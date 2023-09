Công Vinh bất ngờ hé lộ thông tin sốc về bố đẻ

Tự truyện mang tên Phút 89 kể lại một cách chân thực toàn bộ những sự kiện xảy ra trong cuộc đời Công Vinh, do tác già Trần Minh chắp bút. Tuy mới ngày đầu ra mắt nhưng cuốn sách đã để lại nhiều cảm xúc khó quên trong lòng người đọc. Không chỉ nói về gia đình, Công Vinh cũng đưa câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích với ca sĩ Thuỷ Tiên vào một chương riêng.

Công Vinh và Thủy Tiên tại buổi họp báo - Ảnh: Internet

Ngoài ra, cựu tiền đạo quê Nghệ An cũng liệt kê ra nhiều mốc son may mắn gắn liền với phút 89 để thuật lại con đường đi đến thành công đầy nước mắt của mình. Qua đó, Công Vinh muốn nhắn nhủ khán giả hãy cứ nỗ lực hết sức, vì may mắn luôn chọn người để ghé thăm.

Công Vinh cũng đưa chuyện tình với Thủy Tiên vào trong tự truyện của mình - Ảnh: Internet

Clip Công Vinh tại buổi họp báo. Nguồn: Internet