Công Vinh bất ngờ nhắn Thủy Tiên: 'Nếu có kiếp sau nhất định vẫn yêu em'

Hậu trường 30/03/2018 17:39

Cựu chân sút người nghệ An khiến hàng nghìn cư dân mạng "rụng tim" khi thề sẽ yêu Thủy tiên từ kiếp này sang kiếp khác.

Công Vinh - Thủy Tiên nổi tiếng là cặp đôi hạnh phúc nhất nhì showbiz Việt. Tuy vướng không ít ồn ào từ yêu nhau cho đến khi nên duyên vợ chồng, thế nhưng cựu tiền đạo số 1 Việt Nam và nàng ca sĩ gốc Kiên Giang vẫn sát cánh bên nhau qua nhiều giông bão.

Sau 9 năm, trái ngọt họ thu được là một gia đình hạnh phúc với cô công chúa nhỏ có tên Bánh Gạo. Hai vợ chồng cũng đã tạo dựng nên cơ ngơi hoành tráng với đầy đủ nhà lầu, xe hơi và tiền tài đủ để sống sung túc cả đời. 

Công Vinh bất ngờ nhắn Thủy Tiên: 'Nếu có kiếp sau nhất định vẫn yêu em' - Ảnh 1
Dù đã kết hôn nhiều năm nhưng Công Vinh vẫn luôn chăm sóc Thủy tiên chu đáo như ngày mới yêu - Ảnh: Internet

Để có được thành quả như hôm nay, cặp đôi phải học cách thấu hiểu nhau rất nhiều trong cuộc sống thường ngày. Họ được ngưỡng mộ vì tình yêu đẹp như tiểu thuyết, chưa một phút giây phai nhạt trong suốt nhiều năm qua.

Mới đây, Công Vinh tiếp tục khiến fan "rụng tim" khi chia sẻ một câu nói đậm chất ngôn tình dành cho Thủy Tiên sau nhiều năm chung sống. Trên trang cá nhân, cựu tiền đạo đăng tải ca khúc "Nói em nghe mãi mãi là bao xa?" của Thủy Tiên và trả lời rằng: "Mãi mãi của anh là hơn 1.000 năm.. nếu có kiếp sau nhất định vẫn yêu em".

Công Vinh bất ngờ nhắn Thủy Tiên: 'Nếu có kiếp sau nhất định vẫn yêu em' - Ảnh 2
Công Vinh chia sẻ ca khúc mới của vợ và hứa yêu cô ngàn năm - Ảnh: FBNV
Công Vinh bất ngờ nhắn Thủy Tiên: 'Nếu có kiếp sau nhất định vẫn yêu em' - Ảnh 3
Cư dân mạng xuýt xoa trước sự ngọt ngào quá đỗi của Công Vinh - Ảnh: FBNV
Công Vinh bất ngờ nhắn Thủy Tiên: 'Nếu có kiếp sau nhất định vẫn yêu em' - Ảnh 4
Công Vinh và Thủy tiên vượt qua rất nhiều sóng gió để có hạnh phúc hiện tại - Ảnh: Internet
Thủy Tiên vợ Công Vinh lại tung bộ ảnh đẹp mong manh say đắm lòng người

Thủy Tiên vợ Công Vinh lại tung bộ ảnh đẹp mong manh say đắm lòng người

Thuỷ Tiên tiếp tục gây xao xuyến với hình ảnh đẹp tinh khôi. Đây cũng là hình ảnh cô chọn để tái xuất trong sản phẩm âm nhạc mới của mình.

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Từ khóa:   Công Vinh Thủy Tiên Công Vinh - Thủy Tiên

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