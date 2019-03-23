Việt Trinh đăng ảnh cùng con trai cao lớn sau 10 năm giấu kín

Hậu trường 23/03/2019 10:54

Sau 10 năm giấu kín hình ảnh của con, Việt Trinh bất ngờ đăng tải những bức ảnh chụp cậu bé từ phía sau để khoe với người hâm mộ.

Cách đây ít giờ, diễn viên Việt Trinh gây chú ý khi chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh chụp con trai từ phía sau. Có thể thấy, cậu bé trông đã cao lớn và sở hữu vóc dáng phổng phao như thanh niên. Con trai Việt Trinh tên là Thiện Nhân, đã gần 10 tuổi và là quý tử duy nhất của 'Người đẹp Tây Đô' cùng chồng cũ. Nhiều năm qua, dù đã ly hôn nhưng Việt Trinh luôn lấy con trai làm động lực phấn đấu trong cuộc sống. Cậu nhóc vừa là bạn thân vừa là chỗ dựa để người đẹp luôn sống vui vẻ và yêu đời. 

"Mẹ ơi! Con thi giữa kỳ 2 xong rồi. Mẹ dẫn con đi giảm stress đi. Ôn thi liên tục 10 ngày con đuối quá! Thế là 2 mẹ con đi ăn no tới thở không nổi luôn. Sao mà yêu, mà ghiền anh ấy đến thế không biết", Việt Trinh viết trên trang cá nhân

Việt Trinh đăng ảnh cùng con trai cao lớn sau 10 năm giấu kín - Ảnh 1
Việt Trinh chia sẻ ảnh chụp bên con trai 10 tuổi nhưng không để lộ mặt cậu bé - Ảnh: Internet
Việt Trinh đăng ảnh cùng con trai cao lớn sau 10 năm giấu kín - Ảnh 2
Việt Trinh đăng ảnh cùng con trai cao lớn sau 10 năm giấu kín - Ảnh 3
Việt Trinh đăng ảnh cùng con trai cao lớn sau 10 năm giấu kín - Ảnh 4
Trước đây, Việt Trinh từng nhiều lần đăng ảnh chụp con từ phía sau - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên cũng thường xuyên hé lộ ảnh chụp những khoảnh khắc đáng yêu của bé Thiện Nhân nhưng tuyệt nhiên không để lộ mặt. Chia sẻ trong một bài phỏng vấn cách đây ít lâu, "Người đẹp Tây Đô" cho biết hiện tại con trai vẫn chưa biết chị từng có quá khứ huy hoàng với nghề diễn viên. Cũng như một số sao Việt khác, Việt Trinh muốn con được lớn lên trong yên bình, không bị quá nhiều áp lực từ việc có mẹ là người nổi tiếng. 

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Từ khóa:   Việt Trinh con trai Việt Trinh

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