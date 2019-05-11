Vừa nhận thẻ đăng ký hiến tạng, Việt Trinh nghẹn ngào: 'Cám ơn Ba Mẹ đã cho con hình hài này'

Sau MC Quyền Linh, Nguyễn Phi Hùng, Hari Won... diễn viên Việt Trinh là nghệ sĩ Việt tiếp theo quyết định đăng ký hiến tạng khi qua đời.

Mới đây, nữ diễn viên "Người đẹp Tây Đô" chia sẻ đã nhận được thẻ đăng ký hiến tạng trên trang Facebook cá nhân. Kèm theo đó, bà mẹ đơn thân còn viết dòng trạng thái chiêm nghiệm về cuộc sống. Hơn nửa đời người, Việt Trinh tự nhận đã làm sai nhiều thứ. Dù vậy nữ diễn viên vẫn muốn được sống tĩnh lặng cho đến cuối đời.

Việt Trinh đăng ký hiến tạng tại bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh: FBNV

Việt Trinh viết: “Con xin cám ơn Ba Mẹ đã cho con hình hài này. Con xin cám ơn Phật Trời cho con linh hồn này. Đi hơn nửa đời người con soi rọi thấy mình đã làm sai nhiều hơn làm đúng. Mà đời vẫn thương con ban cho con cuộc sống hôm nay. Cát bụi rồi sẽ trở về với cát bụi. Con xin hiến tạng sau khi con mất đi để người khác có thể bắt đầu lại sự sống. Con xin sám hối trước đại chúng. Con xin sám hối và xin lỗi với tất cả những người mà con đã làm cho họ buồn. Con xin cám ơn cuộc đời. Con chỉ mong điều duy nhất là có được cuộc sống tĩnh lặng cho đến hết cuộc đời".

Được biết, vào ngày 22/4 vừa qua, diễn viên Việt Trinh đã đến bệnh viện để làm thủ tục đăng ký hiến tạng sau khi qua đời. Hành động cao đẹp của cô nhận được sự ủng hộ của mọi người.

Cô hi vọng việc làm của mình sẽ trở thành nguồn cảm hứng và động lực để mọi người có thể tham gia hiến tạng - Ảnh: FBNV

Dưới bài viết, Việt Trinh nhận được rất nhiều lời ngợi khen: "Thương cô! Một người nghệ sĩ chân chính và cao thượng"; "Chị thật tuyệt vời. Yêu chị"; "Một tấm lòng đẹp"; "Một nghĩa cử cao đẹp, đầy tính nhân văn và tấm lòng nhân hậu".

Việt Trinh và loạt sao Việt tình nguyện hiến tạng Những lý do được sao Việt đưa ra đều mang tính nhân văn, riêng Việt Trinh có thêm một nguyên nhân khác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vua-nhan-the-dang-ky-hien-tang-viet-trinh-nghen-ngao-cam-on-ba-me-da-cho-con-hinh-hai-nay-324652.html