Trinh khiến ai nấy đều choáng ngợp - Ảnh 3
Diện tích sân vườn của căn biệt thự lên tới 2500m2 và được Việt Trinh tận dụng để trồng nhiều loại cây trái, rau quả - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, Việt Trinh thường xuyên khoe thành quả sau mỗi lần thu hoạch các loại rau quả, trái cây... khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Bên cạnh đó, khu vườn của Việt Trinh được thiết kế vô cùng dân dã, mang lại cảm giác yên bình như ở thôn quê.

Cận cảnh khu vườn rộng 2500m2 trong biệt thự bạc tỷ của diễn viên Việt Trinh khiến ai nấy đều choáng ngợp - Ảnh 4
Việt Trinh thiết kế những mương nước nhỏ chảy khắp khu vườn để các loại cây phát triển tự nhiên – Ảnh: Internet
Cận cảnh khu vườn rộng 2500m2 trong biệt thự bạc tỷ của diễn viên Việt Trinh khiến ai nấy đều choáng ngợp - Ảnh 5
Thành quả sau mỗi lần thu hoạch của nữ diễn viên - Ảnh: Internet

Cận cảnh khu vườn rộng 2500m2 trong biệt thự bạc tỷ của diễn viên Việt Trinh khiến ai nấy đều choáng ngợp - Ảnh 6Cận cảnh khu vườn rộng 2500m2 trong biệt thự bạc tỷ của diễn viên Việt Trinh khiến ai nấy đều choáng ngợp - Ảnh 7Cận cảnh khu vườn rộng 2500m2 trong biệt thự bạc tỷ của diễn viên Việt Trinh khiến ai nấy đều choáng ngợp - Ảnh 8

Cận cảnh khu vườn rộng 2500m2 trong biệt thự bạc tỷ của diễn viên Việt Trinh khiến ai nấy đều choáng ngợp - Ảnh 9

Nông trại của ‘Người đẹp Tây Đô’ có đủ các loại cây quả, rau củ sạch – Ảnh: Internet

Ngoài những giờ làm việc căng thẳng, Việt Trinh thường dành thời gian để chăm sóc cho khu vườn của mình. Thỉnh thoảng, nữ diễn viên lại khoe những món ăn được chế biến từ chính những loại rau quả sạch mình trồng được ngoài vườn.

Cận cảnh khu vườn rộng 2500m2 trong biệt thự bạc tỷ của diễn viên Việt Trinh khiến ai nấy đều choáng ngợp - Ảnh 10
Người đẹp xem việc chăm sóc vườn tược là một cách thư giãn - Ảnh: Internet

Nhìn thấy cuộc sống an nhàn, tự tại của Việt Trinh, nhiều người thầm ngưỡng mộ và ước ao có cuộc sống như cô. Có thể thấy, chính không gian sống gần gũi với thiên nhiên đã mang lại cho nữ diễn viên tâm hồn tự do, vui vẻ và hạnh phúc hơn mỗi ngày.

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