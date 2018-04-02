Diện bikini đi nghỉ mát với ông xã Công Vinh, Thủy Tiên khiến dân tình xuýt xoa vì thân hình nóng bỏng

Hậu trường 02/04/2018 15:29

Thủy Tiên khiến không ít chị em ghen tỵ khi chia sẻ hình ảnh diện bikini táo bạo, khoe 3 vòng bốc lửa, cuốn hút.

Dù đang rất bận rộn với nhiều dự án dịp đầu năm nhưng vợ chồng Thủy Tiên và Công Vinh vẫn sắp xếp thời gian để cùng nhau đi chơi hâm nóng tình cảm. Hiện tại, cặp đôi đang tự thưởng cho mình kỳ nghỉ dưỡng vui vẻ và thoải mái tại Phú Quốc.

Sau loạt hình ảnh vui vẻ bên ông xã Công Vinh, Thủy Tiên tiếp tục gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh diện bikini hoa màu vàng nổi bật. Nữ ca sĩ khiến nhiều người trầm trồ bởi thân hình bốc lửa cùng làn da trắng nuột nà, quyến rũ trước biển.

Diện bikini đi nghỉ mát với ông xã Công Vinh, Thủy Tiên khiến dân tình xuýt xoa vì thân hình nóng bỏng - Ảnh 1
Diện bikini nóng bỏng, Thủy Tiên khiến nhiều chị em xuýt xoa, ghen tỵ với thân hình đẹp không tỳ vết của mình - Ảnh: Internet
Diện bikini đi nghỉ mát với ông xã Công Vinh, Thủy Tiên khiến dân tình xuýt xoa vì thân hình nóng bỏng - Ảnh 2
Trước đó, giọng ca Nói em nghe mãi mãi là bao xa cũng chia sẻ hình ảnh thoải mái nằm đọc sách trước biển - Ảnh: Internet
Diện bikini đi nghỉ mát với ông xã Công Vinh, Thủy Tiên khiến dân tình xuýt xoa vì thân hình nóng bỏng - Ảnh 3
Thủy Tiên rủ ông xã cùng đi trốn nắng Sài Gòn - Ảnh: Internet
Diện bikini đi nghỉ mát với ông xã Công Vinh, Thủy Tiên khiến dân tình xuýt xoa vì thân hình nóng bỏng - Ảnh 4
Thủy Tiên khiến nhiều chị em ngưỡng mộ khi được chồng chiều chuộng hết mức. Công Vinh thường xuyên tháp tùng bà xã xinh đẹp đến các sự kiện - Ảnh: Internet
Diện bikini đi nghỉ mát với ông xã Công Vinh, Thủy Tiên khiến dân tình xuýt xoa vì thân hình nóng bỏng - Ảnh 5
Khoảnh khắc đời thường tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc của vợ chồng Thủy Tiên và Công Vinh khiến nhiều chị em ngưỡng mộ - Ảnh: Internet
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Từ khóa:   Thủy Tiên Thủy Tiên - Công Vinh

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