Công Vinh hạnh phúc khi được đích thân 'con gái rượu' viết thư tay chúc mừng sinh nhật: 'Con mong ba sống lâu trường thọ'

Công Vinh - Thủy Tiên được biết đến là một trong những cặp đôi nổi tiếng tại làng giải trí Vbiz. Cả 2 không chỉ sở hữu một sự nghiệp thành công mà cuộc sống gia đình của 2 người cũng khiến netizen Việt Nam đặc biệt thích thú và ngưỡng mộ.

Công Vinh và Thủy Tiên - Ảnh: Internet

Tạm gác những vấn đề liên quan đến thành công và hạnh phúc của cặp đôi, điều khiến fan dành sự quan tâm đến Công Vinh Thủy Tiên còn là ở cách dạy con cái. Tình yêu của Công Vinh - Thủy Tiên đơm hoa kết trái với sự chào đời của cô con gái đầu lòng vào năm 2013. Kể từ đó, cả hai rút khỏi nhiều dự án nghệ thuật để lui về tổ ấm chăm sóc Bánh Gạo. Đã 9 năm trôi qua, Công Vinh và Thủy Tiên chưa một lần lộ mặt con gái và muốn giữ kín về cuộc sống của bé.