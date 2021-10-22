Cư dân mạng 'đào' lại clip Phi Nhung 'hỏi nhỏ' Hồ Văn Cường việc lấy tiền khán giả cho để làm từ thiện, phản ứng của giọng ca nhí gây bất ngờ

Nam ca sĩ có phản ứng ra sao khi mẹ Phi Nhung hỏi về việc rút tiền ra làm từ thiện?
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Sau khi cố nghệ sĩ Phi Nhung qua đời, ồn ào cát xê Hồ Văn Cường là điều thu hút sự chú ý của công chúng. Vào chiều ngày 11/10, quản lý của cố ca sĩ Phi Nhung đã có buổi làm việc trả lại toàn bộ cát-xê 5 năm đi hát cho nam ca sĩ, đồng thời tặng thêm 500 triệu đúng như tâm nguyện trước khi qua đời của cố nghệ sĩ Phi Nhung khi Hồ Văn Cường ra riêng.
Giữa ồn ào cát xê và việc Hồ Văn Cường vẫn biệt tăm, mới đây, netizen tiếp tục đào lại clip khi sinh thời cố nghệ sĩ Phi Nhung từng hỏi ý kiến Hồ Văn Cường về việc rút số tiền khản giả hâm mộ cho ra để làm từ thiện và phản ứng của nam ca sĩ khiến nhiều người bất ngờ.
Clip này ghi lại cảnh hậu trường phòng make up trước khi đi diễn của hai mẹ con Phi Nhung. Trong lúc Hồ Văn Cường đang make-up, cố nghệ sĩ Phi Nhung bước đến gần và hỏi ý kiến con trai về muốn quyên góp bao nhiêu cho việc cứu trợ lũ lụt miền Trung. Cố nghệ sĩ hỏi: "Con muốn quyên góp cho lũ lụt bao nhiêu. 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu... Bao nhiêu thì mẹ tự lấy". Thấy vậy, Hồ Văn Cường vui vẻ đáp không đắn đo: "Mẹ muốn lấy bao nhiêu cứ tự lấy đi". Khi nhân viên make-up đùa rằng: "5 triệu hay 5 tỷ?", Phi Nhung liền nói: "5 tỷ đâu ra".
Sau một hồi trao đổi, cố nghệ sĩ Phi Nhung thống nhất sẽ dùng 5 triệu đồng của Hồ Văn Cường, trích từ số tiền khán giả tặng cho con trai nuôi tại Úc. Phi Nhung cũng đồng thời giải thích rõ sở dĩ làm điều này là vì số tiền để lâu trong tài khoản nhưng Hồ Văn Cường không dùng đến. Cậu bé cũng tỏ ra khá vui vẻ với gợi ý dùng tiền làm từ thiện của mẹ.
Ảnh: Chụp màn hình, FBNV