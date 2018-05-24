Công Vinh bất ngờ hé lộ thông tin sốc về bố đẻ

Hậu trường 24/05/2018 13:30

Tiết lộ của Công Vinh về thông tin bố đẻ từng buôn ma tuý khiến không ít người sốc nặng.

Chiều 23/5, vợ chồng Công Vinh đã tổ chức buổi họp báo ra mắt tự truyện có tên Lê Công Vinh Phút 89. Trong cuốn tự truyện đầu tiên viết về cuộc đời mình, cựu tiền đạo số 1 Việt Nam hé lộ nhiều góc khuất riêng tư khiến nhiều người bất ngờ, trong đó đáng chú ý nhất là câu chuyện bố anh từng buôn ma tuý và ở tù 12 năm.

Theo ông xã Thuỷ Tiên, đó là khoảng thời gian gia đình anh rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Cuộc sống khó khăn, nợ nần chồng chất buộc bố anh phải liều mình đi buôn ma tuý với mong muốn giúp gia đình thoát khỏi cảnh bần hàn.

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Công Vinh nghẹn ngào khi nhớ lại quá khứ khó khăn - Ảnh: Internet

“Năm 1998, khi vòng vây của các chủ nợ xiết ngày càng chặt, bố vừa đi được là bảo chị em tôi phải ở nhà chăm em Chi, để bố đi Hà Tây một chuyến. Nhà dượng tôi ở đó, bố muốn ra mượn ít tiền để mua một cái máy xay lúa. Có cái máy xay ở nhà, chị em tôi sẽ thay phiên nhau xay lúa thuê cho hàng xóm để nhà có đồng ra đồng vào. “Xong việc bố sẽ về liền”, bố nói trước khi lê cái chân hãy còn đau rời khỏi nhà. Nhưng bố không trở về nữa.

Sau đó cả nhà mới biết bố âm thầm nghe lời người ta đi buôn ma túy một chuyến, hy vọng vào một cuộc đổi đời. Bố bị bắt khi đang giữ 1,8kg ma túy trong người và bị tuyên án 12 năm tù. Năm ấy tôi 13 tuổi”, Công Vinh tự sự.

Tự truyện mang tên Phút 89 kể lại một cách chân thực toàn bộ những sự kiện xảy ra trong cuộc đời Công Vinh, do tác già Trần Minh chắp bút. Tuy mới ngày đầu ra mắt nhưng cuốn sách đã để lại nhiều cảm xúc khó quên trong lòng người đọc. Không chỉ nói về gia đình, Công Vinh cũng đưa câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích với ca sĩ Thuỷ Tiên vào một chương riêng.

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Công Vinh và Thủy Tiên tại buổi họp báo - Ảnh: Internet

Ngoài ra, cựu tiền đạo quê Nghệ An cũng liệt kê ra nhiều mốc son may mắn gắn liền với phút 89 để thuật lại con đường đi đến thành công đầy nước mắt của mình. Qua đó, Công Vinh muốn nhắn nhủ khán giả hãy cứ nỗ lực hết sức, vì may mắn luôn chọn người để ghé thăm.

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Công Vinh cũng đưa chuyện tình với Thủy Tiên vào trong tự truyện của mình - Ảnh: Internet

 

Clip Công Vinh tại buổi họp báo. Nguồn: Internet

Mặc set trang phục hơn 1 tỷ đồng sánh vai bên Công Vinh, Thủy Tiên vẫn bị chê già nua, kém sắc

Mặc set trang phục hơn 1 tỷ đồng sánh vai bên Công Vinh, Thủy Tiên vẫn bị chê già nua, kém sắc

Tại sự kiện mới đây, Thủy Tiên khiến nhiều chị em "tròn mắt" khi diện bộ trang phục hàng hiệu cùng nhiều phụ kiện kèm theo có giá trị lên đến hơn 1 tỷ đồng sánh bước bên Công Vinh.

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