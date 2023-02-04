Cùng chồng đi nghỉ dưỡng, Đỗ Mỹ Linh còn tự tay làm điều lãng mạn này tặng sinh nhật ông xã

Sau khi được gả vào hào môn, nhất cử nhất động của hoa hậu Đỗ Mỹ Linh luôn nhận được sự quan tâm chú ý của công chúng và truyền thông. Gần đây, qua một số hình ảnh chia sẻ, vợ chồng Đỗ Mỹ Linh đang có chuyến du lịch nghỉ dưỡng tại Phú Quốc, nhiều khán giả cho rằng cả hai đang đi hâm nóng tình cảm dịp đầu năm.

Mới đây, Đỗ Mỹ Linh đã tổ chức sinh nhật đầy ấm áp cho ông xã trong chuyến du lịch tại Phú Quốc. Theo đó, nam doanh nhân khoe ảnh được Đỗ Mỹ Linh chuẩn bị tiệc sinh nhật tuổi mới. "Happy birthday love", lời chúc ngọt ngào Hoa hậu Việt Nam gửi đến bạn đời.

Đỗ Mỹ Linh tổ chức sinh nhật đầy ấm áp cho ông xã trong chuyến du lịch tại Phú Quốc.

Qua ảnh, có thể người đẹp Hà thành chuẩn bị khá tỉ mỉ cho ngày đặc biệt của ông xã trong chuyến du lịch riêng tư. Khâu trang trí tuy đơn giản nhưng vẫn ấm cúng và bắt mắt.

Ông xã Đỗ Mỹ Linh đính kèm biểu tượng bánh kem cùng trái tim màu tím - biểu tượng cho sự chung thủy trong tình yêu để gửi đến vợ mình thay lời cảm ơn. Nhìn khoảnh khắc trên khiến khán giả không khỏi ghen tỵ. Không chỉ xinh đẹp, giỏi giang Đỗ Mỹ Linh còn là người vợ cực tâm lý.

Đỗ Vinh Quang sinh năm 1995, là Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội, con trai thứ hai của bầu Hiển. Nam doanh nhân và Hoa hậu Việt Nam 2016 - Đỗ Mỹ Linh - trước đó có mối tình 2 năm kín tiếng. Sau đám cưới hồi cuối tháng 10/2022, vợ chồng Đỗ Mỹ Linh - Đỗ Vinh Quang là cặp vợ chồng "hot" của Vbiz.

Cặp đôi tận hưởng cuộc sống tân hôn ngọt ngào.

Tuy nhiên, cặp đôi luôn rất kín tiếng trong chuyện đời tư dường như không công khai nhiều trước công chúng, cả hai chỉ được bắt gặp nhiều nhất khi sánh đôi xuất hiện trên sân vận động cổ vũ cho đội tuyển bóng đá Hà Nội.

Hiện tại, Đỗ Mỹ Linh đang có cuộc sống viên mãn. Không chỉ được chồng cưng chiều, nàng hậu còn được lòng gia đình chồng. Chính vì bởi lối sống giản dị và tinh tế, Đỗ Vinh Quang và Đỗ Mỹ Linh ngày càng chiếm được số đông tình cảm của khán giả.