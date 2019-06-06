Cận cảnh khu vườn rộng 2500m2 trong biệt thự bạc tỷ của diễn viên Việt Trinh khiến ai nấy đều choáng ngợp

Trên trang cá nhân, “Người đẹp Tây Đô” khiến người hâm mộ thích thú khi khoe thành quả thu hoạch trái cây ngay tại vườn nhà.
- Việt Trinh và loạt sao Việt tình nguyện hiến tạng
- Việt Trinh đăng ảnh cùng con trai cao lớn sau 10 năm giấu kín
Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, hiện tại Việt Trinh chọn cho mình một cuộc sống bình yên bên con trai. Căn biệt thự tại Bình Dương chính là nơi nữ diễn viên chọn làm nơi “ở ẩn” và vui vẻ tận hưởng cuộc sống tại đây.
Được biết, Việt Trinh đã mua lại ngôi nhà này khoảng 10 năm trước. Nữ diễn viên dành hết tâm huyết cải tạo khu vườn rộng 2500m2 của mình và biến nó thành “nông trại mini” để trồng đủ loại rau và cây ăn quả. Đến nay, khu vườn của cô đã trở thành một không gian khiến ai nấy đều thích thú khi được ghé thăm.
Trên trang cá nhân, Việt Trinh thường xuyên khoe thành quả sau mỗi lần thu hoạch các loại rau quả, trái cây... khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Bên cạnh đó, khu vườn của Việt Trinh được thiết kế vô cùng dân dã, mang lại cảm giác yên bình như ở thôn quê.
Ngoài những giờ làm việc căng thẳng, Việt Trinh thường dành thời gian để chăm sóc cho khu vườn của mình. Thỉnh thoảng, nữ diễn viên lại khoe những món ăn được chế biến từ chính những loại rau quả sạch mình trồng được ngoài vườn.
Nhìn thấy cuộc sống an nhàn, tự tại của Việt Trinh, nhiều người thầm ngưỡng mộ và ước ao có cuộc sống như cô. Có thể thấy, chính không gian sống gần gũi với thiên nhiên đã mang lại cho nữ diễn viên tâm hồn tự do, vui vẻ và hạnh phúc hơn mỗi ngày.