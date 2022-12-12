Công Vinh hạnh phúc khi được đích thân 'con gái rượu' viết thư tay chúc mừng sinh nhật: 'Con mong ba sống lâu trường thọ'

Hậu trường 12/12/2022 14:29

Con gái Công Vinh khiến cho ông bố nổi tiếng không khỏi phần xúc động với món quà của mình.

Công Vinh - Thủy Tiên được biết đến là một trong những cặp đôi nổi tiếng tại làng giải trí Vbiz. Cả 2 không chỉ sở hữu một sự nghiệp thành công mà cuộc sống gia đình của 2 người cũng khiến netizen Việt Nam đặc biệt thích thú và ngưỡng mộ. 

Công Vinh hạnh phúc khi được đích thân 'con gái rượu' viết thư tay chúc mừng sinh nhật: 'Con mong ba sống lâu trường thọ' - Ảnh 1
Công Vinh và Thủy Tiên - Ảnh: Internet

Tạm gác những vấn đề liên quan đến thành công và hạnh phúc của cặp đôi, điều khiến fan dành sự quan tâm đến Công Vinh Thủy Tiên còn là ở cách dạy con cái.  Tình yêu của Công Vinh - Thủy Tiên đơm hoa kết trái với sự chào đời của cô con gái đầu lòng vào năm 2013. Kể từ đó, cả hai rút khỏi nhiều dự án nghệ thuật để lui về tổ ấm chăm sóc Bánh Gạo. Đã 9 năm trôi qua, Công Vinh và Thủy Tiên chưa một lần lộ mặt con gái và muốn giữ kín về cuộc sống của bé.

Công Vinh hạnh phúc khi được đích thân 'con gái rượu' viết thư tay chúc mừng sinh nhật: 'Con mong ba sống lâu trường thọ' - Ảnh 2
Cặp đôi được ngưỡng mộ về cách dạy dỗ con cái - Ảnh: Internet

Ngoài những chia sẻ về cách dạy con phải biết nhân hậu, tiêu tiền hợp lý và sống tự lập, cặp đôi không hề tiết lộ gì thêm về cuộc sống của con gái. Hiếm có ông bố bà mẹ nào trong showbiz lại cẩn thận từng ly từng tí trong việc giữ gìn con cái như họ.

Công Vinh hạnh phúc khi được đích thân 'con gái rượu' viết thư tay chúc mừng sinh nhật: 'Con mong ba sống lâu trường thọ' - Ảnh 3
 

Mới đây, trên trang cá nhân Công Vinh đăng tải thư tay cùng bức tranh gia đình nhận được từ con gái trong ngày sinh nhật đầy xúc động. Nhóc tỳ viết: “Cảm ơn ba vì công sức lớn lao mà ba và mẹ kiếm tiền nuôi con ạ. Con hứa sẽ ngoan và nghe lời nhưng đổi lại ba mẹ phải không la con vì khi ba la con lớn lắm ạ nên con sợ lắm. Con mong ba sống lâu trường thọ và kiếm được nhiều tiền, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Con mong sinh nhật ba vui vẻ”.

Công Vinh hạnh phúc khi được đích thân 'con gái rượu' viết thư tay chúc mừng sinh nhật: 'Con mong ba sống lâu trường thọ' - Ảnh 4
Danh thủ bóng đá Việt Nam cho biết đây là món quà ý nghĩa nhất đối với mình - Ảnh: Chụp màn hình 

Có thể thấy không chỉ thành công trong sự nghiệp, Thủy Tiên và Công Vinh cũng đã và đang thành công trong việc dãy dỗ con cái của mình, được sống trong một môi trường như bao bạn trẻ khác và biết yêu thương những người xung quanh. 

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