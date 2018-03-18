Giàu 'nứt đố đổ vách' nhưng đây là cách mà Thủy Tiên - Công Vinh tận hưởng cuộc sống

Hình ảnh vợ chồng Công Vinh thư thái ngồi uống trà trong không gian lãng mạn ngập tràn hoa tươi khiến nhiều người thích thú.
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Cách đây vài giờ, Thủy Tiên chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh hai vợ chồng thư thái ngồi uống trà trong không gian vô cùng lãng mạn. Tuy chỉ là một góc nhỏ trước sân biệt thự nhưng vợ chồng nữ ca sĩ đã tạo ra một khung cảnh đẹp như mơ.
Trong khi Thủy Tiên hóa nàng thơ, khoe kỹ thuật pha trà điêu luyện thì Công Vinh ngồi khoanh tay chờ đón thành quả từ người vợ yêu quý. Nhìn họ, ai cũng mơ ước có một cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào mãi như thế cho đến khi về già.
Công Vinh - Thủy Tiên được biết đến là cặp vợ chồng có gia sản kếch xù bậc nhất trong showbiz Việt. Tuy vậy, cuộc sống thường ngày của họ lại giản dị đến không ngờ. Ngoài sở thích trồng hoa, cặp đôi còn tự trồng rau xanh để cải thiện bữa ăn gia đình.
Công Vinh từng tiết lộ rằng anh yêu Thủy Tiên vì cô có đủ tố chất của một người mẹ, người vợ. Ngoài những lúc xuất hiện lộng lẫy trên sân khấu, nữ ca sĩ luôn chăm sóc chu đáo cho tất cả mọi người. Đây cũng được xem là một trong những lý do giúp tình yêu của Công Vinh - Thủy Tiên luôn nồng nàn sau nhiều năm kết hôn.