Cư dân mạng 'đào' lại clip Phi Nhung 'hỏi nhỏ' Hồ Văn Cường việc lấy tiền khán giả cho để làm từ thiện, phản ứng của giọng ca nhí gây bất ngờ

Sau khi cố nghệ sĩ Phi Nhung qua đời, ồn ào cát xê Hồ Văn Cường là điều thu hút sự chú ý của công chúng. Vào chiều ngày 11/10, quản lý của cố ca sĩ Phi Nhung đã có buổi làm việc trả lại toàn bộ cát-xê 5 năm đi hát cho nam ca sĩ, đồng thời tặng thêm 500 triệu đúng như tâm nguyện trước khi qua đời của cố nghệ sĩ Phi Nhung khi Hồ Văn Cường ra riêng.

Giữa ồn ào cát xê và việc Hồ Văn Cường vẫn biệt tăm, mới đây, netizen tiếp tục đào lại clip khi sinh thời cố nghệ sĩ Phi Nhung từng hỏi ý kiến Hồ Văn Cường về việc rút số tiền khản giả hâm mộ cho ra để làm từ thiện và phản ứng của nam ca sĩ khiến nhiều người bất ngờ.