Mặc set trang phục hơn 1 tỷ đồng sánh vai bên Công Vinh, Thủy Tiên vẫn bị chê già nua, kém sắc

Hậu trường 02/05/2018 17:00

Tại sự kiện mới đây, Thủy Tiên khiến nhiều chị em "tròn mắt" khi diện bộ trang phục hàng hiệu cùng nhiều phụ kiện kèm theo có giá trị lên đến hơn 1 tỷ đồng sánh bước bên Công Vinh.

Sau khi ra mắt MV Nói em nghe mãi mãi là bao xa, Thủy Tiên ít tham gia các sự kiện của làng giải trí Việt. Nữ ca sĩ tập trung quản lý công việc kinh doanh riêng và chăm lo, vun vén cho gia đình.

Tuy nhiên, sáng nay (2/5), Thủy Tiên bất ngờ sánh bước cùng ông xã Công Vinh tại sự kiện ra mắt Học viện bóng đá CV9. Lần xuất hiện này, bà mẹ một con gây ấn tượng khi diện set đồ có giá trị lên đến hơn 1 tỷ đồng gồm bộ trang sức 6 món, chân váy, áo, giày.

Mặc set trang phục hơn 1 tỷ đồng sánh vai bên Công Vinh, Thủy Tiên vẫn bị chê già nua, kém sắc - Ảnh 1
Thủy Tiên bị chê làn da kém mịn màng - Ảnh: Internet

Diện đồ đắt tiền là vậy nhưng Thủy Tiên lại không nhận được phản ứng tích cực của công chúng. Nhiều người cho rằng, có lẽ việc tất bật với công việc kinh doanh riêng và chăm lo cho gia đình đã khiến bà xã Công Vinh không còn nhiều thời gian chăm sóc bản thân. Tuy nhiên, một số chị em cũng thông cảm rằng phụ nữ ở tuổi 33 thì khó có thể tránh khỏi những dấu hiệu của thời gian.

Mặc set trang phục hơn 1 tỷ đồng sánh vai bên Công Vinh, Thủy Tiên vẫn bị chê già nua, kém sắc - Ảnh 2
Diện đồ hàng hiệu cùng phụ kiện đắt tiền, Thủy Tiên vẫn bị chê kém xinh - Ảnh: Internet
Mặc set trang phục hơn 1 tỷ đồng sánh vai bên Công Vinh, Thủy Tiên vẫn bị chê già nua, kém sắc - Ảnh 3
Nữ ca sĩ ân cần chăm sóc Công Vinh - Ảnh: Internet
Mặc set trang phục hơn 1 tỷ đồng sánh vai bên Công Vinh, Thủy Tiên vẫn bị chê già nua, kém sắc - Ảnh 4
Thủy Tiên sẽ là người trực tiếp quản lý và điều hành học viện bóng đá giúp ông xã - Ảnh: Internet
Mặc set trang phục hơn 1 tỷ đồng sánh vai bên Công Vinh, Thủy Tiên vẫn bị chê già nua, kém sắc - Ảnh 5
Học viện bóng đá CV9 là dự án Công Vinh ấp ủ từ lâu - Ảnh: Internet
Vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh đi nghỉ lễ bằng du thuyền sang trọng

Vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh đi nghỉ lễ bằng du thuyền sang trọng

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Từ khóa:   Thủy Tiên Công Vinh Thủy Tiên

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