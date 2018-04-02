Diện bikini đi nghỉ mát với ông xã Công Vinh, Thủy Tiên khiến dân tình xuýt xoa vì thân hình nóng bỏng

Thủy Tiên khiến không ít chị em ghen tỵ khi chia sẻ hình ảnh diện bikini táo bạo, khoe 3 vòng bốc lửa, cuốn hút.
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Dù đang rất bận rộn với nhiều dự án dịp đầu năm nhưng vợ chồng Thủy Tiên và Công Vinh vẫn sắp xếp thời gian để cùng nhau đi chơi hâm nóng tình cảm. Hiện tại, cặp đôi đang tự thưởng cho mình kỳ nghỉ dưỡng vui vẻ và thoải mái tại Phú Quốc.
Sau loạt hình ảnh vui vẻ bên ông xã Công Vinh, Thủy Tiên tiếp tục gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh diện bikini hoa màu vàng nổi bật. Nữ ca sĩ khiến nhiều người trầm trồ bởi thân hình bốc lửa cùng làn da trắng nuột nà, quyến rũ trước biển.