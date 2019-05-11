Vừa nhận thẻ đăng ký hiến tạng, Việt Trinh nghẹn ngào: 'Cám ơn Ba Mẹ đã cho con hình hài này'

Hậu trường 11/05/2019 11:04

Sau MC Quyền Linh, Nguyễn Phi Hùng, Hari Won... diễn viên Việt Trinh là nghệ sĩ Việt tiếp theo quyết định đăng ký hiến tạng khi qua đời.

Mới đây, nữ diễn viên "Người đẹp Tây Đô" chia sẻ đã nhận được thẻ đăng ký hiến tạng trên trang Facebook cá nhân. Kèm theo đó, bà mẹ đơn thân còn viết dòng trạng thái chiêm nghiệm về cuộc sống. Hơn nửa đời người, Việt Trinh tự nhận đã làm sai nhiều thứ. Dù vậy nữ diễn viên vẫn muốn được sống tĩnh lặng cho đến cuối đời.

Vừa nhận thẻ đăng ký hiến tạng, Việt Trinh nghẹn ngào: 'Cám ơn Ba Mẹ đã cho con hình hài này' - Ảnh 1

Vừa nhận thẻ đăng ký hiến tạng, Việt Trinh nghẹn ngào: 'Cám ơn Ba Mẹ đã cho con hình hài này' - Ảnh 2
Việt Trinh đăng ký hiến tạng tại bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh: FBNV

Việt Trinh viết: “Con xin cám ơn Ba Mẹ đã cho con hình hài này. Con xin cám ơn Phật Trời cho con linh hồn này. Đi hơn nửa đời người con soi rọi thấy mình đã làm sai nhiều hơn làm đúng. Mà đời vẫn thương con ban cho con cuộc sống hôm nay. Cát bụi rồi sẽ trở về với cát bụi. Con xin hiến tạng sau khi con mất đi để người khác có thể bắt đầu lại sự sống. Con xin sám hối trước đại chúng. Con xin sám hối và xin lỗi với tất cả những người mà con đã làm cho họ buồn. Con xin cám ơn cuộc đời. Con chỉ mong điều duy nhất là có được cuộc sống tĩnh lặng cho đến hết cuộc đời".

Được biết, vào ngày 22/4 vừa qua, diễn viên Việt Trinh đã đến bệnh viện để làm thủ tục đăng ký hiến tạng sau khi qua đời. Hành động cao đẹp của cô nhận được sự ủng hộ của mọi người.

Vừa nhận thẻ đăng ký hiến tạng, Việt Trinh nghẹn ngào: 'Cám ơn Ba Mẹ đã cho con hình hài này' - Ảnh 3
Cô hi vọng việc làm của mình sẽ trở thành nguồn cảm hứng và động lực để mọi người có thể tham gia hiến tạng - Ảnh: FBNV

Dưới bài viết, Việt Trinh nhận được rất nhiều lời ngợi khen: "Thương cô! Một người nghệ sĩ chân chính và cao thượng"; "Chị thật tuyệt vời. Yêu chị"; "Một tấm lòng đẹp"; "Một nghĩa cử cao đẹp, đầy tính nhân văn và tấm lòng nhân hậu".

Việt Trinh và loạt sao Việt tình nguyện hiến tạng

Việt Trinh và loạt sao Việt tình nguyện hiến tạng

Những lý do được sao Việt đưa ra đều mang tính nhân văn, riêng Việt Trinh có thêm một nguyên nhân khác.

Xem thêm
Từ khóa:   diễn viên Việt Trinh Việt Trinh hiến tạng đăng ký hiến tạng

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 39 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 4 giờ 39 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 5 giờ 39 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 6 giờ 39 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 9 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 7 giờ 39 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 8 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026