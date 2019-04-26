Công khai 'khóa môi' vợ trước mặt 2 con, Hiếu Hiền gửi đến bà xã lời cảm ơn ngọt ngào

Hậu trường 26/04/2019 14:51

Nhân dịp sinh nhật tuổi 42 của mình, diễn viên Hiếu Hiền dành những lời "có cánh" gửi tặng vợ vì luôn là hậu phương vững chắc cho chồng.

Trên trang Facebook cá nhân, diễn viên Hiếu Hiền khiến công chúng trầm trồ, ngưỡng mộ khi đăng tải khoảnh khắc ngọt ngào bên vợ và 2 con dịp sinh nhật tuổi 42. Đặc biệt, nam diễn viên phim Bỗng dưng muốn khóc còn còn gửi đến bà xã Thùy Liên lời cảm ơn chân thành vì luôn yêu thương và chăm lo chu toàn cho chồng con.

Anh viết: "Xin cảm ơn ba má và các em! Xin cảm ơn các anh chị em thân tình đã dành thời gian đến với buổi tiệc nhỏ cùng gia đình Hiền! Anh xin cảm ơn em bà xã của anh đã luôn chu đáo từ những điều nhỏ nhất và luôn dành cho gia đình sự yêu thương chăm sóc tỉ mỉ không bao giờ nghĩ đến bản thân, ba cảm ơn hai con đã luôn cho ba những nụ cười thoải mái mọi lúc mọi nơi!".

Công khai 'khóa môi' vợ trước mặt 2 con, Hiếu Hiền gửi đến bà xã lời cảm ơn ngọt ngào - Ảnh 1
Hiếu Hiền công khai hôn bà xã cực ngọt ngào trong ngày sinh nhật vì đã hết lòng chăm lo, vun vén cho gia đình - Ảnh: FBNV
Công khai 'khóa môi' vợ trước mặt 2 con, Hiếu Hiền gửi đến bà xã lời cảm ơn ngọt ngào - Ảnh 2
Hiếu Hiền và Thùy Liên kết hôn năm 2010. Sau 9 năm 'về chung nhà', tổ ấm của cả hai ngày càng bền chặt và tràn ngập tiếng cười - Ảnh: FBNV

Công khai 'khóa môi' vợ trước mặt 2 con, Hiếu Hiền gửi đến bà xã lời cảm ơn ngọt ngào - Ảnh 3

Công khai 'khóa môi' vợ trước mặt 2 con, Hiếu Hiền gửi đến bà xã lời cảm ơn ngọt ngào - Ảnh 4
Anh nhận được rất nhiều lời chúc phúc của bạn bè, đồng nghiệp - Ảnh: FBNV

Hiếu Hiền là gương mặt vô cùng quen thuộc với khán giả truyền hình. Anh từng có nhiều vai diễn ấn tượng và để lại dấu ấn trong lòng người hâm mộ bởi sự chân chất cùng lối diễn xuất vô cùng tự nhiên.

Bên cạnh sự nghiệp thành công, nam diễn viên cũng sở hữu gia đình yên ấm. Dù bà xã Hiếu Hiền không hoạt động trong làng giải trí nhưng cô rất biết quan tâm và đồng cảm với công việc bận rộn của chồng, là hậu phương vững chắc để anh yên tâm lo sự nghiệp. Sau 9 năm kết hôn, gia đình nhỏ của Hiếu Hiền ngày càng hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Hiếu Hiền: “Ai đủ bản lĩnh nói mình làm hài sạch thì hãy phân tích hài nhảm ra sao”

Hiếu Hiền: “Ai đủ bản lĩnh nói mình làm hài sạch thì hãy phân tích hài nhảm ra sao”

Hiếu Hiền cho rằng hài nhảm mang lại doanh thu cho các nhà làm phim và nên nhìn nhận lại giá trị mà "hài nhảm" mang lại thay vì chỉ trích.

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