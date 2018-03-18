Giàu 'nứt đố đổ vách' nhưng đây là cách mà Thủy Tiên - Công Vinh tận hưởng cuộc sống

Cách đây vài giờ, Thủy Tiên chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh hai vợ chồng thư thái ngồi uống trà trong không gian vô cùng lãng mạn. Tuy chỉ là một góc nhỏ trước sân biệt thự nhưng vợ chồng nữ ca sĩ đã tạo ra một khung cảnh đẹp như mơ.

Trong khi Thủy Tiên hóa nàng thơ, khoe kỹ thuật pha trà điêu luyện thì Công Vinh ngồi khoanh tay chờ đón thành quả từ người vợ yêu quý. Nhìn họ, ai cũng mơ ước có một cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào mãi như thế cho đến khi về già.