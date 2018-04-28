Sở hữu tài sản khủng, không ngờ Thủy Tiên lại dạy con thế này về tiền bạc

Hậu trường 28/04/2018 12:56

Dòng trạng thái chia sẻ cách dạy con gái về tiền bạc của Thủy Tiên thu hút khá nhiều sự chú ý của dư luận.

Từng là cặp đôi chịu nhiều sự chỉ trích của dư luận vì những ồn ào tình ái, song hiện tại Thủy Tiên và Công Vinh nhận được rất nhiều sự yêu mến và ngưỡng mộ của công chúng vì tổ ấm hạnh phúc.

Đặc biệt, không chỉ hôn nhân vẹn tròn mà vợ chồng Công Vinh còn có sự nghiệp thành công và sở hữu trong tay khối tài sản khá lớn từ nhà lầu, xem hơi đến đồ hiệu đắt tiền nhiều người ao ước.

Sở hữu tài sản khủng, không ngờ Thủy Tiên lại dạy con thế này về tiền bạc - Ảnh 1
Vợ chồng Thủy Tiên sống trong căn biệt thự tiền tỷ tại TP. HCM - Ảnh: FBNV

Tuy có trong tay khối tài sản không hề nhỏ nhưng Thủy Tiên lại có cách dạy con gái khá đặc biệt. Cô dạy con tự lập và không sống phụ thuộc vào tiền bạc của bố mẹ.

Sở hữu tài sản khủng, không ngờ Thủy Tiên lại dạy con thế này về tiền bạc - Ảnh 2
Nữ ca sĩ chia sẻ cách dạy con về tiền bạc - Ảnh: FBNV

Cụ thể, Thủy Tiên chia sẻ trong bài viết mới đây: “Bây giờ Tiên vẫn nói với Gạo rằng: 'Tiền của ba là tiền của ba, tiền của mẹ là tiền của mẹ, tiền của con là tiền của con, không phải tiền của ba mẹ là tiền của con. Tiền của con là sau này con lớn lên, con phải tự đi làm'.

Thật ra thì con người ta ai cũng đều có số phận khác nhau. Tôi quan niệm dạy con như vậy. Tôi không làm tất cả mọi thứ để dành cho con. Tôi quan niệm, một đứa trẻ nếu số của nó sau này là số tốt, số giàu hay số sướng gì đó là do số phận và phước đức của nó.

Sở hữu tài sản khủng, không ngờ Thủy Tiên lại dạy con thế này về tiền bạc - Ảnh 3
Hình ảnh đời thường của cặp đôi trẻ. Có thể nhận ra cô luôn tạo điều kiện để con được phụ giúp bố mẹ trong công việc nhà - Ảnh: FBNV

Cho nên, đừng đi làm vì phải để lại cho con, phải làm quá nhiều vì nó. Nó phải tự làm ra những gì thuộc về nó thì nó mới thật sự lớn được.

Tôi vẫn tin vào số phận lắm. Chứ ngày xưa tôi cũng đâu có bất cứ một cái gì, hay là anh Vinh cũng vậy. Nhưng tự khả năng mình có thể làm ra được, có thể lo lại được cho cả gia đình, đó là số phận của tôi và sự cố gắng của tôi. Còn nếu như ngày xưa, ba mẹ vun vén cho tôi thì chưa chắc tôi có thể cố gắng được như ngày hôm nay".

Dòng trạng thái của bà xã Công Vinh nhận được khá nhiều lượt like và bình luận. Nhiều ý kiến đồng tình với quan điểm và cách nuôi dạy con của Thủy Tiên.

Sở hữu tài sản khủng, không ngờ Thủy Tiên lại dạy con thế này về tiền bạc - Ảnh 4
Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của Thủy Tiên và Công Vinh khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: FBNV
Công Vinh bất ngờ nhắn Thủy Tiên: 'Nếu có kiếp sau nhất định vẫn yêu em'

Công Vinh bất ngờ nhắn Thủy Tiên: 'Nếu có kiếp sau nhất định vẫn yêu em'

Cựu chân sút người nghệ An khiến hàng nghìn cư dân mạng "rụng tim" khi thề sẽ yêu Thủy tiên từ kiếp này sang kiếp khác.

Xem thêm
Từ khóa:   Thủy Tiên Công Vinh Thủy Tiên con gái Thủy Tiên ca sĩ Thủy Tiên

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 2 giờ 57 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 4 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42