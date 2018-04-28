Sở hữu tài sản khủng, không ngờ Thủy Tiên lại dạy con thế này về tiền bạc

Đặc biệt, không chỉ hôn nhân vẹn tròn mà vợ chồng Công Vinh còn có sự nghiệp thành công và sở hữu trong tay khối tài sản khá lớn từ nhà lầu, xem hơi đến đồ hiệu đắt tiền nhiều người ao ước.

Từng là cặp đôi chịu nhiều sự chỉ trích của dư luận vì những ồn ào tình ái, song hiện tại Thủy Tiên và Công Vinh nhận được rất nhiều sự yêu mến và ngưỡng mộ của công chúng vì tổ ấm hạnh phúc.

Cụ thể, Thủy Tiên chia sẻ trong bài viết mới đây: “Bây giờ Tiên vẫn nói với Gạo rằng: 'Tiền của ba là tiền của ba, tiền của mẹ là tiền của mẹ, tiền của con là tiền của con, không phải tiền của ba mẹ là tiền của con. Tiền của con là sau này con lớn lên, con phải tự đi làm'.

Tuy có trong tay khối tài sản không hề nhỏ nhưng Thủy Tiên lại có cách dạy con gái khá đặc biệt. Cô dạy con tự lập và không sống phụ thuộc vào tiền bạc của bố mẹ.

Thật ra thì con người ta ai cũng đều có số phận khác nhau. Tôi quan niệm dạy con như vậy. Tôi không làm tất cả mọi thứ để dành cho con. Tôi quan niệm, một đứa trẻ nếu số của nó sau này là số tốt, số giàu hay số sướng gì đó là do số phận và phước đức của nó.

Hình ảnh đời thường của cặp đôi trẻ. Có thể nhận ra cô luôn tạo điều kiện để con được phụ giúp bố mẹ trong công việc nhà - Ảnh: FBNV

Cho nên, đừng đi làm vì phải để lại cho con, phải làm quá nhiều vì nó. Nó phải tự làm ra những gì thuộc về nó thì nó mới thật sự lớn được.

Tôi vẫn tin vào số phận lắm. Chứ ngày xưa tôi cũng đâu có bất cứ một cái gì, hay là anh Vinh cũng vậy. Nhưng tự khả năng mình có thể làm ra được, có thể lo lại được cho cả gia đình, đó là số phận của tôi và sự cố gắng của tôi. Còn nếu như ngày xưa, ba mẹ vun vén cho tôi thì chưa chắc tôi có thể cố gắng được như ngày hôm nay".

Dòng trạng thái của bà xã Công Vinh nhận được khá nhiều lượt like và bình luận. Nhiều ý kiến đồng tình với quan điểm và cách nuôi dạy con của Thủy Tiên.